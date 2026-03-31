בזמן שמהבית הלבן יוצאים מסרים סותרים לגבי המשך המערכה מול איראן, ודיווחים על כך שטראמפ "מוכן לסיים את המלחמה" מפזרים אופטימיות בשווקים, בבלומברג מדווחים כי רגיעה במזרח התיכון יכולה להביא לזינוק חד בוול סטריט. הסיבה: קרנות הגידור "הרימו ידיים".

סוחרים בגולדמן זאקס מספרים כי קרנות הגידור חותכות את ההחזקות שלהן במניות ברחבי העולם במשך שישה שבועות רצופים, בעיקר באמצעות מכירות שורט כבדות (מכירות בחסר שמשמעותן תמחור ירידה במחיר נייר ערך) - כך דווח בבלומברג. מדובר במכירת המניות (נטו) השלישית בגודלה בארה"ב בעשור האחרון, קרוב לרמות שנראו במשבר הקורונה, אך נמוך מאלו שהיו בסאגת המכסים באפריל 2025. "מתחילים להופיע סימנים של כניעה", כתבו בגולדמן זאקס, מה שמרמז שקרנות הגידור קרובות לרמות הפסימיות המקסימליות לגבי השוק.

אבל מדוע שהערכות לשוק דובי יהיו סימן דווקא לאופטימיות? המשמעות של ההימור הגדול של קרנות הגידור על ירידות בשווקים בשל המלחמה, הוא שכאשר תגיע רגיעה במצב הביטחוני הן יאלצו להגדיל במהירות את החשיפה למניות.

כדי לבצע מכירות שורט, קרנות גידור לוות את נייר הערך שהן מהמרות נגדו מהבנקים ומוכרות אותו (לרוב במחיר הקרוב למחיר השוק). אז, אם ההימור צלח, מחיר הנייר יורד מזה שבו הוא נמכר, קרנות הגידור קונות אותו בחזרה במחיר זול יותר, מחזירות את הנכס לבנק ומרוויחות מההפרש.

אלא שאם ההימור משתבש, ומחיר נייר הערך עולה במקום לרדת, ההפסדים של קרנות הגידור הולכים ונערמים ויכולים להעמיק לסכומי עתק. במקרה כזה, על הקרנות לקנות בחזרה את המניות, לפני שיערמו ההפסדים. כשסכום גדול של פוזיציות שורט נסגר בבת אחת, הוא מביא לזינוק חד בנייר הערך, המכונה "שורט סקוויז".

בגולדמן אף כתבו כי משקיעים שיטתיים - כלומר, כאלו שסוחרים לפי מודלים ואלגוריתמים אוטומטיים - מכרו מניות בהיקף של 190 מיליארד דולר בחודש האחרון, וכעת נמצאים בפוזיציית שורט של כ־50 מיליארד דולר על מניות ברחבי העולם. "הקהילה השיטתית מאבדת קיטור", כתבו שם. "האסימטריה היא כלפי מעלה - במהלך החודש הקרוב אנחנו מעריכים כי משקיעים כאלה יקנו בכל תרחיש".

בבנק אף מעריכים כי קרנות פנסיה יגדילו גם הן חשיפה לשוק המניות לפני האיזון החודשי שלהן, מה שיסיר נקודת לחץ נוספת מהשוק.

אז האם המשמעות היא ששוק המניות קרוב לתחתית? בבנק כתבו כי "מרגיש שאנחנו יותר קרובים לסוף מאשר להתחלה", אך הדגישו כי אף אחד לא יכול לספק לוח זמנים ברור למלחמה. "למרות שזה מהנה להיות מי שייקח קרדיט על זיהוי התחתית, היושר האינטלקטואלי מצביע על כך שאנחנו עדיין לא שם".