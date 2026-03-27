בישראל מסכמים חודש לפתיחת המערכה הישראלית-אמריקאית מול איראן ("שאגת הארי"), שהחלה בסוף החודש שעבר. מערכה שבניגוד לקודמתה ("עם כלביא") השפיעה לא רק על השוק המקומי, אלא הצליחה לטלטל את הבורסות ברחבי העולם, כשברקע החשש מפני משבר אנרגיה מתהווה.

אלא שבזמן שהשווקים מעבר לים רשמו ירידות שערים משמעותיות, דווקא בשוק המקומי נרשמה בחודש החולף אופטימיות, שאמנם התמנה לאורך החודש, אך הביאה את המדדים המובילים להציג עליות שערים, חרף העננה השחורה המרחפת מעל שווקי ההון. כך, בזמן שמדד הדגל האמריקאי, ה-S&P 500 ירד בכ-6%, מדד ת"א 35 הציג עלייה קלה של כ-0.4%, ומדד ת"א 125 ירד בכ-0.3%.

הביטוח והאנרגיה בראש

מי שהובילו את העליות בת"א הן מניות הביטוח המקומיות שעלו בחודש האחרון במעל 4%. את עיקר העלייה רשמו המניות בשבוע החולף לאחר שבאמצע השבוע האחרון הן החלו לפרסם בזו אחר זו את תוצאותיהן השנתיות, בהן הציגו צמיחה משמעותית בפעילות וחלקן אף העלו את היעדים שלהן קדימה לשנים הקרובות, מה שעשוי ללמד על המשך צמיחה בענף שנהנה מגאות חסרת תקדים בשנתיים האחרונות.

"חברות הביטוח הפכו לברומטר של השוק כי היום הן כבר לא רק 'מוכרות פוליסות', אלא יושבות על צומת מאוד רגיש של שוק ההון, הריבית והכלכלה הריאלית. יש להן נכסים מנוהלים עצומים, נוסטרו גדול, חשיפה לדמי ניהול משתנים, ורגישות גבוהה גם לתשואות בשווקים וגם לשינויים בעקום ובריבית. לכן, כששוק ההון חזק, הרווחים שלהן קופצים וכשהשוק נחלש, זה מתהפך מהר", הסביר לאחרונה שמואל בן אריה סמנכ"ל השקעות בפיוניר ניהול הון.

סקטור נוסף שרשם עליות משמעותיות מאז פרוץ המערכה מול איראן הוא האנרגיה. כך, מאז תחילת המערכה קפץ מדד ת"א נפט וגז, הכולל את כלל המניות בתחום קפץ ב-4.2%. מדד ת"א תשתיות אנרגיה, הכולל בתוכו את מניות חברות האנרגיה המובילות בבורסה המקומית בכ-3.4%, בזמן שמדד ת"א קלינטק, הכולל את מניות חברות האנרגיה המתחדשת רשם עליה של .

ברקע, הזינוק במחירי הנפט, בעקבות חסימת מיצרי הורמוז בידי האיראנים והפגיעה במתקני ייצור נפט. מה שכמובן תורם הן ליצרניות הנפט והגז המקומיות והן ליצרניות האנרגיה האחרות שצפויות להינות ממחירים גבוהים יותר לחשמל אותו הם מפיקים, על רקע הצורך הגובר.

הבנקים והקבלנים חטפו

בזמן שמניות הביטוח נסקו, מניות הבנקים, חבריהם לסקטור הפיננסי, עשו את הדרך ההפוכה. מאז החלה המערכה איבדו הבנקים כמעט 7% משוויים. זאת על אף שדוחות הבנקים שפורסמו בחודש שעבר הציגו רווחי שיא במערכת. ברקע, לירידה החשש מפני חשיפה מוגברת של הבנקים לענף הנדל"ן שחווה החל מאמצע השנה שעברה האטה משמעותית, ועשוי להפגע מהימשכות המלחמה.

בנוסף הדוחות גם חשפו, כי המרווח הפיננסי, הפער בין הריבית שגובים הבנקים על האשראי בין הריבית שהם משלמים על הפיקדונות, הולך ונשחק. זאת בשל התגברות התחרות בסקטור הפיננסי. כתוצאה מכך הכנסות הבנקים מריבית (נטו) עלו בשיעור מתון יחסית של 3%, והסתכמו ב-61 מיליארד שקל.

מגזר נוסף שסבל מהימשכות המערכה הוא תחום הבנייה. על אף שמניות הבנייה הובילו את עליות השערים בתחילת המערכה, האווירה האופטימית התחלפה במהירות, והביאה לירידות של כמעט 7% בחודש האחרון.

