לחשיפת התשובות גללו למטה
1. מהו מדד בית הוופל?
2. איזה בית ספר הקים צ'אק נוריס (שהלך לעולמו בשבוע שעבר) כשהשתחרר משירותו הצבאי?
3. איזו מדינה הייתה הראשונה בה הוטל מס הכנסה?
4. באיזו סדרת ספרים מככב הילד אודי שחר?
5. מה היה חומר הבערה המוביל לתאורה לפני שהוחלף בידי נפט מזוקק באמצע המאה ה-19?
6. נהוג לחלק נפט ל"מתוק" מול "חמוץ". מה יש בנפט החמוץ?
7. מה היה מטוס הקרב הראשון של חיל האוויר?
8. מיהי אחותו המפורסמת של פיניאס או'קונל?
9. מהו חוק דוֹלְבֶּר?
10. מי הוכתרה בשבוע שעבר כאלופת אפריקה בכדורגל?
11. ממי רכשו האמריקאים את אלסקה?
12. מי היה אביו של כורש (המלך החמישי של ממלכת פרס האחמנית)?
13. על שם מי קרוי בית החולים אסף הרופא?
14. מהו המטבע הנהוג באיראן?
15. באיזה איבר בגוף האדם נמצאים מדוכים וקנים?
תשובה 1
מדד לקביעת חומרתן של סערות והיקף הסיוע הצפוי הנדרש להתאוששות מאסון, נקרא על שם רשת המסעדות הנפוצה בדרום ארצות הברית, Waffle House, הידועה בשירות 24 שעות ביממה ו-365 ימים בשנה
תשובה 2
תשובה 3
בריטניה, בשנת 1798, עקב הצורך לממן את המלחמה נגד צרפת הנפוליאונית
תשובה 4
ג'ינג'י, שכתבה גלילה רון פדר-עמית
תשובה 5
תשובה 6
תשובה 7
תשובה 8
תשובה 9
נוסחה הקובעת את הקשר שבין תדירות צרצור הצרצר לבין טמפרטורת האוויר
תשובה 10
מרוקו, למרות שהפסידה בגמר לסנגל בחודש שעבר. התאחדות הכדורגל האפריקאית העניקה לה ניצחון טכני לאחר הפרת התקנון מצד סנגל
תשובה 11
מהצאר הרוסי אלכסנדר השני בשנת 1897 (זו נחשבת לעסקת הנדל"ן המשתלמת ביותר בהיסטוריה)
תשובה 12
תשובה 13
אסף הרופא בן ברכיהו שהיה רופא יהודי, מוכר בזכות ספר הרפואה העברי הקדום ביותר
תשובה 14
תשובה 15
בעין, הם סוג של תאים קולטי אור הנמצאים ברשתית, המדוכים אחראים על ראיית הצבע
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.