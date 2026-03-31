תרמית, עסקה שהוסתרה וחובות במיליוני שקלים - אלה חלק מהטענות שמעלה חברת הנדל"ן היזמי הציבורית רותם שני, הנסחרת בבורסה לפי שווי של כ-460 מיליון שקל, נגד גיל מאסטי, אשר שימש עד לאחרונה כמנכ"ל החברה הבת להתחדשות עירונית, רותם שני אלה.

מאסטי, נזכיר, נחקר ביולי האחרון ברשות ניירות ערך בחשד להטעיית משקיעים בחברה הפרטית שבבעלותו - אלומות. הטענות של רותם שני כלפי מאסטי עולות במסגרת הליכים שהחברה מנהלת נגדו בבתי המשפט בחודשים האחרונים, האחרון שבהם נפתח בשבוע שעבר. מאסטי, מצדו, הגיש תביעה נגד החלטתה של רותם שני לסיים את ההתקשרות איתו.

מאסטי החל לשמש כמנכ"ל רותם שני אלה ב-2020, כחלק מהסכם הניהול שנחתם בין אלומות שלו לבין חברת הנדל"ן הציבורית שבשליטת המנכ"ל יהודה (דידי) ידידיה ויו"ר הדירקטוריון אבי טוריסקי, המחזיקים כל אחד בכ-33% ממניותיה. בתפקידו ניהל מאסטי פרויקטים מסוג תמ"א 38/1 בתל אביב. לפי הסכם הניהול, אלומות נהנתה מדמי ניהול בגובה עשרות אלפי שקלים בחודש, ואמורה הייתה לקבל 50% מהרווח היזמי הנקי בפרויקטים.

הפיצוץ - זמן קצר לאחר החקירה ברשות ני"ע

ביולי 2025 נחקר כאמור מאסטי ברשות ני"ע, בחשד כי פעל באמצעות אלומות לגייס ללא תשקיף עשרות מיליוני שקלים ממשקיעים, בהם חיילים משוחררים. לפי החשד, הכספים נותבו לצרכיו האישיים של מאסטי, וחלקם הועברו למשקיעים אחרים במתכונת של תרמית פירמידה.

עוד נודע כי למשקיעים הובטחה תשואה של 20% בעסקאות כגון השקעה בזהב. אלומות, על פי החשד, שימשה כאמור כצינור להעברת הכספים ולא להשקעות שהובטחו. במסמך שהגישה לביהמ"ש, אישרה רותם שני כי גם מנהליה נחקרו, אך לטענתה "למרות שלא חטאו בדבר".

עו"ד ערן שחם-שביט, המייצג את מאסטי, מסר אז כי "אין כאן עניין של הונאה או מרמה מכל סוג שהוא… מדובר באירוע מינורי לחלוטין". מאסטי הוא רב-סרן במילואים בשייטת 13, ונמנה עם מקימי המכינה הקדם-צבאית במושב אדרת, שבו הוא מתגורר בעמק האלה.

ה"פיצוץ" ביחסים שבין מאסטי ורותם שני התרחש זמן מה אחרי שנחקר ברשות. לחברת הנדל"ן נודע אז כי בניגוד להסכם הניהול, מאסטי שיעבד תקבולים שאמור היה לקבל מהפרויקטים לטובתה של חברת "סייבר איט איז" של ברוך סער.

בדצמבר 2025 הודיעה רותם שני למאסטי ולאלומות על ביטול הסכם הניהול. "לרותם שני אין כל אפשרות לתת בהם אמון, ונראה שגם אין מנוס מן המסקנה כי איש לא יכול לתת בהם אמון", כתבה החברה בהודעתה.

עוד טענה, כי אלומות לא החזירה שתי הלוואות שקיבלו מהחברה הציבורית בהיקף כולל של 6 מיליון שקל. על רקע זה הגישה רותם שני בקשה לביהמ"ש המחוזי בירושלים באמצעות עו"ד רענן קליר, לפתוח בהליכי חדלות פירעון נגד אלומות.

טענות רותם שני נגד מאסטי ואלומות שבבעלותו ● אלומות של מאסטי שעבדה את זכויותיה בפרויקטים ללא הסכמה

● אלומות לא החזירה הלוואות ב־6 מיליון שקל

● מאסטי הסתיר כי רכש לעצמו דירה בפרויקט של רותם שני ברח' ביירון בת"א

● מאסטי פעל להרחיב את הדירה על חשבון רותם שני

ההלוואות שימשו להשקעה בדרום אפריקה

מסמך שהגישה רותם שני בתיק, מעלה כי מאסטי העיד בביהמ"ש שאלומות השתמשה בכספי ההלוואות שקיבל מהחברה הציבורית לצורך השקעה בעסק בדרום אפריקה.

"התנהלות זו מלמדת כי אלומות היא מעין חברה 'שקופה', המהווה מבחינת מאסטי כלי שנועד לשרת את פעילותו לטובת עצמו", טענה רותם שני, והוסיפה: "אין מנוס מלהסיק שהוא נוקט פעם אחר פעם בפעולות מרמה חמורות".

