איטליה

ראשת ממשלת איטליה מודיעה: משהים את ההסכם הביטחוני עם ישראל

"לאור המצב הנוכחי, הממשלה החליטה להשעות את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל", כך התבטאה היום ראשת ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני • למרות שאיטליה נחשבת לבעלת ברית חשובה של ישראל באיחוד האירופי, מלוני החריפה לאחרונה את הטון נגד ישראל

ארן הרשלג 13:36
ג'ורג'יה מלוני, ראשת ממשלת איטליה / צילום: Reuters, Domenico Cippitelli
ג'ורג'יה מלוני, ראשת ממשלת איטליה / צילום: Reuters, Domenico Cippitelli

"לאור המצב הנוכחי, הממשלה החליטה להשעות את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל", כך התבטאה היום (ג') ראשת ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני. לאחר שנים של תמיכה בישראל, לראשונה מלוני עצרה את מזכר ההבנות לשיתוף פעולה ביטחוני בין שתי המדינות. עד כה, ראשת הממשלה הסתפקה בגינויי התקפות ישראליות על כנסיות או חיילים איטלקים במשימת יוניפי"ל בלבנון, אך ישראל זכתה עד כה לתמיכה מצד הממשלה.

על פי דיווחים בתקשורת האיטלקית, הסכם זה, שספג ביקורת קשה אפילו מצד מפלגות האופוזיציה, קובע מעין מסגרת לשיתוף פעולה ביטחוני בנוגע לחילופי ציוד צבאי ומחקר טכנולוגי. עוד מלינים באופוזיציה, כי דווקא בתקופה זו, שבה היחסים בין איטליה לישראל אינם מיטביים - אין לחדש באופן אוטומטי ובסכמה שבשתיקה את הנושא המדובר.

"מה חייב לקרות כדי שהממשלה תמנע את החידוש האוטומטי שמתחיל היום?", קראה מזכירת המפלגה הדמוקרטית אלי שליין. במקביל, קבוצת תנועת "חמשת הכוכבים" בסנאט הגישה שאלה שהופנתה לשר ההגנה והחוץ, וקראה לממשלה "להבהיר באופן מיידי את כוונותיה בנושא. "אנו רוצים לדעת", כתבו, "האם הרשות המבצעת מתכוונת להשעות את ההסכם הזה, דבר שניתן לעשות בכל עת". כמו כן טענו שם כי אותו חידוש אוטומטי של הסכם ההגנה "מכתים את שמה של איטליה".