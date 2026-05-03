המנכ"ל שמוביל את ענקית התשלומים בישראל, בגיל 37

ממרומי הקידום המטאורי שלו למנכ"ל מאסטרקארד ישראל, בגיל 37 איל פז היה רוצה רק לחזור לרגע אחד בזמן - לטיול אחרי הצבא בדרום אמריקה.

"זו הפעם הראשונה שהרגשתי מצד אחד אדם מבוגר שצריך לבחור לאן לנסוע ולהיות אחראי, ומצד שני נטול דאגות, מנותק ויכול להתבונן פנימה על מי אני ומה אני".

את התחושה הזאת הוא ניסה לאמץ לחיים, וכשהוא נשאל על תחנות הקריירה שלו הוא משיב: "ניסיתי כל החיים להימנע מהרגשה שאני מבקר בתחנות, כי כולם נוסעים על אותם הפסים".

ואכן, סיפורו של פז אינו נוסע על המסלול הרגיל. הוריו עברו ללונדון בעקבות עבודתו של אביו, שהיה סמנכ"ל כספים בחברה שמכרה ציוד לחוות חקלאיות באפריקה. הוא עצמו נולד שם ובגיל 9 חודשים עבר עם משפחתו לישראל. תחילה התגוררו בפתח תקווה ולאחר מכן בהוד השרון - שם בילה את מרבית ילדותו.

איל פז (37) אישי: נשוי + 2, גר בתל אביב

מקצועי: מנכ"ל מאסטרקארד ישראל תואר ראשון במשפטים, לומד ל-B.Sc

במדעים דיגיטליים להייטק

עוד משהו: ניסיתי הרבה חוגי ספורט בחיי - סיף, שיט, כדורגל, כדורסל, התעמלות, שחייה, טניס וסקווש

אסקפיזם: שופינג, מסיבות וברים

כילד סנדוויץ' בין שתי אחיות התרגל לחיות עם נוכחות נשית דומיננטית בבית. "היו ימים ששיחקתי בברביות, והיו ימים שהצלחתי לשכנע את אחותי הגדולה לשחק איתי סטנגה, וככה גם פיתחתי יכולות משא ומתן".

בצבא התגייס לקורס טיס, אבל אחרי תשעה חודשים חתם ויתור כי נרתע מההתחייבות - ועבר לתותחנים. כשהגיע לאקדמיה בחר לעשות תואר בחשבונאות ומשפטים באוניברסיטת תל אביב, ובמקביל החל לעבוד בדלויט. "זה גרם לי להבין מהר מאוד מה חשוב ומה פחות. חיפשתי את ארגז הכלים הכי פרקטי לעולם העסקים ולא עניין אותי הציון בסוף הקורס. לא רדפתי אחרי מאיות, הייתי מאוד תכל'ס".

אחרי התואר קודם לדרגת מנג'ר בדלויט, שם גם נחשף לראשונה לעבודה מול מנכ"לים ודירקטוריונים של החברות הגדולות במשק. "זה משך אותי מאוד. בהמשך הייתי חלק מצוות ההקמה של דלויט דיגיטל בארץ, מה שנתן לי זווית טכנולוגית קריטית על האופן שבו ארגונים עוברים טרנספורמציה".

אל מאסטרקארד הגיע לפני כשש שנים, וצמח ממנהל לקוחות, דרך ניהול המכירות והשותפויות ועד למנכ"ל, תפקיד אליו נכנס לפני כשנה. "המינוי למנכ"ל בגיל צעיר הגיע משילוב של מוטיבציה גבוהה, תשוקה לתחום וגם לא מעט מזל. הייתי בזמן הנכון ובמקום הנכון".

השאלון המהיר אייפון / אנדרואיד?

אנדרואיד צ'ט / קלוד?

ג'מיני פריז / ניו יורק?

פורטו אקסל / פאוור פוינט?

אקסל דירה / מניה?

מניה ת"א 35 / 500 S&P?

תמהיל

הכניסה לתפקיד לא הייתה קלה. בשבועיים הראשונים לכהונתו החל מבצע עם כלביא. "דמיין ילדה בת שנתיים ואישה בהיריון מתקדם. רצנו הלוך ושוב לממ"ק עם הרגשה של רולטה רוסית. במקביל יש מאות עובדים שהייתי צריך לדאוג לביטחונם. ניהול משבר כזה בחברה גלובלית הוא תהליך מסודר עם עירוב פונקציות מכל העולם. אבל בסוף רק מי שעל הקרקע מקבל את ההחלטות, ולפעמים אלה החלטות של חיים או מוות".

מאסטרקארד היא חברה בינלאומית, הפועלת בכ־200 מדינות ונסחרת לפי שווי של כ־500 מיליארד דולר. נכון להיום היא השנייה בגודלה בעולם כרטיסי האשראי, במונחי שווי שוק. מאסטרקארד מחברת בין מנפיקים לסולקים ולמעשה מספקת את הפלטפורמה הטכנולוגית. את כרטיסי האשראי שלה בישראל מנפיקות בפועל: ישראכרט, מקס וכאל.

"אנחנו בקשר עם כל האקוסיסטם של עולם התשלומים בישראל, מחברים בין הבנקים, חברות האשראי וכמובן חברות ההזנק העוסקות בעולם התשלומים".

פז גם היה חלק מהמהפכה של המעבר לתשלום בארנקים דיגיטליים עוד בימיו כראש המכירות בחברה וכניסתן של גוגל פיי ואפל פיי, וכיום דוחף אותה אל השלב הבא. "השימוש בארנקים בעולם האיקומרס נמצא בפיגור משמעותי. אנחנו מביאים לשוק פתרון שמאפשר לשלם באמצעות ארנק (דיגיטלי - ח"ש) בבתי עסק שבעבר היה צריך למלא בהם את הפרטים באופן פיזי־ידני. "מלבד זאת, אנחנו עובדים על Agentic commerce, אמצעי תשלום בעזרת סוכני AI באותה הבטיחות והסטנדרטים שאנחנו מכירים".

ומה בעוד עשור? "יש לא מעט תפקידים גלובליים שיכולים להתאים לי בתוך מאסטרקארד ואולי גם אשלב הקמת סטארט־אפ".