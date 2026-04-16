ממשלת ספרד אישרה את רפורמת ההגירה המשמעותית ביותר באירופה בעשורים האחרונים: מתן תושבות חוקית לבין 500 ל־800 אלף מהגרים לא חוקיים הנמצאים במדינה. ברגע האחרון הממשלה במדריד אף ריככה את החוקים בנוגע לצורך להוכיח עבר פלילי נקי, בניסיון להבטיח כי כמה שיותר מהגרים לא חוקיים יוכלו להגיש בקשה בחודשים הקרובים. החל מהשבוע, כל מי שיש לו דרכון זר, נמצא בספרד חמישה חודשים לפחות ואין לו עבר פלילי (אך ללא צורך להוכיח זאת מיד) יוכל לקבל תושבות חוקית המאפשרת עבודה לשנה, שתוכל להתארך.

מי שיזמה את המהלך היא הממשלה הספרדית הסוציאל־דמוקרטית הנוכחית, בגיבוי משמעותי מאוד של הכנסייה וארגוני חברה אזרחית הפעילים למען זכויות אדם במדינה. המפלגה השמרנית שבאופוזיציה, מנגד, הביעה התנגדות חריפה למהלך, ואמרה כי הוא ישדר 'סיגנל' שגוי למהגרים ברחבי אירופה, לפיו הדלתות של ספרד פתוחות בפניהם. גם מפלגת "ווקס" מהימין המתנגד להגירה, שמזנקת בשבועות האחרונים בסקרים והגיעה כבר לכ־20% תמיכה בציבור, מגנה בחריפות את המהלך.

בין הנימוקים העיקריים של ראש הממשלה פדרו סנצ'ז למהלך נמצאים כאלו מהתחום הכלכלי. לדבריו, מתן התושבות יכניס שכבה חדשה וצעירה לשוק העבודה המסודר, וזהו אחד הפתרונות היחידים להתמודד עם אוכלוסייה מצטמקת. ספרד היא אכן אחת מהמדינות היחידות באירופה שהפגינו צמיחה כלכלית מרשימה בשנה האחרונה - 2.9% ב־2025, פי שניים מהממוצע בגוש האירו; אוכלוסיית המדינה רשמה גידול חיובי בשל ההגירה המוגברת. בשנה הבאה צפויה הצמיחה לעמוד על 2.1%, בין היתר משום שספרד פחות חשופה לזעזועים במחירי אנרגיה כמו מדינות אחרות ביבשת.

תורים עצומים נרשמו בקונסוליות

חלק הארי של המהגרים הלא חוקיים, לפי הערכות של ארגונים לא ממשלתיים, הם מאמריקה הלטינית. רבים הגיעו ממדינות אלו כתיירים ונשארו באופן לא חוקי, כדי לנסות ולעבוד. במקביל, בעשורים האחרונים ישנה הגירה לא חוקית מוגברת מצפון אפריקה באמצעות סירות, בין אם לחופי דרום ספרד או לאיים הקנריים בשיט ממערב אפריקה. הממשלה הודתה כי אינה בטוחה כמה מהגרים לא חוקיים זכאים לבקש כעת תושבות שתאפשר להם להישאר במדינה כחוק, לשלם מסים, לפתוח חשבונות בנק ולקבל שירותים ממשלתיים כמו ביטוח בריאות. לפי הערכות ארגון לא ממשלתי מדובר על בין 500 ל־800 אלף בני אדם. בעזרת התושבות החוקית בספרד הם גם יוכלו לנוע בחופשיות באיחוד האירופי ולבקר במדינות המקור שלהם, מבלי חשש שלא יוכלו לחזור.

לפי הנתונים של ארגון Funcas, מאז 2002 האוכלוסייה הזרה בספרד (מי שנולדו מחוץ למדינה) הכפילה את עצמה, והיא עומדת על עשרה מיליון בני אדם. מתוכם, כ־840 אלף לפחות הם חסרי מעמד חוקי, המכונים בספרד "סין פאפלס" (חסרי ניירות). בעשר השנים האחרונות, מספרם של ה"לא חוקיים" זינק פי שמונה. מדובר, כאמור, בעיקר באזרחים של מדינות כמו ונצואלה, פרו, הונדורס וקולומביה באמריקה הלטינית, אך גם ברבים מצפון אפריקה (אלג'יריה ומרוקו) וכן מאסיה (אפגינסטן, פקיסטאן ובנגלדש). המספרים המדויקים אינם ידועים.

