לחשיפת התשובות גללו למטה
1. מתי עלתה העונה הראשונה של התוכנית "המרוץ למיליון"?
2. מי היה הנשיא האמריקאי הראשון שהתגורר בבית הלבן?
3. מי אמר: "הפסדנו במשחק, הרווחנו את חיינו..."?
4. איזו חברה הייתה ספקית האינטרנט הראשונה בישראל (לקהל הרחב)?
5. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית לטראומה?
6. מדוע נאלצו בהפקת הסרט "Michael" לבצע צילומים מחדש בעלות של 25 מיליון דולר?
7. מהו מישור המִלְקֶה?
8. באיזו מדינה אחד מהמאכלים הלאומיים הוא קיסלו מליאקו?
9. באיזו סדרת טלוויזיה ישראלית מככבות משפחת רוזן ומשפחת חסון?
10. מי התמנה השבוע לתפקיד ראש מערך הדיגיטל הלאומי?
11. מה עיקר השימוש בצמח קמליה סינית?
12. במה התפרסם האסטרונאוט ת'אד רוברטס?
13. בסלנג אינטרנטי, מה פירוש gr8?
14. מהי התקפת טרומפווסקי?
15. איזו מדינה היא האחרונה שחתמה על הסכמי אברהם?
תשובה 1
תשובה 2
ג'ון אדמס, הנשיא השני של ארצות הברית
תשובה 3
דוד שווייצר, מאמן נבחרת ישראל, לאחר ההפסד לאיראן בגמר משחקי אסיה ב-1974, במהלכו שררה עוינות קשה נגד הנבחרת ביציעים
תשובה 4
תשובה 5
תשובה 6
בעקבות מניעה משפטית להציג דמות הקשורה להאשמות נגד מייקל ג'קסון מ-1993, מה שהוביל לשינוי סיום הסרט
תשובה 7
המישור הגאומטרי המכיל את מסלולו של כדור הארץ סביב השמש
תשובה 8
בבולגריה, זהו יוגורט מסורתי
תשובה 9
תשובה 10
תשובה 11
כל סוגי התה בעולם מופקים מזניו של מין זה
תשובה 12
כשהיה סטודנט בתוכנית הכשרה של נאס"א, גנב סלעי ירח ממרכז החלל ג'ונסון ביוסטון כדי להרשים בחורה
תשובה 13
תשובה 14
תשובה 15
