בגיל 3 ליאור סיימון קפצה למים העמוקים, ולא כדימוי. "קפצתי לבריכה שבצר הבית", היא מספרת. "בפעם הראשונה זה עבד חצי כוח, בפעם השנייה קצת יותר ובפעם השלישית כבר שחיתי". במבט לאחור, היא אומרת, זו הייתה תחילתו של דפוס: להיכנס כשיש אי־ודאות, ללמוד תוך כדי תנועה ולהאמין שהפערים ייסגרו בדרך.

סיימון נולדה במרכז הארץ וגדלה בין ישראל לארה"ב, בעקבות עבודתה של אביה, יזם ואיש הייטק שעשה את עיקר הקריירה שלו בעולמות הפרודקט מרקטינג. גם אמה עבדה בהייטק, ובהמשך עשתה הסבה לקואוצ'ינג.

"המסר בבית היה: תעשו מה שאתם אוהבים, העיקר שתקומו בבוקר למשהו שעושה לכם טוב, ומשם יגיע הדרייב".



ליאור סיימון (39) אישי: נשואה + 3, גרה בתל אביב

מקצועי: שותפה-מנהלת בקרן Cyberstarts, בעל תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

עוד משהו: קפטנית של קבוצת הכדורעף בתיכון

אסקפיזם: פודקאסטים מדעיים

כילדה היא מתארת את עצמה כטום בוי, מלאת אנרגיה וביטחון עצמי, עם אהבה גדולה לספורט. מגיל 9 היא גולשת סנובורד ובתיכון שיחקה כדורעף. המעברים בין מדינות אמנם יצרו פערים, במיוחד עבור ילדה תחרותית, אבל לדבריה הם גם חידדו אצלה את היכולת לרדוף אחרי קצב שאחרים כבר נמצאים בו ולהאמין שתדביק אותו.

מקור השראה מרכזי עבורה היה סבה, הרולד "סמוקי" סימון, טייס דרום־אפריקאי וממייסדי חיל האוויר הישראלי, שהגיע לכאן במלחמת העצמאות. לצדו הייתה סבתא מרים, שהתנדבה גם היא לחיל האוויר. "הם האמינו במטרה ובוויז'ן ענק כשעוד לא היו כאן מטוסים. מהם שאבתי את האמונה שאפשר ליצור משהו גם כשאין כמעט במה להיאחז".

את דרכה המקצועית החלה כמעט במקרה. לאחר שירותה הצבאי ובזמן הלימודים עבדה בקרן ההון סיכון סקויה בתפקיד אדמיניסטרטיבי. "נדהמתי מעולם היזמות. הייתי סקרנית, אולי קצת מעצבנת, ושאלתי את השותפים המון שאלות בסוף היום".

הסקרנות הזאת הפכה בהדרגה להזדמנות. סיימון הפכה ל"שער הכניסה" לקרן, פגשה כמעט כל חברה שנכנסה בדלת, ולדבריה קיבלה שם "MBA לא רע לחיים עצמם". היא קודמה לצוות השקעות, ליוותה חברות בשלבים מוקדמים מאוד, ובהמשך הקימה בישראל אופרציה של קרן גלובלית שהתמקדה בפינטק.

לאחר מכן, ב־2020, הצטרפה ליזם גילי רענן בהקמת Cyberstarts, קרן הסייבר שבה היא פועלת כיום. "אלא ששום דבר לא היה פשוט או טריוויאלי", היא אומרת.

הכניסה ל־Cyberstarts התרחשה בתחילת הקורונה, ובמקביל נודע לה שהיא בהיריון עם ילדה השלישי. בגלל בעיות בריאותיות שהתלוו לכך השנתיים הראשונות עברו בעיקר בבתי חולים. כל זה בזמן שבבית היו עוד שני ילדים קטנים.

"בדיעבד, זו הייתה אינרציה. מתמודדים עם מה שמגיע כשהוא מגיע. הייתה לי תמיכה אינסופית מבעלי ומהמשפחה והרבה אופטימיות ששאבתי מסבא וסבתא שלי".

השאלון המהיר אייפון / אנדרואיד?

אייפון צ'ט / קלוד?

קלוד פריז / ניו יורק?

אין מנצחת מובהקת אקסל / פאוור פוינט?

פאוור פוינט, הסיפור כובש את הלב דירה / מניה?

מניה ת"א 35 / 500 S&P?

500 S&P

כיום היא יושבת בדירקטוריון של שמונה חברות, בהן Cyera, Oasis, Vega, Blockaid ו־Gambit, שמגיעות לשווי מצטבר של כ־12 מיליארד דולר. מלבד זאת, היא מעורבת בפורטפוליו של יותר מ־31 חברות.

איך נראה יום העבודה שלך?

"אין לי יום סטנדרטי. הוא נגזר ממה שהיזמים צריכים, האתגרים הכי קשים שלהם ומה צריך להטריד אותם גם אם הם עוד לא חושבים עליו".

סיימון מספרת כי הגישה שלה להשקעות נשענת פחות על עומק טכנולוגי טהור ויותר על הבנה של אנשים, שוק ודינמיקה. "תמיד הייתי טובה בלקרוא את החדר או את המגרש. לא פחות חשובים הצדדים הרכים: החיבור בין היזמים, האנרגיה שהם מפגינים, היכולת לבנות מערכות יחסים. גם בעולם הכי טכנולוגי עסקאות נבנות בין אנשים".

במבט עשור קדימה היא רואה את עצמה ממשיכה לעבוד עם אנשים בעלי פוטנציאל יוצא דופן ולבנות דברים משמעותיים. "חלק גדול מזה יהיה סביב יזמות וסטארט־אפים, אבל לא רק. המטרה היא להיות מעורבת בעבודה שיש לה אימפקט גדול ממני".