שבע שנים וורן באפט לא חווה הפסדים כאלו
ברקשייר האת'וויי

שבע שנים וורן באפט לא חווה הפסדים כאלו

מניות ברקשייר האת'ווי רשמה את רצף הירידות הארוך ביותר מאז דצמבר 2018 • מאז הודיע באפט כי יסיים את תפקידו כמנכ"ל הם איבדו 13% • ובכל זאת, היו גם חדשות טובות השבוע לחברה של המשקיע המפורסם בעולם

שירות גלובס 14:13
וורן באפט / צילום: ap, Nati Harnik

מניות ברקשייר האת'ווי של וורן באפט סובלות מרצף ההפסדים הארוך ביותר ב-7 שנים, לאחר שאיבדו גובה במשך שמונה ימים רצופים. זהו רצף ההפסדים הארוך ביותר שלהן מאז שמונת ימי הירידות הרצופים שרשמו בדצמבר 2018.

מניות Class A ירדו ב-4.7% ומניות Class B ירדו ב-4.9% מאז העליות היומיות האחרונות שלהן ב-17 במרץ.

ברקשייר יורדת יחד עם השוק הכללי, שנפגע מעליית מחירי האנרגיה וחוסר הוודאות העולמי עקב מלחמת איראן. מדד S&P 500 ירד ב-5.2% באותה תקופה.

אלא שהמניות לא סובלות רק מחוסר הוודאות של המלחמה - הן איבדו יותר מ-13% מאז שוורן באפט הודיע באסיפת בעלי המניות בשנה שעברה כי יפרוש מתפקיד המנכ"ל בסוף שנת 2025, כפי שאכן קרה בפועל.

למרות הירידות יש גם חדשות טובות לבאפט. מניית Tokio Marine Holdings זינקה ביותר מ-24% השבוע לאחר ההודעה ביום שני כי חברת הביטוח של ברקשייר תשלם 1.8 מיליארד דולר עבור נתח של כמעט 2.5% בחברת הביטוח הוותיקה ביותר ביפן.