מאז 7 באוקטובר נרשם בישראל זינוק בתרומות ובפעילות פילנתרופית, לצד גידול חד במספרי האנשים והגופים שזקוקים לעזרה. החל במפונים, עבור בחינוך, רפואה ואקדמיה וכלה בלוחמים וגופי חירום, התרומות זורמות מהארץ ומחו"ל, מפלטפורמות גיוס המונים ומנדבנים עשירים שתורמים סכומי ענק. בתוך התמונה הזאת בלטו בשנה החולפת כמה מנהיגות שניווטו את ההון המשפחתי לעשייה ממוקדת ולסיוע לחברה הישראלית.

ענת רמתי שעשוע, נשיאת קרן משפחת שעשוע

ענת רמתי שעשוע היא מהדמויות הדומיננטיות בשדה הפילנתרופיה והיזמות החברתית בישראל. היא נשיאת קרן משפחת שעשוע, יו"ר עמותת "אור שלום" (ארגון ההשמה החוץ־ביתי של ילדים ונוער בסיכון הגדול במדינה) ויו"ר העמותה על שם אהרן שנדור, אביה המנוח. בנוסף, היא פעילה במועצות המנהלים של ארגונים רבים.

הקרן שייסדה ב־2018 יחד עם בן זוגה, פרופ' אמנון שעשוע, תמכה עד היום בעשרות ארגונים בסכום כולל של כ-300 מיליון שקל. ב-2020 ייסדה את "הבית לסולידריות חברתית" שהפך לזרוע היזמית-ביצועית של הקרן, ובחמש השנים האחרונות תמך בכ-4,000 בעלות ובעלי עסקים בסך של 150 מיליון שקל, במודל שבו העסקים בחרו בעצמם למי יינתן הסיוע.

החל מ-8 באוקטובר 2023, הובילו אנשי הקרן בניית תוכנית לשיקום לגיל הרך ותמכו בארגונים הפועלים בחירום. במקביל, החליטה הקרן על תמיכה ארוכת טווח בשיקום החטופים ובני משפחותיהם וב-2025 הקימה את 255 - ארגון המשפחות והחטופים. בנוסף, הקרן העבירה מיליוני שקלים לתמיכה בעסקים בקווי העימות ובמשרתי מילואים, בנות ובני זוגם, או שותפיהם לעסק.

רעיה שטראוס בן דרור, מייסדת ונשיאת רוח הגליל

רעיה שטראוס בן דרור מקדישה את מרבית זמנה לפילנתרופיה וליזמות חברתית, בעיקר בצפון הארץ ובפרט בגליל המערבי. זאת במקביל להשקעות פרטיות בקרנות שונות ובחברות נדל"ן. עד 2005 בתם של מייסדי המחלבה הנושאת את שם המשפחה חלקה את הבעלות על שטראוס עם אחיה המנוח, מיכאל, והייתה חלק מההנהלה הבכירה.

לאחר שמכרה את כל מניותיה תמורת מאות מיליוני שקלים, הקימה בהמשך את מיזם "רוח הגליל", הפועל לפיתוח כלכלי וחברתי של האזור. כיום היא מתמקדת בשיקום הצפון שנפגע אנושות מאז 7 באוקטובר וממשיך להתמודד בימים אלה עם אש חיזבאללה. עוד טרם מבצע "שאגת הארי" חנכה יחד עם מנכ"ל משרד התיירות לשעבר אמיר הלוי את מיזם "ריסטארט לגליל 25-30" לשיקום התיירות, שמתכנן לגייס מאות מיליוני שקלים בחמש השנים הקרובות. שטראוס מכהנת מ־2008 כנשיאת עמותת הידידים של המרכז הרפואי לגליל, בעיר הולדתה נהריה, ותרמה עשרות מיליוני שקלים שאפשרו הקמת אגפים ומכונים בבית החולים.

ענת חרל"פ

בקיץ האחרון קיבל בית החולים בילינסון תרומה של 180 מיליון דולר להשלמת בנייתו וציודו של "מגדל התקווה", מגדל אשפוז חדש הכולל גם מחלקות רפואת לב ומוח. מאחורי התרומה, הגדולה ביותר בהיסטוריה של המערכת הרפואית בישראל, עומדים בני הזוג ענת וד"ר שמואל חרל"פ, יו"ר קבוצת יבוא הרכב כלמוביל. עוד תרמו השנה 10 מיליון דולר למכון ויצמן, כחלק ממאמצי גיוס הכספים לשיקום פגיעת הטילים מאיראן בתחילת יוני.

חרל"פ נחשבת למי ששומרת בקנאות על פרטיותה, אך בראיון זוגי נדיר הודה בעלה כי היא הכוח המניע מאחורי הפעילות הפילנתרופית שהחלה לפני יותר מ-20 שנה. "לולא ענת, לא הייתי במעמד של תורם", אמר שמואל חרל"פ לגלובס לאחר התרומה. התרומות כללו, בין היתר, בניית מיון תת קרקעי בבית החולים ברזילי באשקלון וגם כלי רכב לתושבי העוטף לאחר 7 באוקטובר.

