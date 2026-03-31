הישראלית שהצטרפה לוול סטריט השבוע ואיבדה 60% ביומיים

כמעט שנתיים חלפו מאז שחברת הטכנולוגיה מישראל, סיאברה, הודיעה על מיזוג לחברת SPAC בנאסד"ק ועד שהמיזוג הושלם בסוף השבוע שעבר. אולי בגלל החולשה בשווקים ואולי מסיבה אחרת, קבלת הפנים למניה החדשה הייתה צוננת: בשני ימי המסחר שהיו מאז היא איבדה מעל 60% משוויה והחברה נסחרת כעת לפי שווי של 47 מיליון דולר (כשעסקת המיזוג נחתמה שוויה של סיאברה הוערך בכ-70 מיליון דולר).

סיאברה עוסקת בניטור שיח ברשתות במטרה להילחם בפייק ניוז, והיא פיתחה מערכת מבוססת AI לחשיפת סיכונים ופעילויות זדוניות ברשתות חברתיות. בעבר, שמה נקשר לניתוח של פעילות בוטים בטוויטר לקראת הרכישה של הרשת על-ידי אילון מאסק.

בדירקטוריון החברה יושב גם מייקל פומפיאו, לשעבר ראש ה-CIA ומזכיר המדינה של ארה"ב. לאחרונה, סיאברה הודיעה שחשפה קמפיין דיסאונפורמציה פרו-איראני שמציף פוסטים, תמונות וסרטונים שמקדמים נראטיבים כוזבים באמצעות AI במטרה ליצור מניפולציות והטעיה של הציבור, והוא הגיע ל-145 מיליון צפיות - רובן בטיקטוק.

המיזוג של סיאברה לחברת ה-SPAC אושר בפברואר האחרון והחברה התחילה להיסחר תחת הסימול CYAB. החברה הוקמה על-ידי דן ברהמי, יוסף דאר ועידו שרגא.

ברהמי הוא המנכ"ל, והוא מסר עם השלמת המיזוג: "אנחנו חיים בעידן שבו הגבול בין אותנטיות למניפולציה הופך להיות נשק. כחברה הציבורית הראשונה שמוקדשת למאבק בדיסאינפורמציה, אנו נמצאים בעמדה ייחודית שמאפשרת לנו לספק לממשלות ולארגונים עסקיים פלטפורמה שנדרשת להם לצורך השבת האמון ולחשיפת שחקנים לא אותנטיים". לדברי ברהמי, המיזוג עם חברת ה-SPAC תאיץ את המשימה של סיאברה.

יועצי החברה במיזוג היו Lowenstein Sandler וגולדפרב זליגמן, ויועצי ה-SPAC היו LifeSci Capital , Loeb & Loeb ו- Sullivan & Worcester .