ברקע, החשש כאמור מפני השלכות המלחמה על הענף שסובל כבר תקופה ארוכה מהאטה מתמשכת במכירת דירות מחד, ומעלייה בעלויות הבנייה מאידך. ביטוי בולט למגמה בענף, ניתן למצוא בדוחות דמרי שפורסמו הבוקר. יזמית הנדל"ן למגורים הגדולה בישראל הציגה ירידה של כ-21% בכמות הדירות שמכרה בשנה החולפת.

אם לא די בכך, הרי שבדמרי דיווחו, כי בעקבות מבצע "שאגת הארי", נרשמה האטה בקצב מכירת הדירות החדשות אותן היא מוכרת. זאת להערכתה, בעיקר על רקע ירידה זמנית בביקושים ונטייה של משקי בית לדחות החלטות רכישה בתחילת הלחימה. עם זאת, הם מציינים, כי "ככל שהתקופה התקדמה ניכרת התייצבות הדרגתית בפעילות, לצד חזרה זהירה של הביקושים לשוק".

המניה המצטיינת והמאכזבת

בגזרת המניות, בלטה לרעה יצרנית הטעמים והריחות תורפז שמנייתה ירדה בכ-19%. הירידה הגיעה למרות ביצועים טובים שהציגה החברה בשנת 2025, ונבעה ככל הנראה מהצמיחה האורגנית הנמוכה בהכנסות (מרבית הצמיחה הגיעה מהפעילויות אותן רכשה), מהזינוק מהמשמעותי של המניה בשנים האחורנות. מלבד תורפז בלטו לרעה גם מניותיהן של חברות הנדל"ן עמרם וקרסו נדל"ן , שכמו יתר יזמיות הבנייה סובלות מהעננה השחורה שמרחפת מעל התחום בשנה האחרונה.

מנגד, מי שבלטה מעל כולם לחיוב היא יצרנית השבבים המקומית טאואר , שמנייתה קפצה במעל 40% במהלך החודש האחרון. אלא שגם העליות במניית טאואר כלל לא קושרות למלחמה, ונבעו בעיקרן משתי הודעות טכנולוגיות שסיפקה בשבוע שעבר: שת"פ עם חברת Oriole לפיתוח של מיתוג אופטי מהיר במיוחד עבור תשתיות ורשתות AI; פיתוח פלטפורמת ניהול הספקים עבור יישומי AI.

לעומת זאת, מניה שכן נהנתה מהמערכה ובפרט מהעלייה במחיר הנפט היא בז"ן . החברה, שאמנם ספגה פגיעה של טיל איראני במפעליה (בפעם השנייה תוך שנה), צפויה לראות שיפור מרווחי הזיקוק (הפער בין מחיר הנפט הגולמי למחירי התזקיקים, שהם מוצרי הדלק הסופיים אותם בז"ן מוכרים), כתוצאה מהעלייה במחיר הנפט. בנוסף, בז"ן ביצעה מהלך אסטרטגי של רכישת 52% מחברת הנפט האמריקאית "קנטיום", המפיקה נפט במים רדודים במפרץ שבין ארה"ב למקסיקו.

הפתעת החודש

הפתעה נוספת הגיעה מכיוונן של המניות הביטחוניות. מי שסומנו תחילה כמי שעשויות להנות מהעימות מול איראן, ואף עלו בצורה חדה בימי המסחר הראשון, איבדו גובה ככל שהמערכה התמשכה, ובסך הכל השלימו ירידה של כ-2.5% בחודש האחרון. עם זאת, חרף הירידה בעת האחרונה, מדד ת"א ביטחוניות עדיין הציג תשואה של מעל 45% מאז השקתו לפני פחות מחצי שנה.

ההערכות בשוק בנוגע לסיבה מאחורי הירידה מגוונות ונעות בין תמחור יתר לבין חשש של המשקיעים מפני הפסקת המלחמה. "נכון שהמניות הביטחוניות נהנות מהמלחמה, אבל שוק ההון מתמחר את העתיד: אם מכניסים למשוואה את סיום המלחמה, ברור למה הן נפגעות. אם המלחמה תהיה מהירה, אז ההזמנות בהמשך יירדו. אבל אם יש הימשכות עם ביקושים גדולים - נמשיך לראות עלייה במניות האלה", העריך לפני כשבועיים אלעד קראוס, מנהל מחקר במיטב ברוקראז ' .

עם זאת הוא העריך כי למרות הטלטלות קצרות־הטווח בשוק ההון, הבסיס העסקי של החברות הבטחוניות נותר איתן: "גם אם המלחמה תסתיים בקרוב, החברות הביטחוניות מקבלות צבר מאוד משמעותי לשנים הקרובות. בזכות המלחמה, הן מקבלות נראות מאוד גבוהה. הן עולות ויורדות בטווח הקצר בגלל משפטים של טראמפ, אבל המודל העסקי שלהן הרבה יותר חזק על רקע ההזמנות שהן קיבלו", סיכם קראוס.