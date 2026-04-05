איש הצוות השני ממטוס הקרב האמריקאי שהופל באיראן חולץ הבוקר (א') בשלום על ידי צבא ארה"ב. הנשיא דונלד טראמפ אישר את הדיווחים, וכתב בציוץ ברשת TRUTH: "בשעות האחרונות ביצע צבא ארה"ב אחת מפעולות החיפוש והחילוץ הנועזות ביותר בתולדותיו, עבור אחד מאנשי צוות האוויר שלנו - קולונל מוערך במיוחד. אני שמח לבשר כי הוא כעת בטוח ושלם".

הנשיא הוסיף כי "הוא נפצע, אך צפוי להחלים באופן מלא. מבצע החילוץ המרשים הזה מצטרף לחילוץ מוצלח נוסף של טייס אמיץ, שבוצע אתמול אך לא פורסם בזמן אמת כדי שלא לסכן את המבצע הנוסף. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה הצבאית שבה שני טייסים אמריקאים מחולצים, בנפרד, מעומק שטח אויב". הוא הבהיר כי "לעולם לא ננטוש אף לוחם אמריקאי".

ההטעיה לאיראנים, ומבצע החילוץ המורכב

בכיר אמריקאי אמר ל"פוקס ניוז" כי עוד לפני שאיש הצוות אותר - ה-CIA פתח במבצע הונאה והטעיה והפיץ באיראן מידע שלפיו כוחות אמריקאים כבר מצאו אותו ומעבירים אותו על הקרקע לקראת חילוץ מחוץ למדינה. על פי הדיווח, המבצע יצר "בלבול" באיראן ואפשר לצבא ארה"ב זמן נוסף לחפש ולאתר אותו.

בהמשך הוא אותר בזכות "יכולות ייחודיות ומתקדמות" של ה-CIA, והמידע הועבר לבית הלבן. על פי הדיווח מדובר היה במבצע של "מחט בערמת שחת" - והוא היה בעומק נקיק בהרים והיה נסתר לכולם מלבד ל-CIA. מהרגע שאותר, הנשיא טראמפ הורה על מבצע חילוץ מיידי שבוצע על ידי כוחות פיקוד המרכז של צבא ארה"ב.

לפי דיווח אחר, איש הצוות האמריקאי השתמש בהכשרת "הישרדות, התחמקות, התנגדות והימלטות" כדי להימנע מלכידה על ידי איראנים, לאחר שהתרחק רגלית מאתר ההתרסקות והפעיל משדר מצוקה. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו כי צבא ארה"ב הפעיל מל"טים מסוג MQ-9 שתקפו והרחיקו כל מי שניסה להתקרב על הקרקע לקצין.

גורם ישראלי אישר את חילוצו של איש הצוות האמריקאי: "מבצע מורכב שהסתיים בשלום". בניו יורק טיימס דווח כי איש הצוות חולץ במבצע "מסיבי" במעורבות מאות לוחמי הכוחות המיוחדים. לפי הדיווח, התפנית האחרונה במבצע החילוץ הגיעה כאשר שני מטוסי התובלה שהיו אמורים לפנות את לוחמי הקומנדו ואת אנשי צוות האוויר למקום מבטחים, נתקעו בבסיס מרוחק באיראן.

המפקדים החליטו להטיס שלושה מטוסים חדשים כדי לחלץ את כל אנשי הצבא האמריקאים ואנשי צוות האוויר, ופוצצו את שני המטוסים התקולים כדי שלא ייפלו לידי האיראנים. באיראן דיווחו על תשעה הרוגים ושמונה פצועים מתקיפות צבא ארה"ב במהלך במבצע לחילוץ איש הצוות.

דיווח: כוחות רבים השתתפו, היו גם היתקלויות

כוחות חילוץ של הכוחות המיוחדים האמריקאים, יחד עם כוחות עילית רבים, השתתפו במשימה מורכבת ורב-שלבית - הן לאיתור איש הצוות והן לבלימת הכוחות האיראניים שחיפשו אחריו. הוא וחברי צוות החילוץ - כולם הוצאו בבטחה אל מחוץ לאיראן. מבצע החילוץ היה מורכב, וכלל היתקלויות על הקרקע.

לפי דיווחים נוספים, הופצו סרטונים מעדי ראייה מקומיים שמראים לכאורה פצועים והרוגים מקרב אנשי משמרות המהפכה והבסיג' שחיפשו את איש הצוות האמריקאי בדרום-מערב איראן. בפוקס דווח כי התנהלו קרבות קרקעיים, אך לא היו הרוגים לצבא ארה"ב במהלך המבצע. "זו הייתה פעולה מורכבת מאוד לחילוץ איש השירות שהופל", אמר אחד המקורות.

עוד דווח כי מטוס ה- A10 שהתרסק ביום שישי השתתף במתן חיפוי לצוותי החילוץ שחיפשו את הטייס. המטוס התרסק בכווית, אך הטייס הצליח לנטוש בבטחה וחולץ. נמסר כי הושמדו כלי טיס שנשאו ציוד רגיש, כחלק מהמשימה המורכבת. מטוס ה- F15 נהרס כמעט לחלוטין בעת הפגיעה בקרקע, שני מסוקי חילוץ נפגעו מאש אויב ביום שישי, ואנשי הצוות עליהם נפצעו, אך הצליחו לצאת מאיראן.

המטוס האמריקאי הופל ביום שישי בבוקר, והטייס האמריקאי חולץ בחיים באותו היום. בתיעודים שהגיעו לכאורה מאיראן, נראו "שרידי המטוס" וכיסא המפלט של הטייס שאותר על הקרקע. באותן שעות החל מבצע החיפושים - שנמשך יומיים. סוכנות הידיעות האיראנית איסנא הרשמית למחצה דיווחה כי מושל המחוז הדרום-מערבי באיראן אמר כי מי שיתפוס או יהרוג את הצוות של המטוס האמריקאי ייקבל ציון לשבח מן המחוז. לפי דיווחים נוספים, הוצע פרס כספי של כ-60 אלף דולרים למוצא אנשי הצוות מהמטוס שהופל.

במהלך חמשת שבועות הלחימה מול איראן, חיל האוויר האמריקאי איבד לפחות 10 מטוסים מאוישים. סדרת התקריות, בין 1 במרץ ל-3 באפריל 2026, הכוללת תקיפות על בסיסים קרקעיים, תאונות מבצעיות ואירועי אש ידידותית, מדגישה את המחיר הכבד שגובה המערכה האווירית באזור. בסוף השבוע נרשם שיא עם הפלה ראשונה של מטוס קרב מעל איראן ופגיעה במטוס נוסף שנשלח לחלץ את צוותו. בנוסף, השבוע דווח ב-CBS כי לפחות 16 מל"טים מסוג MQ-9, בעלות של 30 מיליון דולר כל אחד, הופלו במהלך המלחמה.

