עם תאריך ושעה: טראמפ פרסם את הדדליין המדויק לאיראן

יומיים לפני פקיעת האולטימטום של דונלד טראמפ, בטהראן מחריפים את הטון: יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף האשים הערב (ראשון) כי הנשיא האמריקני "גורר את ארה"ב לגיהינום עלי אדמות" והזהיר מפני הסלמה אזורית נרחבת בשל מה שהוא מגדיר כ"ציות לנתניהו". במקביל, טראמפ האריך את מועד פקיעת האולטימטום שלו לאיראן ביממה - ליום רביעי בשעה 03:00 לפנות בוקר (שעון ישראל).

"המהלכים הפזיזים שלך גוררים את ארה"ב לגיהינום עלי אדמות עבור כל משפחה ומשפחה, וכל האזור שלנו הולך להישרף כי אתה מתעקש לציית לפקודותיו של נתניהו", כתב קאליבאף בחשבונו ברשת X. "אל תטעו: לא תרוויחו כלום מפשעי מלחמה. הפתרון האמיתי היחיד הוא לכבד את זכויות העם האיראני ולשים קץ למשחק המסוכן הזה", הוא הוסיף.

בצל החרפת חילופי האיומים בין וושינגטון לטהראן, גם בדרגים הנמוכים יותר בלשכת הנשיא האיראני הצטרפו למתקפה המילולית והחריפו את המסרים נגד טראמפ, תוך שילוב בין גידופים חריפים לאיומים אסטרטגיים סביב אחד מצווארי הבקבוק הרגישים בעולם.

סגן ראש מערך התקשורת וההסברה בלשכת נשיא איראן מהדי טבאטבאי תקף: ‏"הוא נקט בגסויות ובשטויות מתוך ייאוש וכעס. הממזר הטיפש הזה התחיל בטירוף מלחמה כוללת באזור ועדיין מתפאר בכך. מיצר הורמוז ייפתח כאשר כל הנזקים שנגרמו במלחמה שנכפתה - יפוצו באמצעות משטר משפטי חדש, תוך שימוש בחלק מההכנסות מדמי המעבר".

יועצו של המנהיג העליון, מוחסן רזאאי, הוסיף: "נשיא ארה"ב הטיפש עבר מ'אני אפתח את המצר' ל'פתחו את המצר', תוך שהוא נוקט בגידופים מביכים כלפי העם האיראני. המשך האיומים שלו, על רקע ייאוש וזעם, אינו אלא שקיעה בביצה של מלחמה עם איראן שהוא יצר לעצמו. יום אחד הוא יבין שהעולם אינו במה להופעת יחיד שלו".

על רקע האיומים ההדדיים על פגיעה בתשתיות, בטהראן מחדדים את קווי ההרתעה ומזהירים מפני הסלמה שתפגע בצד השני. סגן יו"ר ועדת התשתיות בפרלמנט האיראני אמר לטלוויזיה האיראנית: "אם ניגרר למלחמה נגד תשתיות ותחנות כוח - הצדדים שמנגד יהיו פגיעים הרבה יותר, ויסבלו מבעיות חמורות בהרבה. אני לא חושב שהם ייכנסו למלחמה נגד תחנות כוח. או שהם לא ייכנסו בכלל, ואם ייכנסו - אחרי פגיעה ב-2 עד 3 תחנות כוח, והתגובה שכוחותינו המזוינים יתנו - המגמה של תקיפת תחנות כוח תיפסק".

