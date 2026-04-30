לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מתי עלתה העונה הראשונה של התוכנית "המרוץ למיליון"?

2. מי היה הנשיא האמריקאי הראשון שהתגורר בבית הלבן?

3. מי אמר: "הפסדנו במשחק, הרווחנו את חיינו..."?

4. איזו חברה הייתה ספקית האינטרנט הראשונה בישראל (לקהל הרחב)?

5. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לטראומה?

6. מדוע נאלצו בהפקת הסרט "Michael" לבצע צילומים מחדש בעלות של 25 מיליון דולר?

7. מהו מישור המִלְקֶה?

8. באיזו מדינה אחד מהמאכלים הלאומיים הוא קיסלו מליאקו?

9. באיזו סדרת טלוויזיה ישראלית מככבות משפחת רוזן ומשפחת חסון?

10. מי התמנה השבוע לתפקיד ראש מערך הדיגיטל הלאומי?

11. מה עיקר השימוש בצמח קמליה סינית?

12. במה התפרסם האסטרונאוט ת'אד רוברטס?

13. בסלנג אינטרנטי, מה פירוש gr8?

14. מהי התקפת טרומפווסקי?

15. איזו מדינה היא האחרונה שחתמה על הסכמי אברהם?