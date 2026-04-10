עדכונים שוטפים

08:50 - באיראן מדווחים: מת מפצעיו כמאל ח'ראזי, שר החוץ לשעבר ויועצו של ח'אמנאי שנפגע בתקיפה בשבוע שעבר



08:38 - בית במשגב עם ספג פגיעה ישירה - אין נפגעים



08:05 - אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה



07:32 - אזעקות הופעלו במשגב עם



02:43 - סטארמר אחרי הפגישה עם מנהיגי המפרץ: "לפעול להשבת התנועה החופשית במצר הורמוז"

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, נפגש עם מנהיגי בחריין ואיחוד האמירויות וגינה את המתקפות האיראניות על המדינות המפרציות. כך נמסר בהודעה רשמית מדאונינג 10.

סטארמר גינה את הסגר האיראני על נתיב השיט במפרץ במהלך שיחה שקיים עם מלך בחריין, חמד בן עיסא אל-ח'ליפה. ראש הממשלה הבריטי גם דן עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, על המצב במצר הורמוז ועל "הצורך לפעול להשבת התנועה החופשית של סחורות כדי לתמוך בשרשראות האספקה הגלובליות".

02:40 - התרעות בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם

פיקוד העורף: הסתיים האירוע במנות, בנווה זיו ובעבדון



01:31 - טראמפ: איראן עושה עבודה גרועה בעניין המעבר במצר הורמוז - זה לא ההסכם שלנו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (בין חמישי לשישי) שורת ציוצים שבהם יצא נגד איראן: "היא עושה עבודה גרועה, הנפט יחזור לזרום, איתה או בלעדיה!". טראמפ התרעם על הדיווחים לפיהם טהראן גובה עמלות ממכליות שעוברות במצר הורמוז, ותקף בחריפות: "זה לא ההסכם שיש בינינו".

תחילה פרסם טראמפ ציוץ שבו התייחס למצב במצר הורמוז. כזכור לפי הסכם הפסקת האש איראן הייתה צריכה לפתוח את מצר הורמוז בתמורה לכך שארה"ב וישראל ינצרו את האש. ביומיים האחרונים דווח שמשמרות המהפכה ממשיכים בסגר בנתיב הנפט במפרץ. "יש דיווחים שאיראן גובה עמלות ממכליות העוברות דרך מצר הורמוז - כדאי מאוד שזה לא המצב, ואם כן, כדאי להם להפסיק עכשיו", צייץ נשיא ארצות הברית. לקריאת הכתבה

01:28 - משמרות המהפכה הכחישו שביצעו מתקפות לעבר מדינות המפרץ הערב

01:21 - שיגורים מלבנון למרכז: טיל אחד יורט ונפילה בשטח פתוח

אזעקות הופעלו הלילה במרכז הארץ ובשפלה בעקבות שיגורים שבוצעו משטח לבנון. טיל אחד יורט על ידי מערכות ההגנה ואחר נפל בשטח פתוח. במוקדי החירום ציינו כי לא התקבלו קריאות על נפגעים או על אירועים חריגים בעקבות הירי.

זמן קצר לפני הפעלת האזעקות, הופעלו לראשונה התרעות מקדימות המיועדות לירי מלבנון. התרעה כזו הופעלה בין היתר בעיר אשדוד, שם עומד זמן המיגון על 45 שניות, בעוד שההתרעה המקדימה הגיעה כ-2.5 דקות קודם לכן.



01:09 - גורם איראני טוען בסוכנות הידיעות האיראנית פארס: לפי הודעה רשמית של איראן לצד הפקיסטני, כל עוד אין הפסקת אש בלבנון - לא מתוכננת נוכחות איראנית בשיחות באיסלאמאבאד עם הצד האמריקני

גורם איראני אמר הלילה לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כי המשא ומתן מושהה כל עוד ארצות הברית אינה מקיימת את התחייבותה להפסקת אש בלבנון וישראל ממשיכה בתקיפותיה. הדברים נאמרו על רקע הפגישה המתוכננת בין הצדדים ביום שבת הקרוב

הגורם התייחס לפרסומים שונים ואמר כי הדיווחים שלפיהם צוות המשא ומתן האיראני כבר הגיע לפקיסטן אינם נכונים. לדבריו, התנאי להמשך המגעים תלוי באופן ישיר במצב הלחימה בלבנון ובמימוש המחויבות האמריקנית להשגת רגיעה.



00:55 - לאחר הירי לעבר חיפה והגליל: צה"ל תקף כ-10 משגרים. דובר צה"ל: "גם ברגעים אלו ממשיכים לאתר ולהשמיד משגרים נוספים"



00:18 - התרעות מחשש לחדירת כטב"ם בגליל המערבי



00:13 - טראמפ ממשיך באיומים: "מקבלים דיווחים שאיראן גובה עמלות במצר הורמוז - כדאי להם להפסיק עם זה עכשיו"



00:07 - רה"מ נתניהו עונה לשר ההגנה של פקיסטן שטען שישראל מבצעת רצח עם בלבנון, ותקף: "הצהרה שערורייתית, שלא ניתן לסבול מאף ממשלה - בטח לא ממשלה שטוענת שהיא 'ניטרלית' למען השלום"



00:04 - אזעקה בעקבות ירי רקטות וטילים הופעלה במטולה



23:27 - דיווח בפוליטיקו: טראמפ ומזכ"ל נאט"ו מארק רוטה ניהלו אמש שיחה קשה בפגישה ביניהם, ובמהלכה טראמפ "פרק את תסכולו" על סירובה של אירופה לקחת חלק במלחמה באיראן. "זה הלך גרוע מאוד", אמר אחד גורם אירופי. "השיחה הייתה רצף של עלבונות". לדבריו, טראמפ "כנראה איים לעשות כמעט כל דבר"



