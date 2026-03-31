ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הישראלית שהצטרפה לוול סטריט השבוע ואיבדה 60% ביומיים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
סיאברה

הישראלית שהצטרפה לוול סטריט השבוע ואיבדה 60% ביומיים

סיאברה השלימה לפני שנתיים מיזוג SPAC לפי שווי של כ-70 מיליון דולר, לאחר שני ימי מסחר כושלים, שוויה עומד על 47 מיליון דולר • שמה של החברה שקמה במטרה להילחם בפייק ניוז נקשר בעבר לפעילות ניתוח בוטים בטוויטר לקראת רכישתה ע"י אילון מאסק

שירי חביב ולדהורן 15:47
מייסדי Cyabra. מימין: דן ברמי, עידו שרגא, יוסף דאר
כמעט שנתיים חלפו מאז שחברת הטכנולוגיה מישראל, סיאברה, הודיעה על מיזוג לחברת SPAC בנאסד"ק ועד שהמיזוג הושלם בסוף השבוע שעבר. אולי בגלל החולשה בשווקים ואולי מסיבה אחרת, קבלת הפנים למניה החדשה הייתה צוננת: בשני ימי המסחר שהיו מאז היא איבדה מעל 60% משוויה והחברה נסחרת כעת לפי שווי של 47 מיליון דולר (כשעסקת המיזוג נחתמה שוויה של סיאברה הוערך בכ-70 מיליון דולר).

"יקנו מניות בכל תרחיש": האם שורט היסטורי בשווקים הוא סימן לראלי?
מנהל חדר המסחר שממליץ על שתי מניות שנחתכו וכעת יעלו "דרמטית"

סיאברה עוסקת בניטור שיח ברשתות במטרה להילחם בפייק ניוז, והיא פיתחה מערכת מבוססת AI לחשיפת סיכונים ופעילויות זדוניות ברשתות חברתיות. בעבר, שמה נקשר לניתוח של פעילות בוטים בטוויטר לקראת הרכישה של הרשת על-ידי אילון מאסק.

בדירקטוריון החברה יושב גם מייקל פומפיאו, לשעבר ראש ה-CIA ומזכיר המדינה של ארה"ב. לאחרונה, סיאברה הודיעה שחשפה קמפיין דיסאונפורמציה פרו-איראני שמציף פוסטים, תמונות וסרטונים שמקדמים נראטיבים כוזבים באמצעות AI במטרה ליצור מניפולציות והטעיה של הציבור, והוא הגיע ל-145 מיליון צפיות - רובן בטיקטוק.

המיזוג של סיאברה לחברת ה-SPAC אושר בפברואר האחרון והחברה התחילה להיסחר תחת הסימול CYAB. החברה הוקמה על-ידי דן ברהמי, יוסף דאר ועידו שרגא.

ברהמי הוא המנכ"ל, והוא מסר עם השלמת המיזוג: "אנחנו חיים בעידן שבו הגבול בין אותנטיות למניפולציה הופך להיות נשק. כחברה הציבורית הראשונה שמוקדשת למאבק בדיסאינפורמציה, אנו נמצאים בעמדה ייחודית שמאפשרת לנו לספק לממשלות ולארגונים עסקיים פלטפורמה שנדרשת להם לצורך השבת האמון ולחשיפת שחקנים לא אותנטיים". לדברי ברהמי, המיזוג עם חברת ה-SPAC תאיץ את המשימה של סיאברה.

יועצי החברה במיזוג היו Lowenstein Sandler וגולדפרב זליגמן, ויועצי ה-SPAC היו LifeSci Capital , Loeb & Loeb ו- Sullivan & Worcester .