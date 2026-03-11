התעשייה האווירית רשמה גידול של 21% במכירות בשנה שעברה, שהסתכמו ביותר מ-7.3 מיליארד דולר, כמו גם זינוק של 45% ברווח הנקי שלה - כך עולה מהדוחות הכספיים של החברה הממשלתית לשנת 2025, שפורסמו היום (ד') בצהריים. צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף 2025 צמח ל-29 מיליארד דולר, המיתרגמים לכארבע שנות פעילות. זאת, בהשוואה לצבר הזמנות של 25 מיליארד דולר כשנה לפני כן. כשליש מהזמנות החברה הן לשוק הישראלי וכשני-שלישים לשוק הבינלאומי, כך לפי הנתונים.

מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי, מספר לגלובס על רקע פרסום הנתונים, כי "הביצועים הכלכליים מצביעים על כך שהייתה לנו שנה מוצלחת ביותר בכל הפרמטרים, ואנחנו ניצבים בקדמת הבמה של החברות הביטחוניות ברחבי העולם. זו הייתה שנה יוצאת דופן, שבה היינו מצד אחד במלחמה ובשורת עימותים, ומנגד הצלחנו במשימות כמו אספקת מערכת חץ-3 ראשונה לגרמניה, שיגור שני לוויינים לחלל, הסבת מטוסי נוסעים למטוסי מטען, עבודה על מטוס מנהלים חדש ועוד פרויקטים רבים".

לדברי המנכ"ל, היחס בין הייצור לטובת ישראל לבין לקוחות גלובליים הוא מתכון "טוב מאוד" בעבור החברה. בימי שגרה, הוא אומר, החברה הממשלתית מכוונת על יחס של 20% מקומי מול 80% יצוא, והנתונים של שנת 2025 מעלים כי 30% מהייצור של החברה הלך לצרכים ישראלים, לעומת 70% לחו"ל. "זה הגיוני שבזמן מלחמה אנחנו מקבלים יותר הזמנות מישראל, אבל חשוב לראות שגם ההזמנות הגלובליות שלנו צמחו, וצבר ההזמנות כבר חצה את רף ה-30 מיליארד (29 מיליארד נכון ל-31 בדצמבר 2025, ועוד עסקאות שהצטברו לאחר מכן, א.א)".

"מעריכים שבקרוב תהיה הנפקה"

לפי נתוני הדוח השנתי המתייחסים לשנת 2025, נרשם גידול בהיקף המכירות של החברה למעל ל-7.3 מיליארד דולר, לעומת כ-6.1 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של החברה הממשלתית צמח מ-493 מיליון דולר ל-712 מיליון דולר בתקופה זו. יתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של החברה, לפי הדיווח, מסתכמים בכ-4 מיליארד דולר נכון לסוף שנת 2025.

בנוגע לאתגר של תחרות גלובלית והגדלת הייצור כדי לענות על הצרכים הגלובליים המתגברים, מנכ"ל החברה לוי מתייחס לכוונה להנפיק חלק ממניות החברה הממשלתית בבורסה הישראלית. "מצבנו הכלכלי איתן ויותר כפי שמשתקף בדוחות הכספיים", אמר. "אנחנו גם מעריכים שבקרוב תהיה הנפקה, שרק תעצים את היכולת שלנו להשקיע גם במחקר ופיתוח, גם ברכש חברות וגם בהקמת תשתיות ובייצור", פירט לוי.

לדבריו, בנוגע לתחרות הבינלאומית, "התעשייה האווירית נמצאת בסיטואציה טכנולוגית עסקית שונה ממדינות אחרות, מכיוון שכבר פיתחנו חלק גדול מהמענים לשדה הקרב העתידי. לכן, אנחנו כבר באים עם הפתרונות וההשקעה הנדרשת היא השקעה עסקית".

מדינות נוספות הביעו עניין ברכישת מערכת חץ 3

תחום ההגנה האווירית הוא אחד ממנועי ההכנסות הגדולים של החברה, עם עסקת החץ-3 לגרמניה, שמסתכמת במיליארדים רבים, ועסקאות נוספות של מערכות אחרות באירופה ובאסיה. לדברי לוי, הוא אינו חושש בשלב זה מתחרות בינלאומית בתחום זה. "התעשייה האווירית הייתה חלוצה עולמית בהגנה מטילים בליסטיים והיתרון שלנו ברמה העולמית רק הולך וגדל, כי אנחנו מביאים פתרון מוכח ויעיל לאיומים הללו". לדבריו, יש מדינות שכבר הביעו עניין ברכישת מערכת חץ 3, והדבר נמצא בדיונים בקרב מקבלי ההחלטות בישראל ובארה"ב. "כמובן שמדובר במדינות שהן ידידות של ישראל ושל ארה"ב ואנחנו יכולים לשער שכמו שהאמריקאים אישרו את מכירת המערכת לגרמניה, הם יאשרו גם את המכירה למדינות אלה".

מנכ"ל החברה הוסיף כי הוא מעוניין לציין לטובה במיוחד את אלפי העובדים בתעשייה האווירית, "האנשים שמה-7 באוקטובר 2023 נותנים את כל מה שיש להם כדי לספק למדינת ישראל את הביטחון הדרוש לה. הם עובדים לילות כימים, ובמקביל גם עובדים מול העולם כדי לוודא שאנחנו נספק בזמן את המערכות שהתחייבנו אליהן".

לפי דיווח החברה, הגידול במכירות בשנת 2025 "נובע מעלייה במכירות בכל חטיבות החברה ובעיקר בחטיבת מערכות טילים וחלל ובחטיבת אלתא". נתח המכירות של החטיבות הצבאיות בחברה בשנת 2025 עלה בכ-23% לכ-6.4 מיליארד דולר לעומת סך של כ-5.1 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1.2 מיליארד דולר", נכתב. "נתח המכירות של חטיבת תעופה בשנת 2025 עלה בכ-9% לכ-1.6 מיליארד דולר לעומת סך של כ-1.4 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-132 מיליון דולר", נכתב. נתח המכירות ליצוא בשנת 2025 הסתכם בכ-4.8 מיליארד דולר (כ-66%) ולשוק המקומי בכ-2.5 מיליארד דולר (כ-34%), זאת לעומת כ-4 מיליארד דולר (כ-66%) וכ-2 מיליארד דולר (כ-34%) בתקופה המקבילה אשתקד, בהתאמה.

השבוע פורסם דוח הסחר העולמי בנשק של מכון המחקר השבדי SIPRI ממנו עולה כי ישראל עלתה למקום ה-7 בעולם ביצוא נשק, וכי נתח היצוא הגלובלי שלה עלה מ-3.1% ל-4.4%. בעולם כולו התרחב הסחר בנשק בקרוב ל-10%, ואירופה הפכה ליעד הגלובלי הגדול ביותר לרכש נשק חדש. התעשייה האווירית.