האיחוד האירופי נשם ביום א' לרווחה כשהתבררו תוצאות הבחירות הכלליות בהונגריה. אחרי 16 שנים בשלטון, ראש הממשלה ויקטור אורבן הובס בבחירות ונשלח לאופוזיציה. מי שצפוי להתמנות לראש הממשלה החדש בחודש הבא הוא פטר מדיאר הפרו־אירופי, שחרת על דגלו את המאבק בשחיתות ממשלתית, יצירת שירות ציבורי מתפקד במדינה וחידוש הקשרים הטובים עם בריסל.

המפלגה שאליה הצטרף לפני שנתיים בלבד, "טיסה" (Tisza), גם זכתה ב־138 מתוך 199 המושבים בפרלמנט, מה שאומר שיהיה לה את רוב השני־שלישים הדרוש כדי לשנות חזרה את החוקה ההונגרית למצב שבו הייתה לפני שאורבן ומפלגת "פידס" (Fidesz) שינו אותה. כל מנהיגי האיחוד מיהרו לפרסם הודעות ברכה, דקות בלבד אחרי שאורבן הודה בהפסד. הקונצנזוס היה ברור: הונגריה בחרה באירופה.

פטר מדיאר אישי: בן 45, גרוש ואב לשלושה

מקצועי: נשיא מפלגת "טיסה" וראש ממשלת הונגריה הנבחר. חבר הפרלמנט האירופי ועו"ד. בעברו היה חבר במפלגת "פידס" ועבד במשרד החוץ ההונגרי ובלשכת ראש הממשלה

עוד משהו: סבו היה שופט והנחה תוכנית טלוויזיה מצליחה בענייני משפט

קץ למדיניות הסיכולים

אבל הדרך למלא את ההבטחות שמדיאר פירסם באופן שיטתי בשנה האחרונה עדיין ארוכה. בתי חולים בלתי מתפקדים הסובלים ממצוקת רופאים (בין היתר בשל עזיבת כוח אדם איכותי את הונגריה תחת אורבן), מוסדות ציבוריים שמקיימים מכרזים תפורים למי שקשור לשלטון ושחיתות בדרגים המקצועיים, כמו גם שורה ארוכה של מוסדות - מהתביעה הכללית, דרך בתי המשפט הגבוהים ועד לפיקוח על התקשורת - שנשלטים על ידי מקורבים ל"פידס". לא במקרה ניצל מדיאר את הנאום שלו לציבור, שבו הכריז על הניצחון, כדי לשלוח איום ברור לשורת בכירים, כולל נשיא המדינה, נשיא בית המשפט לחוקה והרגולטור על התקשורת: התפטרו עכשיו, או שנתחיל בהליכים לסלק אתכם בבושת פנים.

האתגר הראשון של מדיאר - ואחת מהבטחות הבחירות המרכזיות שלו - יהיה לשכנע את האיחוד האירופי להעביר להונגריה כ־20 מיליארד אירו שעוכבו כעונש על הרפורמות של "פידס" שיצרו חוסר עצמאות שיפוטי ומחסור בפיקוח על כספי ציבור. בפולין השכנה כבר למדו בשנתיים האחרונות כי גם אחרי חילופי שלטון, לוקח זמן רב לבצע שינויים חוקיים. האיחוד האירופי העביר לפולין כספים מוקפאים כמחווה של רצון טוב, השאלה אם מדיאר יצליח לשכנע את בריסל להעביר את הסכומים הגדולים עוד לפני שכל הרפורמות המובטחות יעוגנו בחוק.

מבחינה אירופית, הבחירה של מדיאר תשים קץ למדיניות הסיכולים המתמשכת של אורבן בנושאים שונים. ראש הממשלה ההונגרי, המקורב מאוד לרוסיה ונחשב ל"איש של פוטין" באיחוד, טירפד בחודשים האחרונים חבילת סיוע בשווי 90 מיליארד אירו לאוקראינה, שהיא חבל הצלה כלכלי למדינה, וכן סנקציות חדשות על מוסקבה. הוא גם קרא לקנות עוד נפט רוסי ולהסיר סנקציות קיימות.

כעת, מדיאר צפוי להסיר את ההתנגדות הזו, ולהפסיק את הדינמיקה הקבועה של השנים האחרונות - שבה הונגריה מנצלת את הצורך בהצבעה פה־אחד להחלטות מג'וריות באיחוד כדי לסחוט הטבות או לטרפד הצעות שלא עלו בקנה אחד עם המדיניות של אורבן. כך גם צפוי בנושא הישראלי (ראו מסגרת). מדיאר הודיע שהונגריה "תיגמל" מהנפט הרוסי עד 2035. ביום א' כבר נשמעו בכיכרות הקריאות "רוסים הביתה".