23:12 - כ-4 שיגורים מלבנון לצפון, נכון לשעה זו ללא דיווחים על נפגעים



23:06 - השיגורים לאזור הצפון: במד"א מעדכנים כי לא התקבלו דיווחים חריגים



23:05 - זוהו נפילות בשטחים פתוחים, שיגור אחד יורט



23:02 - האזעקות מתרחבות גם לעכו ולנהריה



23:01 - אזעקות בחיפה בעקבות ירי מלבנון



22:46 - כוויית הודיעה על נזק נרחב לבניין המשמר הלאומי כתוצאה מפגיעת כטב"מים, ללא נפגעים



22:35 - פוטין הודיע על הפסקת אש במלחמה באוקראינה לרגל חג הפסחא שתיערך מיום שבת ב-16:00 ועד חצות שבין ראשון לשני

22:32 - חשיפה: הטעות בהערכות של ישראל וארה"ב ששינתה את פני המלחמה

תכנון המלחמה המשותף של צבאות ארה"ב וישראל, שאושר על ידי הדרגים המדיניים, כלל חמישה שלבים אסטרטגיים. אולם אנחנו חושפים הערב (חמישי) באישור הצנזורה כי רק שלושה מהם הושלמו עד שהנשיא טראמפ הודיע על הפסקת אש לצורכי משא ומתן. למרות משך הזמן שניתן לפעולה הצבאית היה ממושך יותר מהתחזיות המוקדמות ואפשר פגיעה במטרות רבות, השלמת התוכנית נבלמה בשל מה שמוגדר כ"תסבוכת מצר הורמוז".

מול הקשיים במהלך הלחימה, בוצעו בהצלחה כמה ההישגים צבאיים כמו חיסול צמרת הממשל והצבא האיראני וכמו הפגיעה הנרחבת במערכי ההגנה האווירית. בנוסף, בוצעה פגיעה שיטתית ויום-יומית בתעשיות הצבאיות. עם זאת התברר כי המטוסים האמריקניים, למרות השימוש בפצצות הכבדות, לא הצליחו לפגוע במוקדים רבים שבהם הוטמנו משגרים ומתקני פיתוח. כתוצאה מכך, אחוז הפגיעה במשגרים ובטילים היה נמוך מהמצופה, אף שעדיין הוגדר "משמעותי מאוד".

השיבוש המרכזי בתוכנית נבע מהערכה שגויה לגבי מצר הורמוז. בישראל ובארה"ב לקחו בחשבון את האפשרות שאיראן תחסום את המצר, אך העריכו כי הדבר יקרה רק בשלב מאוחר יותר. ההנחה הייתה שחיסול הצמרת האיראנית ימנע מהמשטר לקבל החלטה אסטרטגית כה דרמטית בתוך כדי ספיגת מהלומה קשה, אך הנחה זו התבררה כטעות. לקריאת הכתבה

22:13 - דיווח על פיצוצים בדובאי; מקורות לא רשמיים מדווחים על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בטהראן, כרג' ותבריז נגד כטב"מים לא מזוהים

22:03 - אלפי הפניות מלבנון והמידע הקריטי שהוביל לחיסול הבכיר

הערב (חמישי) הותר לפרסום כי אלפי אזרחים לבנונים פנו למערכת הביטחון הישראלית בעקבות כרוזים שהפיצה יחידה 504 באזור, ובהם קראה לסייע לישראל במציאת אנשי חיזבאללה. המידע שמסרו האזרחים סייע באופן משמעותי לאגף המודיעין בביצוע חלק מהחיסולים והתקיפות בלבנון במהלך המערכה הנוכחית. אחד החיסולים שבוצעו בעקבות דיווחי האזרחים הוא של חאג' יוסף איסמאעיל האשם, מפקד חזית הדרום של חיזבאללה. לקריאת הכתבה



22:03 - קנצלר גרמניה מרץ אמר כי "החומרה שבה ישראל מנהלת מלחמה בלבנון עלולה לגרום לכישלון תהליך השלום בכללותו, וזה לא חייב לקרות". עוד הוסיף שהוא ואחרים ביקשו מישראל ביום רביעי "לסיים את התקפותיה המוגברות" וכי שר החוץ שלו שוחח פעמיים עם עמיתו הישראלי



21:58 - כוויית הודיעה כי היא מתמודדת כעת עם מתקפת טילים וכטב"מים



21:47 - כלי תקשורת ערבים מדווחים ממרין טראפיק: מכלית נפט שאינה איראנית חצתה את מצר הורמוז לראשונה מאז הפסקת האש



21:43 - בניסיון לסכל את הירי: צה"ל החל לתקוף לפני זמן קצר אתרי שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון



21:38 - דיווח ברויטרס: הנשיא טראמפ שוקל להסיג חלק מכוחות ארה"ב מאירופה, כך לפי בכיר בבית הלבן



21:23 - המנהיג העליון של איראן מוג'תבא ח'אמנאי במסר כתוב עם ציון 40 ימים לחיסול אביו: "על כולם לדעת שבעזרת האל, בשום אופן לא נניח לתוקפנים הפושעים שתקפו את ארצנו. בוודאות נדרוש פיצוי על כל נזק ונזק שנגרם, ואת הדם של השהידים ואת הפיצוי על פצועי המלחמה הזאת. ובוודאות נכניס את ניהול מצר הורמוז לשלב חדש"



21:05 - משרד הבריאות של לבנון: לפחות 303 הרוגים בתקיפות צה"ל אתמול



21:00 - ראש הממשלה נתניהו בפנייה לתושבי צפון הארץ: "תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם: אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון"