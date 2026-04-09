שורת מדינות אירופיות, כולל איטליה הנחשבת לידידה של ישראל ביבשת, הביעו ביממה האחרונה דרישה ברורה לישראל להפסיק את ההתקפות בלבנון וביקורת חריפה על פעולותיה. בעוד בנוגע למלחמה באיראן הביעו מדינות אירופה הבנה מסוימת לצורך לפגוע בתוכנית הטילים ולנטרל את תוכנית האטום של טהרן, ביממה האחרונה התייצבו כמה שרי חוץ בולטים מהיבשת והביעו גינויים חריפים למעשי ישראל בלבנון.

שר החוץ של איטליה, מדינה הנחשבת לאחת מבעלות ברית ספורות ביבשת, היה בוטה במיוחד בהודעה שפרסם אמש (ד') ברשת X אחרי שיחה עם נשיא לבנון. "הבעתי את הסולידריות של ממשלת איטליה עם לבנון על רקע ההתקפות הבלתי מוצדקות והבלתי מקובלות שהמדינה סופגת מצד ישראל. אנחנו רוצים למנוע תסריט של עזה שנייה".

השר, אנטוניו טאיאני, אמר כי זימן את שגריר ישראל ברומא כדי להבהיר נקודה זו, כמו גם להבהיר כי יש להגן על כוחות יוניפי"ל הבינלאומיים, כולל איטלקיים, הנמצאים בדרום לבנון. השר גם כרך בין המלחמה בלבנון לזו באיראן והבהיר כי עמדת ארצו היא ש"יש להימנע לחלוטין מכל התרחבות נוספת של הסכסוך שתסכן את הפסקת האש באיראן ואת פתיחתם מחדש של מצרי הורמוז".

Ho appena avuto un lungo colloquio telefonico con il Presidente del Libano, il Generale Joseph Aoun a cui ho espresso la solidarietà del Governo italiano per gli attacchi ingiustificati e inaccettabili che sta subendo da Israele. Vogliamo evitare che ci sia una seconda Gaza.… - Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 8, 2026

מדובר בעמדה דומה לזו שהביעה איראן, שטענה כי בהסכם הפסקת האש בין הצדדים נכללת הפסקת אש בלבנון. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, לעומת זאת, הכחישו כי הייתה הסכמה כזו בין הצדדים.

ממשלת איטליה הצטרפה בכך לעמדה שהביע קודם לכן נשיא צרפת עמנואל מקרון, שקרא לישראל לנצור את האש באופן מיידי בלבנון, והזהיר גם הוא כי המלחמה עלולה לסכן את הפסקת האש השברירית שבין ארה"ב וישראל לבין איראן. כלי התקשורת באירופה סיקרו ביממה האחרונה בהרחבה את ההפצצה הכבדה אליה יצאה ישראל בביירות עם ההודעה על הפסקת האש במפרץ הפרסי.

"בוז כלפי החוק הבינלאומי"

הממונה על יחסי החוץ באיחוד האירופי, קאיה קאלאס, פרסמה היום (ה') בצהריים הודעה משותפת בשם חברות האיחוד שבה כתבה: "הפעולות הישראליות מציבות את הפסקת האש תחת לחץ כבד. הפסקת האש באיראן צריכה להתרחב ללבנון". קאלאס גינתה בחריפות את ההתקפה בביירות ואמרה כי "קשה לטעון כי פעולות קשות כאלה הן הגנה עצמית".

גם משרד החוץ הבריטי הודיע כי זוהי עמדתו, וקרא לישראל ולחיזבאללה להפסיק את האש באופן מיידי. שרת החוץ הבריטית איווט קופר אמרה כי ההתקפה האחרונה בביירות "הייתה הסלמה... מזיקה מאוד".

כאמור, העמדה האירופית האחודה מנוגדת לקולות היוצאים מהבית הלבן ויוצרת פילוג בנוגע להמשך המלחמה במזרח התיכון בין ארה"ב לבין אירופה. גם איטליה וגם ספרד זימנו את נציגי מדינת ישראל לשיחות נזיפה בעקבות היחס של חיילי צה"ל ליוניפי"ל. נשיא ספרד פדרו סנצ'ז קרא שוב להשעות את יחסי הסחר ואת הסכם הבסיס בין ישראל לאיחוד האירופי ואמר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "מלא בוז כלפי החוק הבינלאומי".