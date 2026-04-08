ההכרזה על הפסקת האש במלחמה מול איראן, אף שהפרטים המדויקים שלה עדיין אינם ברורים, הביאה לגל תגובות מיידי באירופה וברחבי העולם. בעוד מנהיגי היבשת בירכו על ההפסקה המיידית של המלחמה, התקפות הטילים והכתב"מים והרטוריקה המסלימה, כלי התקשורת ניסו להעריך איזה צד ניצח במלחמה. חלק גדול מהערפל כעת נובע מהשאלה אם מצר הורמוז ייפתח לחלוטין לתנועה חופשית, כפי שהיה לפני המלחמה, או ש"יידרש תיאום עם הצבא האיראני" כפי שהצהיר שר החוץ האיראני אחרי ההודעה על ההסכם.

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, שלפני חמישה שבועות התעכב במשך יממה עד שגיבש עמדה בנושא, מיהר הבוקר (ד') לפרסם הודעת ברכה, שבה הצהיר כי "המטרה כעת היא לשאת ולתת על סוף בר-קיימא למלחמה". גם ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר כתב הבוקר כי זהו "רגע של הקלה לעולם". אחרי שראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני סללה את הדרך בביקורה במפרץ בסוף השבוע האחרון, היום צפוי להגיע גם סטארמר לביקור בזק באזור. הוא צפוי לבקר בבסיסים הבריטיים המוצבים במדינות המפרץ. הממונה על יחסי החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס בירכה גם היא על ההסכם ואמרה כי מדובר ב"צעד אחורה מקצה התהום".

כל המנהיגים האירופיים חזרו על עמדתם, לפיה "על מצרי הורמוז להישאר פתוחים", אף שלא ברור מהסכם הפסקת האש בשבועיים הקרובים אם התנועה החופשית תחודש במלואה או שיישארו הגבלות מהצד האיראני. הרבה תלוי במצב בשטח, ובהחלטות של חברות הספנות והתובלה בנושא, הוערך. בריטניה כינסה אתמול שוב ועידה וירטואלית של כ-40 מדינות שבהן הובעה דרישה משותפת לחדש את המעבר החופשי במצר הקריטי, שאחראי ל-20% מתעבורת הנפט הגלובלית, 25% מתעבורת הגז המונזל (החשוב לאירופה) ו-57% מתעבורת דלק המטוסים, בין היתר.

הקונצנזוס: טראמפ לא ניצח

כלי התקשורת באירופה, שהתעוררו הבוקר להודעה על הפסקת האש, היו מעט פחות דיפלומטיים. "טראמפ נסוג", הכריזה הבוקר הכותרת הראשית של ה"דיילי מייל". לפי המסגור של העיתון: "טראמפ המושפל הסכים להפסקת אש דו-צדדית, בעוד איראן תפתח את מצרי הורמוז ומשא ומתן יתקיים על תוכנית שלום בת עשרה סעיפים". גם ה"טלגרף" השמרני, מהצד הימני יותר של המפה הפוליטית בממלכה המאוחדת, הכריז בכותרת הראשית שלו כי טראמפ נאלץ "לרדת מהסולם" כשעה וחצי לפני תום האולטימטום שלו "להשמיד ציוויליזציה שלמה".

אפילו ה"טיימס" הימני הביע ביקורת היום על המהלכים שהובילו למצב הנוכחי. "ארה"ב הפגינה את כוחה אך גם את חוסר היכולת לצפות את מהלכיה", נכתב בפרשנות בראש האתר. האיומים של טראמפ "היו חסרי אחריות ועשויים להיות בעלי השלכות מרחיקות לכת על מעמד ארה"ב בעולם", נכתב. ארה"ב וישראל, נכתב ב"טיימס", "אולי הסבו נזק לאחד המשטרים הרעים ביותר בעולם על ידי חיסול בכירים ופגיעה במערך הצבאי שלו, אבל הותירו במקום שורה של בכירים למודי-קרבות, שללא ספק מטפחים מחשבות על נקמה".

ב"גרדיאן" מהצד השמאלי של המפה הפוליטית הדעה היתה נחרצת יותר: "כוחה של ארה"ב הצטמצם באופן משמעותי כעת אחרי המלחמה", כתב פרשן העיתון, פיטר בומונט. ההיסטוריון טימותי סניידר מצוטט בפרשנות, וקובע כי "טראמפ הפסיד במלחמה בכל אספקט - מוסרי, חוקי, פוליטי, כלכלי, תדמיתי ואסטרטגי".

גם במדינות אחרות באירופה הסיקור סבב בעיקר סביב "סיבוב הפרסה של טראמפ", כפי שהגדיר זאת הבוקר ה"שפיגל" הגרמני. מאמר דעה בראש עמוד הבית של האתר העריך כי התוצאות של המלחמה יהיו התחזקות בינלאומית של סין והביע תהייה לגבי היכולת למנוע מאיראן "ריצה לנשק גרעיני". כל כלי התקשורת באירופה סיקרו בהרחבה את ההתאוששות בשווקים: מדד ה-DAX הגרמני זינק הבוקר ב-5%, מדד ה-STOXX600 עלה ב-4%, מחיר חבית נפט ירד ב-15%, וגם מחיר הגז האירופי ירד ב-18%.

סימן השאלה סביב ההסכם

אירופה במיוחד נושמת לרווחה בשל האיום הכלכלי שנשקף לה מסגירת מצר הורמוז לאורך זמן, אבל הקולות המביעים חשש מהשלב הנוכחי - משא ומתן שלא ברור מה המטרות של איראן בו - הולכים וגוברים. שר החוץ הספרדי, המייצג ממשלה שביקרה בחריפות את המלחמה ואסרה על ארה"ב לטוס בשטחה כחלק ממנה, אמר כי "מוקדם לברך" וכי כעת יתנהלו מגעים על חופש השיט במצר הורמוז. ב"טלגרף" ההולנדי נכתב כי הפרשנות שייתנו האיראנים להסכם היא שתקבע אם הוא יהיה הצלחה או לא, וכי בכל מקרה - הבעיה מתגלגלת כעת לפתחה של אירופה ומדינות אחרות התלויות ביצוא דלקי המאובנים שעובר במצר הורמוז.

ב"פוליטיקו" האירופי צוטט דיפלומט אירופי שאמר לאתר כי "עדיף TACO של יום שלישי (משחק מלים על הקביעה ש"טראמפ תמיד משתפן"), מאשר מלחמת עולם שלישית". מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה יבקר היום בבית הלבן, והוא יהיה אחראי לנסות לאסוף את השברים אחרי המשבר הגדול שהמלחמה באיראן גרמה לברית.

הכתף הקרה שהפנו מדינות אירופה בנושא לארה"ב הפכה על ידי הנשיא האמריקאי בשבועות האחרונים לכלי לאיים על עתיד הברית הצפון אטלנטית. כלי התקשורת האירופיים החשיבו גם את ההיחלשות הזאת, שהפכה לברורה היטב לבייג'ין ולמוסקבה, כחלק מההפסדים כתוצאה מהמלחמה.