בשבועות האחרונים, אחרי שהממשלה הודיעה על קידום המהלך אך לפני אישורו הסופי, נרשמו תורים עצומים בקונסוליות הזרות של מדינות אלו בספרד, בניסיון להשיג את "תעודת היושר" המבוקשת. אחרי שהתברר כי הטיפול לעיתים אורך זמן רב, הממשלה הספרדית החליטה השבוע לרכך את הדרישות, וכעת תסתפק בהוכחה שהמועמד ביקש את התעודה מהקונסוליה וטרם קיבל אותה. היא גם תעניק לרשויות הספרדיות את היכולת לבקש את התעודה ישירות מהמדינות בצינורות דיפלומטיים במשך שלושה חודשים.

יותר מסים והגדלת הצריכה

לפי סנצ'ז, מדובר ב"מודל כלכלי" לאירופה כולה, שניצבת בפני משבר דמוגרפי. במאמר דעה שפירסם ב"ניו יורק טיימס" אמר כי בעוד כמה ממשלות "בוחרות לצוד אותם (את המהגרים הלא חוקיים, א.א) ולגרש אותם בהליכים אכזריים ולא חוקיים, הממשלה שלי בחרה בדרך אחרת... להעניק להם תושבות". "המערב זקוק למהגרים", כתב. לדבריו, הכללתם של העובדים הלא חוקיים תכניס אותם למערכת המס, תגדיל את הצריכה הפנימית במדינה והיא הצעד הנכון למדינה - ולאירופה כולה - בעקבות ההצטמצמות הדמוגרפית של האוכלוסייה הקיימת.

מהגרים - חוקיים ולא חוקיים - עובדים בספרד כעת בעיקר בתחום התיירות הקריטי לצמיחה הספרדית, כמו גם בחקלאות, בתחום עבודות הבית ובבנייה. באופן כללי מדובר באוכלוסייה צעירה יותר מזו הכללית. כשליש מבני ה־30־34 בספרד כיום, למשל, נולדו מחוץ למדינה. הממשלה מקווה כי הצעד יכניס לשוק העבודה מהגרים לא חוקיים רבים, כולל כאלו הנמצאים ברחובות ומנסים למכור בגדים או משקפיים באופן לא חוקי, שכעת אינם יכולים להיות מועסקים משום שאין להם ניירות. שרת ההגירה שהובילה את המהלך, אמרה כי הצעד מוצדק "מכל הבחינות: חברתית, פוליטית וכלכלית".

מעודדים מבריחים ופוגעים בהגירה החוקית

המהלך לחנינת מהגרים לא חוקיים ו"הלבנת" מעמדם החל כיוזמה של ארגונים למען מהגרים לפני יותר מחמש שנים. הם אספו כ־600 אלף חתימות במסגרת עצומה, וזכו לגיבוי משמעותי מצד הכנסייה בספרד וארגוני זכויות אדם, לפני שהמפלגה הסוציאל־דמוקרטית "אימצה" את ההצעה. לפי סקרי דעת קהל, 42% מהציבור סבור כי "הגירה חוקית" חיובית למדינה, לעומת 24% בגרמניה, למשל. סנצ'ז הגדיר את המהלך כ"אחד מצעדי המדיניות החשובים ביותר בתקופת הכהונה הנוכחית" של הממשלה.

הצעד מעורר זעם בימין. מפלגת "ווקס" טוענת כי מהגרים לא חוקיים ש"עברו" בספרד בעבר ויש להם ניירות המוכיחים כי היו במדינה, חוזרים אליה כעת מצרפת או מבלגיה כדי לקבל את התושבות ורישיון העבודה המיוחלים. מפלגת העם השמרנית אמרה כי המסר שנשלח למהגרים לא חוקיים הוא כי ספרד "תסלח להם" בכל מקרה, וכי הדבר פוגע במהגרים חוקיים ומעודד מבריחים המובילים מהגרים למדינה בתנאים מסוכנים. המפלגה גם אמרה כי המהלך יטיל עומס בלתי־נסבל על השירותים הציבוריים וירע את השירותים לאזרחים. "חלון ההזדמנויות" לקבל את התושבות ייפתח ב־16 באפריל וייסגר ב־30 ביוני, כאשר הבקשות יוגשו באופן מקוון. חגיגות שמחה של מהגרים תועדו ביממה האחרונה ברחבי ספרד.