דונלד טראמפ בלחץ? בוול סטריט המציאו מדד בדיוק בשביל זה

הניסיון לחזות מתי יגיע רגע ה"TACO" הבא הפך לאובססיה החדשה של וול סטריט. ראש תחום אסטרטגייה בדויטשה בנק, מקסימיליאן יוליר , פיתח השבוע "מדד לחץ" המשמש כמעין אינדיקציה לשינויים אפשריים ברטוריקה או באסטרטגיה של הנשיא האמריקאי.

● האינפלציה המפחידה שבדרך: מה מפספסים השווקים ביחס למלחמה

● האפקט המפתיע של המלחמה: ערעור מעמדו של הדולר

המדד משקלל את השינוי החודשי בשיעור התמיכה בנשיא טראמפ, את ציפיות האינפלציה לשנה קדימה, את ביצועי מדד S&P 500 ואת תשואות אג״ח ממשלת ארה״ב.

"כאשר המדד עולה, גדלה ההסתברות לשינוי אסטרטגי מצד הממשל", אמר יוליר. "אם כל ארבעת גורמי הלחץ פועלים יחד, התמריץ לשינוי הופך לגבוה מאוד". נכון לעכשיו, המדד נמצא סמוך לרמתו הגבוהה ביותר מאז חזרתו של טראמפ לנשיאות.

מוניקה דפנד, ראש מכון ההשקעות של Amundi, ציינה כי טראמפ הפך "רגיש הרבה יותר" לתשואות האג"ח במהלך כהונתו השנייה. "ברגע שתשואת אג"ח ל־10 שנים מתקרבת ל־4.5%, הממשל מתחיל להיות לחוץ מאוד, ובדרך כלל זה השלב שבו הוא פועל. כמשקיעים, צריך לדעת להקדים את זה", אמרה.

המדד גבוה כעת אף יותר מאשר בשיא משבר המכסים ("Liberation Day") של תחילת השנה. המשמעות היא שההסתברות ל"שינוי אסטרטגי" או לריכוך ברטוריקה של טראמפ מול איראן היא גבוהה מאוד.

המדד מסביר מדוע אנחנו עדים למסרים סותרים: מצד אחד איומים ב"השמדה" של תשתיות אנרגיה איראניות, ומצד שני הודעות על "התקדמות במו"מ". כפי שמגדיר זאת מייק אורורק מ-Jones Trading: "חצינו את הגבול לעבר הבדיון".

השוק כבר למד את הדפוס - טראמפ מחריף איומים בסופי שבוע כשהמסחר סגור, ומפזר הבטחות לשלום כשהנפט מסוג ברנט חוצה את ה-110 דולר. וול סטריט מעריכה שהנשיא יעשה הכל כדי לסיים את העימות לפני בחירות האמצע (Midterms), בשל הלחץ המצטבר בארבעת הפרמטרים.

בפייננשל טיימס מספרים שמשקיעים אחרים פשוט ממתינים בצד בתוך הכאוס, מודאגים מכך שייתפסו לא מוכנים בעקבות הפוסט הבא של טראמפ ברשת Truth Social. "כולנו עושים את אותו הדבר, כלום", אמר מנהל ההשקעות הראשי של קרן גידור בצפון אמריקה. "אי אפשר לעשות שורט על הנפט, כי הוא יכול בקלות לזנק ל־150 דולר. או שהמלחמה יכולה להסתיים תוך חמש דקות".