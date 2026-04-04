ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם הפיטורים שמסעירים את העולם: מה מקבלים אחרי 34 שנים?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אורקל

הפיטורים שמסעירים את העולם: מה מקבלים אחרי 34 שנים?

אורקל הודיעה השבוע לאלפי עובדים במייל כי הם מפוטרים עוד באותו היום • ההודעה הקרה שנשלחה לעובדים בשש בבוקר הכתה גלים ותגובה של עובדת אחת הפכה ויראלית במיוחד • איזה פיצויים היא תקבל?

שירות גלובס עודכן: 04.04.2026, 19:39
לארי אליסון, מייסד ויו''ר אורקל / צילום: Reuters, Noah Berger
חברת אורקל עוררה השבוע סערה כאשר החלה בפיטורים המוניים לאחר צניחה במחיר המניה, בעקבות התחייבויות הון כבדות לבניית תשתית בינה מלאכותית.

אלפי עובדים קיבלו מייל: אתם מפוטרים החל מהיום

על פי פרסומים בחו״ל, אלפי עובדים קיבלו מייל בשש בבוקר שמודיע להם על פיטוריהם עוד באותו היום: "לאחר בחינה מדוקדקת של צורכי העסק הנוכחיים של אורקל, קיבלנו את ההחלטה לבטל את תפקידך כחלק משינוי ארגוני רחב יותר. כתוצאה מכך, היום הוא יום העבודה האחרון שלך".

אורקל העסיקה 162 אלף עובדים נכון למאי 2025, כאשר על פי הערכות שפורסמו בארה"ב המטרה הכוללת של החברה היא לפטר 30-20 אלף עובדים בסך הכל.

הפיטורים גררו שלל תגובות ובהן פוסט שפורסם בלינקדין והפך ויראלי במיוחד, בו כתבה נינה לואיס, ״ובכן, אחרי 34 (33 מהן נהדרות) שנים באורקל, אני מצטרפת לכ-30 אלף המפוטרים היום. די הלם. רבים מהקולגות הטובים ביותר פוטרו גם הם".

לואיס, שעבדה לאחרונה כמנהלת התראות אבטחה, רמזה עוד כי ייתכן שהפיטורים לא היו אקראיים לחלוטין וכללו בעיקר מנהלים בדרג ביניים - עם אופציות או שכר גבוה.

ואיזה פיצויים תשלם החברה לעובדים? על פי פרסום ב-Business Insider, אורקל מעניקה חבילות פיצויים של עד 26 שבועות שכר. החבילה כוללת ארבעה שבועות של שכר בסיס, ועוד שבוע נוסף עבור כל שנה של עבודה, כלומר עד חצי שנה של שכר בסך הכל.