״הורס את העיר״: המס החדש שמסעיר את ניו יורק

ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני הודיע כי ישית מס חדש על מי שמחזיק נכס שני בשווי של יותר מ-5 מיליון דולר ומתגורר במדינה אחרת בארה״ב.

עיריית ניו יורק לא הודיעה כיצד תקבע את ערך בית מגורים, האם בית הוא בית מגורים עיקרי, או כמה בעלי בתים ישלמו - אבל ההצעה שצפויה על פי תקציב העיר להכניס כ-500 מיליון דולר בשנה, כבר מעוררת סערה.

ממדאני הזכיר באופן ספיציפי את המיליארדר קו גריפין, שהוציא 238 מיליון דולר על פנטהאוז במידטאון בשנת 2019, ואת סוחר הרכב הרוסי אלכסנדר ורשבסקי, שרכש דירה בקולומבוס סירקל תמורת 20.5 מיליון דולר במזומן.

״המס הזה מיועד במיוחד לעשירים שבעשירים", אמר ממדאני.

"ממדאני אוהב את הסלוגן 'מסו את העשירים'. למרבה הצער, המדיניות שלו תפגע באוכלוסיות שהוא כביכול מנסה לעזור להן", כתב המיליארדר הפרו ישראלי ביל אקמן בתגובה ברשת X. אקמן הסביר כי מי שמחזיקים דירות ריקות רוב ימות השנה אינם מהווים נטל על משאבי העיר מצד אחד, ומזרימים הון לעיר מצד שני. אקמן הזהיר ממגמה של מעבר עסקים למיאמי והזכיר כי אותם תושבי חוץ כבר משלמים מסים כבדים ממילא, כולל מסי נדל"ן ומסי קנייה.

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, שעשוי אף הוא לספוג את המס הגיב להצעה: ״לצערנו, ראש העיר ממדאני הורס את ניו יורק! אין לה סיכוי! ארצות הברית של אמריקה לא צריכה לתרום לכישלונה", כתב טראמפ בפוסט ב-Truth Social. "זה רק יחמיר. מדיניות המס כל כך שגויה. אנשים בורחים. הם חייבים לשנות את דרכם, ומהר. ההיסטוריה הוכיחה, 'הדברים' האלה פשוט לא עובדים".

המס צפוי להשפיע על 13 אלף בעלי עסקים בהם מיליארדרים מוכרים כמו ג'ף בזוס מייסד אמזון וכאמור טראמפ בעצמו. ההערכות הן כי יהיה קשה לזהות חלק מבעלי הבתים שרשמו אותם על שם נאמנויות זרות.