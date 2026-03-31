שר המלחמה של טראמפ, הברוקר וסימני השאלה

הפייננשל טיימס טוען: ברוקר של שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' ביקש לבצע השקעה גדולה בחברות ביטחוניות משמעותיות לקראת מלחמת איראן. הפנטגון מכחיש את הדיווח.

הפייננשל טיימס דיווח ביום שלישי כי הברוקר של הגסת' בענקית הבנקאות מורגן סטנלי יצר קשר עם בלאקרוק בפברואר בנוגע לביצוע השקעה של מיליוני דולרים בקרן סל שמשקיעה בחברות ביטחוניות.

קרן הסל, אשר מחזיקה בנכסים של כ-3.1 מיליארד דולר, מונה חברות כמו לוקהיד מרטין ונורת'רופ גרומן. קרן הסל האקטיבית של Defense Industrials איבדה 12.4% בחודש האחרון, בערך בזמן שפרצה מלחמת איראן, כך על פי הדיווח.

הפייננשל טיימס מסר גם כי ההשקעה של הגסת' לא יצאה לפועל בסופו של דבר, מכיוון שהקרן עדיין לא הייתה זמינה לרכישה עבור לקוחות מורגן סטנלי באותה עת. כמו כן, לא ידוע אם הברוקר ביצע השקעה אחרת הקשורה לביטחון.

דובר הפנטגון, שון פרנל, דחה את הדיווח של הפייננשל טיימס בפוסט ברשת X, וכינה אותו "שקרי לחלוטין ומפוברק", ודרש מהפייננשל טיימס לחזור בו מהמאמר.

פרנל אמר כי לא הגסת' ולא אף אחד מנציגיו פנו לבלאקרוק בנוגע להשקעה כזו. "זוהי עוד השמצה חסרת בסיס ולא ישרה שנועדה להטעות את הציבור", הוסיף.

המלחמה באיראן הולידה שלל דיווחים על אפשרות של שימוש במידע פנים. כך, נפח מסחר חריג בחוזים העתידיים על S&P 500 ומחיר הנפט נרשם כרבע שעה בלבד לפני ההודעה של טראמפ על מו״מ לעצירת המלחמה שגררה תגובת דרמטית בשווקים. האפשרות של זליגת מידע פנים עולה גם לאור הימורי פולימרקט על סיום המלחמה שנעשו אף הם בתזמון רגיש ביחס להודעות טראמפ על מו״מ עם איראן.