אלפי עובדים קיבלו מייל: אתם מפוטרים החל מהיום

ענקית הענן אורקל החלה להודיע ​​לעובדיה בארה"ב על פיטוריהם, כך נחשף הלילה ב-Business Insider. ברקע: צניחה במחיר המניה בעקבות התחייבויות הון כבדות לבניית תשתית בינה מלאכותית.

אורקל העסיקה 162 אלף עובדים נכון למאי 2025. מניית החברה איבדה 25% השנה, יותר מכל חברות הענק בתחום. על פי הערכות שפורסמו בארה"ב, את הודעת הפיטורים קיבלו אלפי עובדים, כאשר המטרה הכוללת היא לפטר 20-30 אלף עובדים בסך הכל. עובדים שדיברו עם Business Insider אמרו שקיבלו הודעה בדוא"ל ונחסמו מיד מהמערכת הפנימית של החברה.

הקיצוצים הם הדוגמה האחרונה לצמצום דרמטי של מספר העובדים בחברות טכנולוגיה בתקופה האחרונה. בינואר, אמזון הודיעה כי תקצץ כ-16 אלף משרות, חודשים לאחר שפיטרה 14 אלף עובדים. מיקרוסופט הודיעה בשנה שעברה כי תבטל כ-15 אלף משרות. מטא החלה בשבוע שעבר לפטר מאות עובדים, לאחר מספר שנים של קיצוצים שהובילו לביטול אלפי משרות.

"לאחר בחינה מדוקדקת של צורכי העסק הנוכחיים של אורקל, קיבלנו את ההחלטה לבטל את תפקידך כחלק משינוי ארגוני רחב יותר", נכתב במייל הפיטורים שנחשף ב-Business Insider. "כתוצאה מכך, היום הוא יום העבודה האחרון שלך". דובר אורקל סירב להגיב על הפיטורים. אורקל הציעה לעובדים שפוטרו ארבעה שבועות של שכר בסיס ועוד שבוע אחד לכל שנת העסקה נוספת עד 26 שבועות כפיצויי פיטורים.