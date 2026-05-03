מהעבודה בנגרייה המשפחתית עד לניהול 70 חברות ממשלתיות

רועי כחלון, מנהל רשות החברות הממשלתיות, גדל בבאר שבע, הצעיר מבין חמישה אחים. אמו טיפלה בקשישים ואביו עבד בנגרייה המשפחתית. "במשפחה המורחבת כולם היו בעלי עסקים קטנים, של מסגרות, נגרות, הסעדה. מגיל קטן ראיתי איך עובדים עסקים ומה האתגרים שלהם".

הוא עצמו עבד בנגרייה מגיל 8, במקביל לבית הספר. "אחותי, שגדולה ממני בשבע שנים, הייתה תמיד מצטיינת ודאגה שאשקיע ואלמד".

לצבא הוא התגייס לקורס חובלים, אבל אחרי כמה חודשים עבר לשירות קרבי אחר, במשמר הגבול, על גבול מצרים. כשהשתחרר חזר לעבוד בנגרייה המשפחתית ובנה חדרי ילדים, אלא שאז "אמא אמרה לי ללכת ללמוד, ולאחר מכן אם ארצה אחזור לעבודה עם אבא".



רועי כחלון (40) אישי: נשוי + 3, גר ברמלה

מקצועי: מנהל רשות החברות הממשלתיות, רואה חשבון, תואר שני בכלכלה

עוד משהו: חובב נגרות

אסקפיזם: רואה סרטונים ברילס וכדורגל

זה היה השלב שבו נרשם ללימודי כלכלה וחשבונאות. "כשנכנסתי לאוניברסיטה (בן גוריון - א"ז) כבר לא יצאתי ממנה. במשך חמש שנים הלימודים היו הדבר שהכי עניין אותי". בהמשך הוא השלים תואר שני בכלכלה. "המחקר שלי עסק באי־שוויון בין־דורי והורשה של השכלה" (ואף נבחר למחקר המצטיין של התאחדות הסטודנטים באותה שנה). במקביל הוא לימד בקורסים לכלכלה בבן גוריון ובמכללת ספיר.

לפני קצת יותר מעשור עבר לתל אביב והתחיל לעבוד כרואה חשבון בפירמת PwC. שם היה אחראי על שיקום חברות במשבר ומכירתן. "בשלוש שנים עשינו את התהליך ל־15 חברות. נכנסנו לליבת העסקים בחברות מגוונות, בתעשייה, בנאסד"ק, ועבדתי תחת נאמן שמונה מטעם בית המשפט. במקביל התחתנתי עם רותם ונולדה בתנו הבכורה".

ואז הגיעה התפנית, כשהחליט לעבור למגזר הציבורי. "עזבתי את העבודה והגעתי למשרד האוצר. משך אותי לעסוק בליבה של הכלכלה הישראלית, היכן שנקבעת המדיניות. התקבלתי לכמה אגפים והחלטתי להיכנס לרשות החברות הממשלתיות. זה המקום הכי מעניין".

הוא החל כרפרנט נמלים ותיירות בספטמבר 2017, והתקדם עד לסגן מנהל הרשות, אז היה הממונה על הפרטת נמל חיפה - תהליך שהסתיים בהצלחה בשנת 2021, עת נמכר הנמל במחיר שיא של כמעט 4 מיליארד שקל.

בדיוק בתקופת הנסיקה הזאת שני הוריו נפטרו, בהפרש של חצי שנה. "זה נשמע קלישאתי, אבל העובדה שקמתי בבוקר כדי לעבוד, במקום לשקוע, אפשרה לי להתקדם בכל יום עוד כמה צעדים". זה גם השלב שבו עברו כחלון ומשפחתו לרמלה, שם הם מתגוררים ליד הוריה של רותם אשתו, היא חברת מועצת העיר ובכירה באייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך.

שאלון מהיר אייפון / אנדרואיד?

אנדרואיד צ'ט / קלוד?

קלוד פריז / ניו יורק?

ניו יורק אקסל / פאוור פוינט?

אקסל דירה / מניה?

דירה ת"א 35 / 500 S&P?

ת"א 35, כי אנחנו אוהבי ישראל

ב־2022, לאחר מכירת נמל חיפה, כחלון עבר למגזר הפרטי והיה חבר הנהלה בקבוצת תעבורה. אל הרשות חזר ב־2024, הפעם כמנהל. "להיות מנכ"ל בגיל צעיר יחסית זה מאתגר, אתה סולל את הדרך בעצמך וצריך לקבל החלטות ולחתוך".

הרשות מפקחת על 68 חברות ממשלתיות, שמועסקים בהן 54 אלף עובדים והיקף נכסיהן נאמד ב־286 מיליארד שקל. בהן רפאל והתעשייה האווירית, רכבת ישראל, חברת החשמל, נמל אשדוד ועוד. יש בה כ־70 איש עובדים והיא מייעצת לממשלה בנושא החברות, עוקבת אחר מהלכיהן והמינויים בהן ומובילה תהליכי הפרטה.

כישלונות? "לא הצלחנו להתמודד בצורה טובה בנמל אשדוד. אין שום היתכנות להמשך הישארותו כממשלתי והרעיון הוא לייצר תחרות וגם לשמור על זכויות העובדים כמו שעשינו בנמל חיפה. האטמוספירה שהצלחת רשות החברות תלויה בה היא כלכלית. כשאנחנו במלחמה ארוכה והקשב פחות כלכלי - זה אתגר".

כחלון צפוי לסיים את הקדנציה בסוף 2028. "עד אז יש עוד הרבה תוכניות. רשות החברות מכינה תוכנית כלכלית ענפה שכוללת שני וקטורים מרכזיים: האחד, היפרדות מאחזקות המדינה בחברות רבות הפועלות בסביבה תחרותית, והשני, החדרת סטנדרט עסקי בינלאומי בחברות שיישארו ממשלתיות".

איפה יהיה בעוד עשור? "אני משתדל להתרכז בתפקיד, אבל מתכנן להשלים את לימודי הדוקטורט לאחר סיום הקדנציה, ורואה את עצמי ממשיך להשתלב במגזר הציבורי".