״קריסה בהחלט אפשרית״: מומחים מנסים להעריך לאן הולכים השווקים

שבוע המסחר מסביב לעולם נפתח על רקע הפסימיות הגוברת מחידוש הלחימה. ב-Business insider אספו שורה של תגובות אנליסטים ומומחים שמנסים להעריך לאן הולכים השווקים.

מרקו קולנוביץ', אסטרטג השווקים הראשי לשעבר של ג'יי.פי. מורגן, כתב בפוסט ב-X: "הסכם השלום שזיהיתי כלא מציאותי גרם לנפט לרדת בכ-15%, ולשוק המניות לעלות. כעת, כשהוא נחשף ככזה - הנפט והשווקים צריכים לחזור מהמהלך הזה. ״קריסה בהחלט אפשרית״, חתם.

פטריק דה האן, ראש תחום הנפט ב-GasBuddy, כתב ב-X כי היעדר הסכם שלום כנראה פירושו שמחירי הנפט ימשיכו לעלות, בעוד שמצרי הורמוז יישארו תחת שליטתה של איראן.

"מכיוון שארה"ב לא מגיעה להסכם עם איראן, סביר להניח שהמצר יישאר תחת שליטתה וכי מחירי הנפט, וכך מחירי הבנזין, הסולר ודלק הסילוני, ימשיכו לעלות עקב סגירת המצר המתמשכת הצפויה", כתב, והוסיף מאוחר יותר, "זה לא נראה טוב לגבי מחירי הדלק בעולם".

קייל רודה, אנליסט ב-Capital.com, אמר מצידו לבלומברג: "השאלה המרכזית היא האם השווקים מפרשים זאת כקריסה זמנית במשא ומתן או כקריסה מבנית של מסגרת הפסקת האש. הבחנה זו תקבע האם המהלך של ביטול הסיכון ידהה במהירות או יימשך עוד יותר".

צ'ארו צ'אננה, אסטרטג ההשקעות הראשי בסאקסו מרקטס, צוטט על ידי בלומברג באומרו: "השיחות המסתיימות ללא הסכם הן נסיגה. עבור השווקים, משמעות הדבר היא שהנפט עשוי לראות עליות חדשות, סנטימנט הסיכון סופג מכה שוב, והורמוז צפוי להישאר נקודת חנק חיה גם אם הוא לא ייסגר לחלוטין".

דון ג'ונסון, שותף וכלכלן ראשי בחברת ניהול העושר Macro Edge Advisory Group, כתב ב-X כי המצור הוא "הלם ההיצע הגדול ביותר שאף אחד לא מתקרב אליו…. תרחיש של 'הפסד והפסד' עבור העולם אם המצב יחמיר עוד יותר...". בפוסט נפרד, מאוחר יותר ב-X כתב: 'איפוס'?".

בשווקים כבר ניכר הבוקר החשש עם ירידות שערים רוחביות של סביב אחוז מאסיה ועד החוזים על וול סטריט. הנפט כבר נסחר מעל 100 דולר לחבית. טראמפ הודיע שיטיל מצור על מצרי הורמוז החל מהשעה 10 שעון החוף המזרחי (17.00 שעון ישראל) ובוול סטריט ג'ורנל אף מדווחים כי בוושינגטון שוקלים חזרה לתקיפות מוגבלות.