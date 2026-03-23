לימודים פרונטליים למרות המצב: המועצה האזורית שמצאה פתרון

בהחלטה נדירה, משרד החינוך אישר לרשויות המקומיות לקבוע בעצמן האם ואיך להפעיל את הקייטנות לפסח, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, במקום שהמשרד יקבע זאת מלמעלה. אך יש רשות מקומית אחת שכבר יזמה לימודים פרונטליים באמצעות מתנדבים: המועצה האזורית גולן. ומה יקרה אחרי חופשת פסח?

יעקב שה לבן, סגן ראש המועצה האזורית גולן, מספר לגלובס שהגיע למועצה "בין היתר מתוך התסכול כהורה סביב הקורונה: כל 11 בלילה חיכיתי לגלות מה יחליטו עבורי מחר". בימים שלאחר "עם כלביא", המועצה האזורית גולן הייתה היחידה שלא הצליחה לחזור ללימודים בצורה סדורה והוחלט לגבש נוהל מסודר שיאפשר גם התנהלות בתרחיש אימה שדומה ל־7/10 וגם במצב חירום מתמשך - שכעת נכנס לפעולה.

● מערכת החינוך צריכה לתפקד בחירום. האם יש לה מה שצריך?

● אחד מכל ארבעה: ההורים שיקבלו בקרוב החזר על הגנים הסגורים

170 תושבים מתנדבים, מתוכם 60 גננות (שהן כ־80% מהגננות במועצה) ועוד כ־40 מורים, בחרו להתנדב לטובת הפעלת מערכת חירום, שהיא מעין שילוב של מערכת חינוך פורמלית וא־פורמלית. לצדם, ישנם מתנדבים ממכינות קדם־צבאיות. "אנחנו מסתכלים מגיל לידה עד גיל 9, כי אם לא נתת מענה פרונטלי לכל המעגל הזה לא יהיה לך כלום - כי גם לגננת ולמורה יש ילדים קטנים בבית, והיא לא תוכל להתנהל אם לא יהיה פתרון גם עבורם". בעיניו, צריך להרחיב את זה לפחות עד לכיתה ד', "והייתי רוצה שזה יגיע אפילו עד כיתה ו'", הוא אומר.

עובדי החינוך בכל מקרה מקבלים משכורת, ומנצלים את שעות הבוקר כדי להתנדב במקום להפעיל שיעורי זום. בשל מעמדם כמתנדבים, הם זכאים גם לביטוח מיוחד מהמועצה, שמאפשר להם להתנהל כרגיל. "יש הפעלות שמביאות המכינות, הפעלות חיצוניות, יוגה, הצגות. ויש גם לימודים פורמליים רגילים, אבל זה תלוי כוח אדם ברמה הנקודתית", אומר שה לבן.

"ראשי הרשויות מכירים את הצרכים"

בסיכום עם משרד החינוך, כיתות א'-ג' עברו ללמוד בזום בשעות הצהריים. אמנם המנהלים מדווחים על עייפות לאחר שהם חוזרים מפעילות פרונטלית בבוקר, והנוכחות פחותה, אבל בעיני שה לבן, וכן בעיני אנשי החינוך, זה שווה את זה: "משרד החינוך נרתם 'על מלא' לתוכניות שלנו. גם אישרו לנו להשתמש בתקציב הגמיש של הגפ"ן, 150 אלף שקל, שאותו חילקנו ליישובים ואמרנו להם - זה החזון שלנו, לכם יש את החירות איך לממש אותו".

כעת מערכת החינוך צפויה לצאת לחופשת הפסח. לאחר דיון מול נציגי הרשויות המקומיות, משרד החינוך הסכים לאפשר לרשויות אוטונומיה לקבל החלטה האם ואיך להפעיל את הקייטנות לפסח. יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס אמר ש"פיקוד העורף קובע את הרף העליון של ההנחיות - אך ההחלטה אם לפתוח קייטנות בפועל חייבת להיות דיפרנציאלית, ולשקף את המציאות בשטח. ראשי הרשויות הם אלה שמכירים הכי טוב את הצרכים, הסיכונים והיכולת לתת מענה בטוח לילדים".

ולאחר מכן? ברמה הארצית טרם נקבע, אך לשה לבן מהגולן יש כבר חזון: "אני מקווה שאחרי פסח משרד החינוך יאפשר לרשויות המקומיות לפתוח את החינוך השגרתי אם נבחר". בעיניו, לרשויות המקומיות צריכה להיות האוטונומיה המלאה לקבל החלטות כאלה. ובזמן שמשרד החינוך מתלבט, הם כבר יוזמים פעילויות פרונטליות בשטח.