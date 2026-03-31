1. באיזו עיר בישראל יש הכי הרבה רחובות הקרויים על שם נשים?

2. מי הייתה הפעילה החברתית הצעירה שזכתה בפרס נובל לשלום על מאבקה למען חינוך לבנות?

3. מהי סדרת ספרי הילדים העברית הארוכה ביותר?

4. מי הגתה את תורת הפילוסופיה הקרויה "אובייקטיביזם"?

5. במה נודעה מריה סיבילה מריאן?

6. כמה מילים יש בשיר "עבדים היינו"?

7. איזו סדרה מבוססת על ספרו של וולטר טוויס, ועוסקת בחייה של ילדת פלא בשחמט?

8. כמה ערים גובלות עם תל אביב?

9. מי היתה ליזה מייטנר?

10. כמה יסודות בטבלה המחזורית קרויים על שם נשים?

11. שם משפחתה של איזו זמרת ידועה הוא צ'יקוני?

12. זנים של מה הם רוד-איילנד לבן ורוד-איילנד אדום?

13. מי הייתה האישה הראשונה שכיהנה בתפקיד השרה לקידום וחיזוק חברתי?

14. באיזה מטבח נפוץ הקינוח בומבולוני?

15. על איזה פיוט מבוסס השיר "ספירת מלאי" שכתב יוסי בנאי והלחינה נעמי שמר?

תשובה 1 באר שבע תשובה 2 הפקיסטנית מלאלה יוספזאי תשובה 3 סדרת ספרי קופיקו (165 ספרים), אותה כתבה תמר בורנשטיין-לזר תשובה 4 הסופרת האמריקנית-יהודייה, איין ראנד תשובה 5 אנטומולוגית מובילה, חוקרת הטבע הראשונה שצפתה וציירה ישירות חרקים תשובה 6 חמש בלבד, ומקורן בהגדה של פסח תשובה 7 גמביט המלכה תשובה 8 שבע (בת ים, חולון, רמת גן, בני ברק, פתח תקווה, רמת השרון והרצליה) תשובה 9 האישה הראשונה שמונתה למשרת פרופסור לפיזיקה בגרמניה, הסבירה את המנגנון שמאחורי ביקוע גרעיני תשובה 10 שני יסודות בלבד: קיריום על שם מארי קירי, ומייטנריום, ע"ש ליזה מייטנר תשובה 11 מדונה תשובה 12 תרנגולות תשובה 13 אורלי לוי אבקסיס תשובה 14 במטבח האיטלקי, זוהי סוג של סופגניה תשובה 15 אחד מי יודע