שותפות חיפושי הנפט נאוויטס דיווחה היום כי המנכ"ל שלה, עמית קורנהואזר, ביצע מימוש משמעותי של כ-49% מסך החזקותיו הסחירות בה, בסכום כולל של כ-57.7 מיליון שקל. לפי הודעת החברה, מדובר ב"מימוש אישי וחלקי של יחידות השתתפות שהבשילו, אשר הוענקו לו עוד בשנת 2017, עוד טרם הפיכתה של נאוויטס לשותפות ציבורית מונפקת בבורסה בת"א".

במסגרת ההודעה, קורנהאוזר מסר כי "נאוויטס הייתה והינה חלק בלתי נפרד ממני. זכיתי ללוות את השותפות עוד מימיה הראשונים כשותפות פרטית, ואני גאה בדרך העצומה שעשינו עד כה. ההחלטה לממש כעת חלק מיחידות ההשתתפות שהוענקו לי לפני קרוב לעשור, היא צעד אישי שאינו גורע כהוא זה מהאמון המוחלט, העמוק והמלא שלי בשותפות. נאוויטס עומדת בפני שנות שיא של הפקה וצמיחה, ואני כמנכ"ל מחויב לחלוטין לפעול להמשך הצלחתנו וליצירת ערך משמעותי עבור כלל ציבור המשקיעים שלנו".

מניית נאוויטס זינקה בבורסה בת"א בכ-810% בחמש השנים האחרונות לשווי של 14.8 מיליארד שקל. לצד המוסדיים, מחזיק המייסד והיו"ר גדעון תדמור ב-9.1% מיחידות ההשתתפות בשווי של 1.4 מיליארד שקל.

נאוויטס היא כמובן אחת המרוויחות מהקפיצה במחירי הנפט בעולם בעקבות המלחמה עם איראן וסגירת מיצרי הורמוז. בשנת 2025 עמד מחיר חבית נפט מסוג WTI על 65 דולר בממוצע, וכעת מחירי הנפט נעים סביב 100 דולר לחבית.