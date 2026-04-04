הפיטורים שמסעירים את העולם: מה מקבלים אחרי 34 שנים?

חברת אורקל עוררה השבוע סערה כאשר החלה בפיטורים המוניים לאחר צניחה במחיר המניה, בעקבות התחייבויות הון כבדות לבניית תשתית בינה מלאכותית.

● אלפי עובדים קיבלו מייל: אתם מפוטרים החל מהיום

על פי פרסומים בחו״ל, אלפי עובדים קיבלו מייל בשש בבוקר שמודיע להם על פיטוריהם עוד באותו היום: "לאחר בחינה מדוקדקת של צורכי העסק הנוכחיים של אורקל, קיבלנו את ההחלטה לבטל את תפקידך כחלק משינוי ארגוני רחב יותר. כתוצאה מכך, היום הוא יום העבודה האחרון שלך".

אורקל העסיקה 162 אלף עובדים נכון למאי 2025, כאשר על פי הערכות שפורסמו בארה"ב המטרה הכוללת של החברה היא לפטר 30-20 אלף עובדים בסך הכל.

הפיטורים גררו שלל תגובות ובהן פוסט שפורסם בלינקדין והפך ויראלי במיוחד, בו כתבה נינה לואיס, ״ובכן, אחרי 34 (33 מהן נהדרות) שנים באורקל, אני מצטרפת לכ-30 אלף המפוטרים היום. די הלם. רבים מהקולגות הטובים ביותר פוטרו גם הם".

לואיס, שעבדה לאחרונה כמנהלת התראות אבטחה, רמזה עוד כי ייתכן שהפיטורים לא היו אקראיים לחלוטין וכללו בעיקר מנהלים בדרג ביניים - עם אופציות או שכר גבוה.

ואיזה פיצויים תשלם החברה לעובדים? על פי פרסום ב-Business Insider, אורקל מעניקה חבילות פיצויים של עד 26 שבועות שכר. החבילה כוללת ארבעה שבועות של שכר בסיס, ועוד שבוע נוסף עבור כל שנה של עבודה, כלומר עד חצי שנה של שכר בסך הכל.