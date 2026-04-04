וורן באפט בהכרזה דרמטית עם משמעות של מיליארדים

מעורבותו של ביל גייטס בפרשת אפשטיין פגעה קשות במערכת היחסים הקרובה עם האורקל מאומהה, וורן באפט שכעת מודיע כי הוא שוקל להפסיק לתרום לקרן ששוויה 86 מיליארד דולר. באפט תורם מדי שנה מיליארדי דולרים לקרן הפילנתרופית.

שמו של מייסד מיקרוסופט נקשר בפרשת ג'פרי אפשטיין לאחר שגייטס שמר על קשר עם עבריין המין במשך כמה שנים לאחר הרשעתו. לאחר שמשרד המשפטים האמריקאי חשף כ־3.5 מיליון עמודים, 2,000 קטעי וידאו וכ־180 אלף תמונות, לצד רשימה שבה יותר מ־300 שמות של אנשים שהוזכרו, הקרן הפילנתרופית שגייטס ייסד עם גרושתו מלינדה פרנץ'־גייטס - בסכנה.

"חש הקלה שמעולם לא התקרבתי לאפשטיין"

במשך שנים נחשב באפט לאחד התורמים הגדולים ביותר לקרן ביל ומלינדה גייטס (Bill & Melinda Gates Foundation), שלה תרם מאז 2006 יותר מ־39 מיליארד דולר. אולם, השבוע בתוכנית הבוקר Squawk Box של רשת CNBC האמריקאית אמר באפט כי לא דיבר עם גייטס "בכלל מאז שכל העניין נחשף".

כשנשאל אם הם עדיין חברים, השיב באפט כי היו להם "זמנים נהדרים", אך "עד שהדברים יתבהרו, אני פשוט לא חושב שזה הגיוני לדבר הרבה".

באפט הבהיר כי "לא היה לי שום קשר לזה, חוץ מזה ששמתי שם כסף". ואמר "הזיכרון שלי כבר לא טוב. אני לא רוצה להיות תחת שבועה כשאני צריך לנסות לזכור כל דבר שקרה במשך 30 שנה, או 20 שנה, כל מה שהקרן עשתה או דברים כאלה".

בתשובה לשאלה האם ימשיך לתרום לקרן גייטס אמר באפט: "אני אחכה לראות איך הדברים יתפתחו... אני לא חייב לקבל את ההחלטה היום".

באפט אמר כי אינו חושב שחברו הותיק היה מעורב בעניינים "סביב בנות", אך הוא עדיין רוצה ללמוד יותר ככל שנחשפים פרטים נוספים.

בראיון באפט אמר כי הוא חש הקלה על כך שמעולם "לא התקרב" לאפשטיין, וכינה אותו "נוכל יוצא דופן".

סופו של עידן הפילנתרופיה של גייטס?

בשנת 2006 כתב וורן באפט לביל ולמלינדה גייטס כי הוא "מתחייב באופן בלתי הפיך" להעביר מניות של ברקשייר כתרומה שנתית לקרן שלהם "לאורך כל חייו", כל עוד לפחות אחד מהם מעורב בפעילות הקרן.

יש לציין כי רק לפני שנתיים המיליארדר הודיע כי לאחר מותו יופסקו כל התרומות לקרן גייטס. "לקרן גייטס לא יגיע כסף לאחר מותי", אמר בראיון לוול סטריט ג'ורנל. עוד קודם לכן הודיע כי שלושת ילדיו יהיו אחראים לחלוקת רוב הונו לאחר מותו.

השלכות הפרשה עלו מספר פעמים השנה גם במהלך מפגש העובדים של הקרן של גייטס. מארק סוזמן, מנכ"ל הקרן, אמר כי הוא חש "מוכתם" מהקשר בין הארגון לבין אפשטיין, בעודו מנסה להתמודד עם ההשלכות של האינטראקציות בין עבריין המין לבין הקרן והיו"ר שלה. דבריו הגיעו על רקע חששות עובדים מפגיעה אפשרית בקרן.

סוזמן ציין כי גייטס עצמו הודה בפומבי שהיה "טיפש" וכי הוא "מתחרט שאי פעם התקשר עם אפשטיין".

הקרן של ביל גייטס, שהוקמה ב־2000 בידי מייסד מיקרוסופט ואשתו אז, מלינדה גייטס, במטרה לצמצם אי־שוויון, לקדם בריאות, חינוך והזדמנויות כלכליות לאוכלוסיות מוחלשות. בשנת 2023 בלבד היא העניקה תמיכה פילנתרופית של 8 מיליארד דולר באמצעות 2,573 מענקים שניתנו ל־1,507 ארגונים ברחבי העולם.