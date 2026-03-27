שנת 2025 הייתה רחוקה מלהיות השנה של חברות הנדל"ן למגורים בשוק המקומי. הללו, נאלצו להתמודד עם ירידה בקצב המכירות, לצד עלייה במחירי חומרי גלם ובעלות כח האדם בתחום. המגמה נבלמה באופן חלקי לקראת סוף השנה שעברה, אך ניצבים כעת מול אתגר נוסף לנוכח המלחמה המחודשת מול איראן וחיזבאללה.

ביטוי בולט לרכבת ההרים שעובר שוק הנדל"ן למגורים ניתן לקבל ממבט על ביצועיה של יזמית הנדל"ן הגדולה בישראל - י.ח דמרי . במהלך הרבעון האחרון מכרה החברה, שבשליטת יגאל דמרי, 295 דירות תמורת 674 מיליון שקל, גידול לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז דיווחה החברה על מכירת 260 דירות תמורת 627 מיליון שקל.

עם זאת, במבט שנתי הציגה החברה קיטון של כ-21% בהיקף הדירות הנמכרות שעמד בסוף שבנת 2025 על 805 דירות, לעומת 1,002 דירות בשנת 2024. הללו הניבו לחברה הכנסות של כ-1.96 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.63 מיליארד שקל בשנת 2024. בתוך כך, מתוך כלל הדירות אותן מכרה דמרי 46% נמכרו במסגרת מבצעי מימון (דוגמת 80-20).

"התייצבות הדרגתית"

במבט קדימה, בחברה מציינים, כי בעקבות מבצע "שאגת הארי", שהחל בסוף החודש שעבר, נרשמה האטה בקצב מכירת הדירות החדשות אותן היא מוכרת. זאת להערכתה, בעיקר על רקע ירידה זמנית בביקושים ונטייה של משקי בית לדחות החלטות רכישה בתחילת הלחימה. עם זאת, הם מציינים, כי "ככל שהתקופה התקדמה ניכרת התייצבות הדרגתית בפעילות, לצד חזרה זהירה של הביקושים לשוק".

הירידה בהיקף המכירות השפיעה כאמור גם על ביצועי החברה שסיימה את שנת 2025 עם הכנסות של כ-1.69 מיליארד שקל, קיטון של כ-9% ביחס לשנת 2024. ברקע, פעילות הנדל"ן המניב רשמה צמיחה של כ-17.5% בהכנסות. פעילות זו, כוללת מרכזי מסחר ומשרדים להשכרה בדרום הארץ ובמרכזה בשטח כולל של כ- 92,000 מ"ר, שנמצאים בשיעור התפוסה כללי בסך הנכסים של 92%.

בשורה התחתונה רשמה החברה קיטון של כ-6% ברווח הנקי, שעמד בסוף השנה על כ-495 מיליון שקל. זאת, בין היתר לנוכח הירידה בהיקף הדירות שנמכרו וכן מהעובדה שבשנת 2024 רשמה דמרי שערוכי נדל"ן חיוביים בהיקף של כ-122 מיליון שקל, לעומת כ-12.5 מיליון שקל במהלך שנת 2025.

דמרי היא יזמית הנדל"ן למגורים הגדולה בישראל. נכון לסוף שנת 2025 לחברה 22 פרויקטים של יזמות למגורים ועוד שורה ארוכה של פרויקטי התחדשות עירונית, הנמצאים בשלבים שונים של הקמה בהיקף כולל של כ-36,500 יח"ד. בשנה הקרובה צפויה החברה להתחיל בהקמת 9 פרויקטי מגורים הכוללים כ-2,141 יח"ד, אשר צפויים להניב לה ההכנסות של כ-3.5 מיליארד שקל .

מניות דמרי נסחרות במדד ת"א 35 לפי שווי של כ-9.66 מיליארד שקל. זאת, לאחר שמתחילת השנה רשמה המניה עלייה של כ-17%, תוך שהיא משלימה קפיצה של כמעט 50% בשנה האחרונה.