ישראל תאבד ידידה? איך ישפיעו הבחירות על היחסים עם הונגריה למרות שפטר מדיאר היה חלק ממפלגת "פידס" המנהלת מדיניות פרו־ישראלית, הכוונות שלו לחדש את הקשרים הטובים עם בריסל צפויות להפוך את הונגריה לפחות "לעומתית" בנוגע ליחסי ישראל והאיחוד. ויקטור אורבן הוא חבר אישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולא היסס לטרפד החלטות אנטי־ישראליות בבריסל. כך למשל, בקיץ שעבר הונגריה טירפדה החלטה להטיל סנקציות על מתנחלים, ובמקרים אחרים היא עמדה לצד אוסטריה וגרמניה כדי לבסס התנגדות למדיניות ביקורתית כלפי ישראל. כשבית הדין הפלילי הבינלאומי הודיע על צווי מעצר נגד נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, הודיע אורבן על פרישה מהאמנה שעל בסיסה פועל בית הדין והזמין את נתניהו לביקור. מדיאר צפוי לבטל את ההליך הזה לפני שהוא נכנס לתוקף בתחילת יוני. נתניהו ואורבן בבודפשט, אשתקד / צילום: ap, Erdos Denes בנוסף, הקרבה ההדוקה בין מפלגת "פידס" לבין "הליכוד", שכללה ביקורים תכופים, הצעות מדיניות והשראה פוליטית, לא צפויה להישמר עם התנועה החדשה שאליה הצטרף מדיאר, שמאוישת בדמויות לא־פוליטיות ו"נקיות" בעיני הציבור. עם ההפסד של אורבן, אחד ממנופי הלחץ שישראל תחת נתניהו הפעילה בהצלחה באיחוד האירופי, ייעלם. קראו עוד

הגל הפופוליסטי נחלש?

על הספקטרום הפוליטי ביבשת, כל גוש באירופה ניסה להשתמש בבחירות בהונגריה כדי לחזק את הבסיס הרעיוני שלו. הימין הפופוליסטי, כמו "אחיי איטליה" או "האיחוד הלאומי" בצרפת, אמר שההפסד מוכיח שהטענות לגבי חיסול הדמוקרטיה בהונגריה היו חסרות בסיס, וכי המחויבות לבחירות חופשיות נשמרת גם בדמוקרטיות לא־ליברליות כמו זו שהונגריה ניסתה להיות. השמאל נתלה בתוצאות כדי לטעון כי "הגל הפופוליסטי" באירופה נחלש, למרות שמפלגות ימין חדש מובילות בסקרים בצרפת ובאיטליה, וגם מאיימות על השלטון בגרמניה.

אך למעשה, אלו היו בעיקר סוגיות פנים־הונגריות שהכריעו את הבחירות, והמיאוס שחש הציבור במדינה בהבטחות הריקות של אורבן על רקע מצב כלכלי הולך ומידרדר, כמו גם הרצון בשינוי. מדיאר היה בשר מבשרה של מפלגת השלטון, ופרש ממנה אחרי עוד סקנדל של שחיתות ציבורית (גניזת טיוח פרשת פדופיליה במוסדות ציבוריים) לפני כשנתיים.

הפוליטיקאי הצעיר, בן 45, התעלם באלגנטיות משורת נושאים שנויים במחלוקת, והתרכז בנושאים שהביאו את הציבור להצביע לו בהמוניו. אך הוא אינו בעל ניסיון שלטוני, והמעבר מגורם אופוזיציה פופולרי שמפיץ פוסטים ברשתות החברתיות לראש מדינה בת 10 מיליון תושבים הנמצאת במצוקה כלכלית יהיה קשה. מי שיחכה לו בסיבוב הוא אורבן עצמו, שלא הודיע עד כה על פרישה, וניתן להניח כי גם הקרמלין ימשיך לנסות לבחוש ולערער את יציבות השלטון במדינה באמצעים שונים.

בסופו של דבר, מסכימים הפרשנים לגבי הונגריה, המערכת של המפלגה האחת (פידס) השולטת ללא עוררין במדינה פשטה את הרגל. חוזים ממשלתיים ניתנו למקורבים בלבד, החוק לא נאכף, סקנדלים ציבוריים טויחו או לא היו כרוכים בתוצאות. גם שינוי אזורי ההצבעה ושיטת הבחירות כך שתבטיח רוב גדול למפלגה מהאזורים הכפריים חזרה כבומרנג בעקבות עבודת השטח של מדיאר בפריפריה. המנהיג החדש של הונגריה, שצפוי להיכנס לתפקידו בחודש הבא, יצטרך לעמוד בציפיות העכשוויות של הציבור, שנמצאות בשיאן.