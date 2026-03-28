האם טראמפ מאבד את אחיזתו בשווקים?

לנשיא דונלד טראמפ נבנה לאורך השנים מוניטין של מי שמסוגל להטיס את השווקים במשפט אחד בלבד. אלא שלאחר ירידות השערים החדות בוול סטריט ביום שישי, החלו אסטרטגים ואנליסטים לתהות האם ייתכן שטראמפ מאבד את אחיזתו בשוק.

לדברי סטיב סוסניק, אסטרטג ראשי ב־Interactive Brokers, אמונתם של המשקיעים בנכונותו ובלהיטותו של טראמפ לפעול להרגעת הסכסוך עם איראן סייעה למנוע הפסדים גדולים אף יותר במהלך מרץ. ובכל זאת, ככל שהעימות מתמשך, החששות שמא הסוף לא נראה באופק נותנים את הטון גם בשוק המניות.

בורסות וול סטריט סגרו את שבוע המסחר אמש באדום בוהק: מדד הנאסד"ק ירד ביותר מ־2.1%, מדד הדאו ג'ונס איבד 1.7% ונפל עמוק יותר לטריטוריית תיקון, ומדד S&P 500 השיל כמעט 1.7% מערכו. כאשר השבוע כולו התאפיין בירידות שערים, S&P 500 רשם את הירידה השבועית החמישית ברציפות וצנח בכ־2%, הנאסד"ק ירד ביותר מ־3% מתחילת השבוע, והדאו ירד בכ־1%.

"מבחינה פסיכולוגית, זה מתיש", אמרה קרול שליף, אסטרטגית שוק ראשית ב־BMO Wealth Management, בראיון ל־MarketWatch. "השווקים מתמודדים עם העובדה שהם ציפו שזה ייגמר בקרוב".

על הרקע הזה, בוול סטריט נשמעים יותר ויותר קולות המטילים ספק גם ביכולת של טראמפ להרגיע את המשקיעים באמצעות מילים בלבד. הסיכון הוא שהמסרים הסותרים שמגיעים מהבית הלבן מתחילים "לערער באופן משמעותי" את יעילות ההתבטאויות של טראמפ, כך כתבו אנליסטים של ברקליס בדוח מחקר שפורסם אתמול.

הדבר בולט במיוחד בהשוואה לעבר, אז הצליח טראמפ לא פעם להניע התאוששות בשווקים באמצעות איתותים על שינוי מדיניות, למשל סביב תוכנית המכסים.

השוק מחכה למעשים

"נראה שטראמפ מאבד את אחיזתו בשווקים", אמר פאוואד רזאקזאדה, אנליסט שוק ב־StoneX. "משקיעים כבר לא מקבלים את הצהרותיו כפשוטן - אם כבר, הם מתחילים לסחור נגדן, ומחכים להוכחה מוחשית לפני שהם מגיבים".

דובר הבית הלבן, קוש דסאי, מסר בתגובה לדברים כי "הנשיא ממשיך להיות כוח רב עוצמה המניע את אמון השוק בארצות הברית ככלכלה הדינמית והפרו-עסקית ביותר בעולם".

לדבריו, "ברגע שהמטרות הצבאיות של מבצע 'זעם אפי' יושגו והשיבושים לטווח קצר בשוק יהיו מאחורינו, משקיעים צפויים לקצור רווחים בלתי צפויים כתוצאה מהכלכלה האמריקאית המשגשגת".