פיץ': דירוג האשראי של ישראל יישאר ללא שינוי

סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית פיץ' פרסמה היום (שישי) הודעת דירוג אשראי עדכנית למדינת ישראל, ובה החליטה להשאיר את הדירוג ברמה של A עם תחזית שלילית. אף שההחלטה ניטרלית ואינה מפתיעה, היא מתקבלת בחמיצות מסוימת בצמרת הכלכלית של ישראל, שכן עד לפרוץ מבצע שאגת הארי מול איראן העריכו באוצר שפיץ' תשפר את תחזית הדירוג של ישראל משלילית ליציבה.

עם פרוץ המבצע באיראן וההסלמה בצפון מול חיזבאללה, שהובילו לפריצת מסגרות תקציב המדינה לצורך הגדלת הוצאות הביטחון החריגות, בחרו בפיץ' להמתין ולהשהות את הודעת הדירוג האופטימית שכבר עמדה בקנה. כעת, כעבור קרוב לחודש של לחימה יקרה שאין ודאות למועד סיומה, החליטו לפי פיץ' להותיר את תחזית הדירוג על השלילית על כנה.

בפיץ' מסבירים את השארת התחזית השלילית ב"צפי לעלייה מתמשכת בחוב הציבורי, שנמצא כבר כעת באופן משמעותי מעל החציון של מדינות המדורגות בקטגוריית דירוג A, וכן סיכונים של התממשות תרחישי קיצון הקשורים למלחמה שעלולים להחליש את פוטנציאל הצמיחה של ישראל ואת המסלול הפיסקלי שלה". עוד מציינים בחברה כי הדירוג משקף בנוסף "סביבה פוליטית פנימית שסועה שעלולה לעכב צעדי התכנסות פיסקלית".

הממשלה צפויה להעביר בשבוע הבא את תקציב המדינה לפי מסגרת גירעון של 4.9% תוצר, אבל בפיץ' סבורים שהגירעון בפועל יגדל עוד יותר. "החברה צופה כי הגירעון הממשלתי בישראל יתרחב -5.7% מהתוצר ב-2026", כתבו האנליסטים בחברה, "זאת בשל הוצאות צבאיות הגבוהות מתחזיות הממשלה".

בפיץ' מזהירים כי "ללא צעדי התכנסות פיסקלית לאחר הבחירות" - יחס החוב-לתוצר של ישראל ישראל בתוואי עולה גם בשנים הבאות. "החוב יעלה במתינות ב-2027 ל-72.5% - משמעותית מעל חציון המדינות בדירוג 'A 'שעומד על 56%". לפי החברה, במצב הנוכחי החוב ימשיך לעלות בהדרגה גם אחרי 2028.

לטובה, מציינים בפיץ' את מבנה החוב של ישראל ש"מהווה נקודת חוזק", ואת ה"צמיחה האיתנה". בסוכנות הדירוג צופים "כי צמיחת התוצר הריאלי של ישראל תגדל ל-3.5% בשנת ,2027 לעומת 2.9% בשנת 2025". הם מזכירים כי "לכלכלת ישראל יש היסטוריה של חוסן גבוה לאחר זעזועים הקשורים למלחמה".