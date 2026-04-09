המדינה שמילאה "תפקיד מפתח" בהגעה להפסקת האש

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1המעצמה האסייתית שמילאה "תפקיד מפתח" בהגעה להפסקת האש

צמרת הממשל בסין מדווחת כי "שיחה ברגע האחרון" סייעה לשכנע את איראן לקבל את הצעת הפסקת האש של פקיסטן ביוזמה אמריקאית, תוך כדי שבייג'ינג' מנצלת את מעמדה כמדינת היבוא הגדולה ביותר של נפט ותוצרת איראנית; כך מדווחים הבוקר שורת כלי תקשורת, ביניהם גם רשת ABC האוסטרלית. לפי הדיווח, שר החוץ הסיני קיים עשרות שיחות עם כל הצדדים במהלך הימים האחרונים, כולל עם הצד הישראלי. גם הבית הלבן אישר כי סין מילאה "תפקיד מרכזי" בשיחות. טראמפ אמור לבקר במדינה בחודש הבא.

סין לבדה אחראית לרכש כ-80% מהנפט האיראני, וסגירת מצרי הורמוז איימה להרע את המצב הכלכלי שלה, כמו גם להניע מיתון גלובלי שיפגע בצמיחתה. מקורות איראנים אישרו לתקשורת האמריקאית כי לחץ ברגע האחרון מצד בייג'ינג' סייע לגרום לטהרן לקבל את ההצעה. סין נחשבת למקורבת ובעלת השפעה רבה גם על פקיסטן, המתווכת בענייני המלחמה באיראן, שבה ייפתחו בימים הקרובים השיחות על הסכם שישים קץ באופן סופי למלחמה. בייג'ינג' גם רוכשת נפט רב ממדינות המפרץ, וקראה בימים האחרונים לאיראן "לשים לב לדאגות הלגטימיות של שכנותיה".

מתוך ABC NEWS, אוסטרליה.

2"פי שלושה": המחירים ברחובות איראן זינקו במהלך המלחמה

המחירים של הסחורות השונות באיראן, מלחם ועד לתרופות, זינקו בשבועות המלחמה נגד ארה"ב וישראל, לפי דיווח הבוקר (ה') בסוכנות הידיעות הצרפתית מרחובות טהרן.

לפי הדיווח, מחיר לחם עלה בעשרות אחוזים מ-700,000 דירהם למיליון דירהם (שהם בערך 0.75 דולר). תושב מקומי סיפר כי תרופה נגד סרטן שעלתה 3 מיליון דירהם לפני המלחמה, עולה כעת 180 מיליון דירהם. קפה פופולרי במרכז העיר "העלה מחירים ב-25% בין לילה", דיווחו תושבים לסוכנות. אפילו בצפון-מערב המדינה, קרוב לגבול הטורקי ולסחורה זולה יחסית מעבר לגבול, "המחירים עלו פי שלושה בהשוואה למצב לפני המלחמה", אמרה תושבת מקומית לסוכנות.

גם לפני המלחמה נאבקה איראן לרסן אינפלציה משתוללת, בשיעור שנתי של קרוב ל-50%. הבנק המרכזי האיראני נאלץ להציג מדי כמה שבועות שטרות חדשים, האחרון שבהם בערך של 10 מיליון דירהם. במקביל, רבים במדינה אינם עובדים משום שהעסקים שלהם נסגרו בגלל המצב, דווח. שווקים במדינה הגבילו את שעות הפעילות וחברות בנייה פיטרו עובדים. רבים מהמעסיקים, דווח, ברחו לחו"ל מאיראן.

מאת סוכנות הידיעות הצרפתית.

3במדינות המפרץ הבינו שארה"ב אינה יכולה להגן עליהם יותר

מדינות המפרץ הפרסי נאלצות להתמודד אחרי המלחמה באיראן עם העובדה כי מטריית ההגנה האמריקאית לא עבדה, ו"לכוון מחדש" את המדיניות שלהן; כך מעריך הניו יורק טיימס בכתבה המוקדשת ליום שאחרי בשורת מעצמות הנפט והגז לחופי המפרץ הפרסי.

"המלחמה חשפה את הפגיעוּת של שדות הנפט שלהם, מתקני התפלת המים, בתי המלון ושדות התעופה שלהן", נכתב. "כל היחסים שיש לנו היום עם ארצות הברית אינם מספקים את הערבות שאנו זקוקים לה כעת", אמר לעיתון עבדול-עזיז סאגר, יו"ר מכון מחקר סעודי, "האם הם יעצרו מתקפה כלשהי נגדנו? לא". אפילו בקטאר, שניהלה מדיניות ידידותית מול איראן, אמר בכיר במשרד החוץ כי "כל תפיסת הביטחון האזורית של המפרץ התרסקה. כל הנחות היסוד שלנו התנפצו".

לפי המומחים המתראיינים בכתבה, אין נכון לעכשיו אלטרנטיבה של ממש לכוח האמריקאי במפרץ. הם גם הצביעו על כך שהסכם הפסקת האש התנהל "מעל לראשי" מנהיגי מדינות המפרץ, ללא התחשבות באינטרסים שלהם. הסיכוי לגבש מענה ביטחוני מתואם בין סעודיה, איחוד האמירויות וקטאר, שלהן אינטרסים שונים והנהגות שונות, נכתב בדיווח, אינו גדול.

מאת ויויאן נריים. מתוך הניו יורק טיימס.