ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G באיזו עיר בישראל יש הכי הרבה רחובות הקרויים על שם נשים?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הטריוויה השבועית

באיזו עיר בישראל יש הכי הרבה רחובות הקרויים על שם נשים?

זנים של מה הם רוד-איילנד לבן ורוד-איילנד אדום, מהי סדרת ספרי הילדים העברית הארוכה ביותר וכמה מילים יש בשיר "עבדים היינו"? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 16:40
1. באיזו עיר בישראל יש הכי הרבה רחובות הקרויים על שם נשים?
2. מי הייתה הפעילה החברתית הצעירה שזכתה בפרס נובל לשלום על מאבקה למען חינוך לבנות?
3. מהי סדרת ספרי הילדים העברית הארוכה ביותר?
4. מי הגתה את תורת הפילוסופיה הקרויה "אובייקטיביזם"?
5. במה נודעה מריה סיבילה מריאן?
6. כמה מילים יש בשיר "עבדים היינו"?
7. איזו סדרה מבוססת על ספרו של וולטר טוויס, ועוסקת בחייה של ילדת פלא בשחמט?
8. כמה ערים גובלות עם תל אביב?
9. מי היתה ליזה מייטנר?
10. כמה יסודות בטבלה המחזורית קרויים על שם נשים?
11. שם משפחתה של איזו זמרת ידועה הוא צ'יקוני?
12. זנים של מה הם רוד-איילנד לבן ורוד-איילנד אדום?
13. מי הייתה האישה הראשונה שכיהנה בתפקיד השרה לקידום וחיזוק חברתי?
14. באיזה מטבח נפוץ הקינוח בומבולוני?
15. על איזה פיוט מבוסס השיר "ספירת מלאי" שכתב יוסי בנאי והלחינה נעמי שמר?

תשובה 1

באר שבע

תשובה 2

הפקיסטנית מלאלה יוספזאי 

תשובה 3

סדרת ספרי קופיקו (165 ספרים), אותה כתבה תמר בורנשטיין-לזר 

תשובה 4

הסופרת האמריקנית-יהודייה, איין ראנד

תשובה 5

אנטומולוגית מובילה, חוקרת הטבע הראשונה שצפתה וציירה ישירות חרקים

תשובה 6

חמש בלבד, ומקורן בהגדה של פסח 

תשובה 7

גמביט המלכה

תשובה 8

שבע (בת ים, חולון, רמת גן, בני ברק, פתח תקווה, רמת השרון והרצליה) 

תשובה 9

האישה הראשונה שמונתה למשרת פרופסור לפיזיקה בגרמניה, הסבירה את המנגנון שמאחורי ביקוע גרעיני

תשובה 10

שני יסודות בלבד: קיריום על שם מארי קירי, ומייטנריום, ע"ש ליזה מייטנר

תשובה 11

מדונה

תשובה 12

תרנגולות

תשובה 13

אורלי לוי אבקסיס

תשובה 14

במטבח האיטלקי, זוהי סוג של סופגניה

תשובה 15

אחד מי יודע