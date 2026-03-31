לא מרגש אותו: וורן באפט לא רואה הזדמנויות בשוק גם אחרי הירידות

לאחר שפרש בתחילת השנה מניהול ענקית ההשקעות ברקשייר האת'וויי , יש שתוהים מה עושה וורן באפט בימים אלה. ובכן הוא עדיין מגיע למשרד מדי יום ובראיון ל-CNBC הוא מספר שממשיך להיות מעורב מקרוב בהחלטות ההשקעה.

● שבע שנים וורן באפט לא חווה הפסדים כאלו

● "יקנו מניות בכל תרחיש": האם שורט היסטורי בשווקים הוא סימן לראלי?

לפי באפט, השגרה שלו כוללת למשל שיחה עם מארק מילרד, מנהל הנכסים הפיננסיים של ברקשייר, לפני פתיחת המסחר כדי לדון בהתפתחויות בשוק. לדבריו, מילרד מצידו, שמשרדו נמצא ממש לידו, ממיר את השיחות להשקעות, מה שמדגיש כי באפט נותר מעורב באופן פעיל, למרות שהעביר את תפקיד המנכ"ל לגרג אבל בתחילת 2026.

"אני לא אעשה שום השקעה שגרג (אייבל, מנכ"ל ברקשייר, ב.ב) חושב שהיא שגויה... גרג מקבל את הדוח מדי יום", אמר. כשנשאל אם ביצע השקעות חדשות, "רכישה אחת קטנה", השיב מבלי לפרט.

באפט גם הקטין מחשיבות התנודתיות האחרונה בשווקים, ואמר שהתנאים הנוכחיים רחוקים מאוד מהתקופות בעבר שיצרו הזדמנויות קנייה משמעותיות. "שלוש פעמים מאז שנכנסתי לתפקיד, השוק ירד ביותר מ-50%… זה לא משהו שצריך לרגש אותך", אמר באפט. זאת על רקע טלטלה בשוק הרחב, כאשר הן מדד הדאו ג'ונס והן מדד הנאסד"ק נמצאים בטריטוריית תיקון.

הוא חשף רכישה של איגרות חוב ממשלתיות אמריקאיות קצרות טווח (Treasury bills) בהיקף של 17 מיליארד דולר במסגרת מכרז שבועי. בסוף השנה, ברקשייר דיווחה על יותר מ-370 מיליארד דולר במזומן ושווי מזומן, שרובם מוחזקים באותן אגרות חוב ממשלתיות קצרות טווח.

מכרתי מוקדם מידי את אפל

בהמשך הראיון, אמר באפט כי מכר את מניית אפל מוקדם מדי, וכי היה קונה אותה שוב, אך לא בשוק הנוכחי. "‏אבל קניתי אותה אפילו מוקדם יותר, אז...", אמר באפט ל-CNBC.

אפל נותרה האחזקה הגדולה ביותר של ברקשייר האת'וויי גם לאחר שהתאגיד צמצם את החזקתו ל-61.96 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה. עם זאת, באפט אמר שימשיך להגדיל את הפוזיציה אם המניה תהפוך לזולה יותר. יצרנית האייפון עדיין אינה אטרקטיבית לדעתו, אף שירדה ביותר מ-14% מהשיא האחרון שלה וביותר מ-6% החודש.

מחזיר לחיים את ארוחת הצדקה, עם טוויסט מעניין

עוד בשורה שיצאה מפיו של באפט היא שהוא מחזיר את ארוחת הצדקה המפורסמת שלו.

אבל הפעם, יו"ר ברקשייר האת'וויי בן ה־95 יצטרף לסטפן קרי, אלוף NBA ארבע פעמים וזוכה פעמיים בתואר ה־MVP, יחד עם הסופרת והיזמית בתחום הלייף־סטייל איישה קרי, במסגרת מכירה פומבית חדשה לגיוס תרומות שמחברת בין אייקון ההשקעות לבין עולם הסלבריטאים. המכירה הפומבית המקוונת לארוחה תיפתח ב־7 במאי בשעה 19:30 לפי שעון פסיפיק באתר eBay ותימשך עד 14 במאי בשעה 19:30.

ההכנסות ייתרמו ל־Glide Foundation ו־Eat. Learn. Play. Foundation, עמותה שהקימה משפחת קרי שמתמקדת בקריאה, תזונה וסגנון חיים פעיל לילדים. Glide שמבוססת בסן פרנסיסקו מספקת שירותים לאוכלוסיות פגיעות, כולל ארוחות, מקלט, בדיקות בריאות והכשרה מקצועית.

המציע הזוכה, יחד עם עד שבעה אורחים, יצטרף לבאפט ולמשפחת קרי לארוחת בלעדית באומהה, נברסקה, ב־24 ביוני. ההכנסות מהמכירה יחולקו שווה בשווה בין שתי העמותות.

באפט אירח לאחרונה את הארוחה ב־2022, לאחר שני עשורים בהם גויסו מיליוני דולרים למטרות צדקה. המכרז באותה שנה קבע את השיא עם הצעת זכייה של 19 מיליון דולר.