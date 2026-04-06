מחלוקת בממשלה על פתיחת מערכת החינוך: ראש הממשלה בנימין נתניהו ייוועד הערב (שני) עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר החינוך יואב קיש בניסיון להכריע על האופן שבו יחזרו לפעול בתי הספר וגני הילדים.

סמוטריץ' יבקש לשכנע את נתניהו שאם לא ניתן להפעיל את מערכת החינוך באופן פרונטלי מלא, יש להאריך רשמית את חופשת הפסח. עמדת האוצר היא כי יש להוציא את המורים והתלמידים לחופשה רשמית של שלושה שבועות, בהנחה שהמלחמה לא תסתיים עד אז - או עד להקלות בהנחיות פיקוד העורף. מנגד, תצומצם חופשת הקיץ בפרק זמן מקביל, כך שיוחזרו ימי לימודים אבודים. ארגון המורים והסתדרות המורים, שמתנגדים בתוקף למתווה האוצר, זוכים לתמיכת השר קיש.

"לימודים בזום זה ישראבלוף", אומר גורם בכיר באוצר, "עדיף שהמערכת תצא לחופש עד שיחזרו לפעילות רגילה, ובחופש הגדול יחזירו יום כנגד יום ביולי. זה טוב למשק וטוב להורים. אבל עבור מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד ויו"ר ארגון המורים רן ארז - יולי-אוגוסט זה פרה קדושה שאסור לגעת בה".

ביום חמישי הקרוב, אחרי חג הפסח, אמורים מוסדות החינוך לחזור למתכונת מצומצמת, שאליה מתנגדים באוצר: לימודים מרחוק בזום, בנוסף ללימודים פרונטליים במספר מצומצם של ישובים אשר סופגים פחות אש ויש בהם מיגון מספק, וגם זאת במתכונת של "קפסולות".

באוצר אומדים את עלות המודל הקיים של לימוד מרחוק בנזק של יותר ממיליארד שקל בשבוע לתוצר. הכוונה בכך היא שההורים לא יכולים לחזור לעבוד, בוודאי לא באופן מלא, עם ילדים שלומדים מהבית דרך הזום.

בסופו של דבר, ההכרעה אינה בידי האוצר אלא אצל מערכת החינוך. שם מסכימים עם עמדת ארגוני המורים שתאריכי חופשת הקיץ קבועים בהסכמים קיבוציים ולא ניתן לשנותם.

איזה מנוף לחץ יש לאוצר בנושא? שם מאיימים בחקיקת בזק בכנסת לשינוי תאריכי חופשה בעתות חירום, בטענה שההסכם הקיבוצי אינו מתאים לתקופות השבתה ממושכות כמו בשנים האחרונות. לפי האוצר, בשש השנים שחלפו מאז הקורונה, כשנה וחצי מערכת החינוך לא עבדה בפועל.