מאסטי הגיש מצדו תביעה לביהמ"ש המחוזי בת"א, באמצעות עו"ד ארז חבר, נגד ביטול הסכם הניהול. לטענתו, המהלך של רותם שני מהווה נסיון לחמוק מלשלם לו את חלקו ברווחי הפרויקטים, תוך היאחזות בחקירת הרשות. בהמשך אף טען כי אלומות הייתה רשאית לקזז הוצאות שהוציאה על הפרויקטים, מתוך החזר ההלוואות.

רותם שני דחתה את הטענה והסבירה כי פעלה ללא קשר לחקירה וכי אלומות לא המציאה אסמכתאות עבור הוצאותיה. לדברי החברה, הפרויקטים שעליהם עבד מאסטי לא הניבו עד כה רווחים, אלא רק יצרו לה עלויות בגובה 20 מיליון שקל, ותקרות נלוות בהיקף מיליוני שקלים.

בינתיים, להליך המתנהל בביהמ"ש בירושלים ביקשה להצטרף חברת סייבר איט איז. לטענתה היא המממנת העיקרית של אלומות, וזו אמורה לקבל כ־80 מיליון שקל מתוך רווחי הפרויקטים, ועל כן היא סולבנטית.

רותם שני: "מאסטי הונה ורימה אותנו"

בתצהיר תגובה שהגיש מנכ"ל רותם שני, דידי ידידיה, הוא כתב כי "כלל לא ברור שסייבר איט איז היא אכן נושה של אלומות, ולא מהווה צינור להברחת נכסים וכספים של אלומות, כדי שהאחרונה לא תצטרך להחזיר את הלוואותיה לרותם שני".

ידידיה תיאר את עמדת מאסטי כ"כפיות טובה רבתי". לדבריו, "רותם שני ואני באופן אישי הלכנו לקראתו משך זמן ארוך, והיינו לו משענת לקבלת הלוואות והטבות. תעיד על כך החלפת תכתובת הווטסאפ ביני לבין מאסטי, ממנה עולה כמה פעמים ביקש ממני הלוואות וארכות כדי להחזירן... למרבה הצער הסתבר לרותם שני ולי כי מאסטי הוא מי שהונה ורימה אותנו משך תקופה ארוכה, ובאותה עת עצמה לא בחל גם לשאוב מאיתנו כספים בטענות למצוקה".

החודש הגישה רותם שני לביהמ"ש המחוזי בת"א תביעה נוספת נגד מאסטי, שעניינה דירת קרקע שנכללה בפרויקט התחדשות של רותם שני, ברחוב ביירון 13 בת"א. לפי התביעה, מאסטי רכש את הדירה לעצמו, הסתיר זאת באמצעות רישומה על שם נאמן, ופעל להרחיבה ולתכנן גינה צמודה.

בתביעה נטען כי מאסטי אף רשם משכונות על הנכס להבטחת הלוואות בגובה 3.5 מיליון שקל. רותם שני טוענת כי נגרמו לה נזקים כבדים, ובין היתר עלויות ביצוע ואלמנטים "יקרים באופן קיצוני" להרחבת הדירה.

מטעמו של גיל מאסטי נמסר: "החברה הציבורית רותם שני פועלת באופן בריוני על מנת לנצל את הסיטואציה שבה בעליה, לצד מאסטי, מצויים תחת חקירה של רשות ני"ע. פעולותיה של החברה נעשות במטרה לנשל את גיל באופן לא ראוי, ולא הגון, מהחזקותיו. מאסטי הוא זה שפעל ראשון והגיש תביעה לאכיפת הסכם השותפות בין הצדדים - הסכם שבוטל שלא כדין ובאופן חד-צדדי על ידי רותם שני. התביעה שהוגשה לאחר מכן מופרכת, לא מבוססת, וכל מטרתה כאמור הפעלת לחץ פסול.

"רותם שני לא בוחלת בפעולות כדי להתנער מהתחייבויותיה ולהפקיע את זכויותיו של מאסטי, תוך העלאת טענות סרק שהומצאו בדיעבד. מדובר בשותפות מלאה, שבוטלה שלא כדין ממניעים פסולים, ותוך עקיפה של כלל מנגנוני יישוב הסכסוכים שנקבעו בהסכם.

מאסטי: "ניסיון פסול של רותם שני"

עוד נטען מטעם מאסטי כי "השופט אריאל צימרמן מביהמ"ש המחוזי בת"א דחה על הסף ביום 25 במרץ את בקשת רותם שני לסעדים זמניים. השופט קבע שקיים קושי מהותי בטענותיה המשתנות של החברה מהליך להליך.

"למרבה הצער, בעלי השליטה ברותם שני בוחרים לגייס במקרה זה ונוספים כפי שיתבררו בהמשך, את משאבי החברה הציבורית לצרכיהם הפנימיים והאישיים. עניין זה חייב להעלות תהיות ביחס לממשל התאגידי בחברה ולנקיון כפיהם.

"גיל מאסטי סמוך ובטוח כי העובדות יתבררו במלואן, וכי בית המשפט יעמיד את הדברים על דיוקם, תוך מניעת ניסיונות פסולים לנשל את מאסטי מזכויותיו באופן דורסני", דבר התגובה.