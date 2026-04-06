הפתעה: מנכ"ל התעשייה האווירית ימונה ליו"ר

בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, הוא המועמד החדש ליו"ר החברה. לוי הוא מועמדם המוסכם של שר הביטחון ישראל כ"ץ ושל השר הממונה על החברות הממשלתיות דוד אמסלם, לאחר שמינויו של סילבן שלום עלה על שרטון, כשהאחרון הסיר את מועמדותו לאחר ביקורת ציבורית נוקבת על מינויו בעקבות טענות שעלו נגדו על פגיעות מיניות.

● הר הזמנות של 80 מיליארד דולר: המרוץ של התעשיות הביטחוניות נגד הזמן

● מנכ"ל התעשייה האווירית: ההנפקה הקרובה תחזק את ההשקעה בפיתוח וברכש

לוי מוביל את החברה בשנים האחרונות וביתר שאת בתקופת המלחמה כשאין לחברה יו"ר מכהן. בראיון לגלובס הוא אמר החודש כי "אנחנו מעריכים שבקרוב תהיה הנפקה, שרק תעצים את היכולת שלנו להשקיע גם במחקר ופיתוח, גם ברכש חברות וגם בהקמת תשתיות ובייצור", לאחר פרסום הדוחות הכספיים של החברה.

עוד הוסיף בנוגע לתחרות הבינלאומית, "התעשייה האווירית נמצאת בסיטואציה טכנולוגית עסקית שונה ממדינות אחרות, מכיוון שכבר פיתחנו חלק גדול מהמענים לשדה הקרב העתידי. לכן, אנחנו כבר באים עם הפתרונות וההשקעה הנדרשת היא השקעה עסקית".

התעשייה האווירית רשמה גידול של 21% במכירות בשנה שעברה, שהסתכמו ביותר מ-7.3 מיליארד דולר, כמו גם זינוק של 45% ברווח הנקי שלה - כך עולה מהדוחות הכספיים של החברה הממשלתית לשנת 2025. צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף 2025 צמח ל-29 מיליארד דולר, המיתרגמים לכארבע שנות פעילות. זאת, בהשוואה לצבר הזמנות של 25 מיליארד דולר כשנה לפני כן. כשליש מהזמנות החברה הן לשוק הישראלי וכשני-שלישים לשוק הבינלאומי, כך לפי הנתונים.

רקע מקצועי מובהק

בועז לוי מומחה למערכות מורכבות בתחום הטילים והחלל ובשנים 2013-2020 כיהן כסמנכ"ל ומנהל חטיבת מערכות טילים וחלל בתעשייה האווירית. הוא הצטרף לחברה בשנת 1989. בנובמבר 2020 אישר הדירקטוריון את מינויו כמנכ"ל החברה. הוא שותף לזכייה במספר פרסי ביטחון ישראל כשהאחרון בהם בשנת 2024.

השרים התקוטטו ביניהם על זהות יו"ר החברה מאז סיים את תפקידו עמיר פרץ בנובמבר 2024. קודם לסילבן שלום ניסה השר דוד אמסלם למנות לתפקיד את השר לשעבר גלעד ארדן, אל מול התנגדות שר הביטחון ישראל כ"ץ שקידם לתפקיד את המועמד גבי סרוסי. המאבק בין השניים נמשך כשנה עד שלבסוף ארדן הודיע על הסרת מועמדותו "כדי לעצור את הנזק שגורם שר הביטחון", הוא אמר אז.

והנה כעת, מוצע סוף סוף לתפקיד מועמד עם רקע מקצועי מובהק. אם המינוי אכן יצא לפועל לוי יהיה מי שיעמוד בראש ועדת האיתור לתפקיד המנכ"ל שיחליף אותו, כשההערכות בשוק הן שמדובר יהיה באחד מהסמנכ"לים המכהנים תחתיו.

לאחרונה פורסם ברויטרס כי ישראל מתכננת להתחיל בהפרטת שתיים מהחברות הביטחוניות הגדולות שלה, התעשייה האווירית ורפאל - כבר ברבעון השני של השנה. דברים אלו יוחסו למנהל רשות החברות רועי כחלון. השווי של התעשייה האווירית נאמד ב-20 מיליארד דולר, ומדובר בהנפקת כ-25%-30% מהמניות. ההכנסות מההנפקה עתידות לשמש את התעצמות צה"ל במסגרת תוכנית שעליה הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו לתוספת של 350 מיליארד שקלים במשך עשור למערכת הביטחון.