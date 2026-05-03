המונח הוריש את הדירה לחבר ולאחיינית ולא לבן. מה קבע ביהמ"ש?

אב אלמן הלך לעולמו בשנת 2022 והותיר צוואה שלפיה דירתו תחולק בין חבר ילדות של בנו (75%) לבין אחייניתו (25%), תוך הדרת בנו היחיד המתגורר בחו"ל. הבן התנגד לקיום הצוואה, ובית המשפט לענייני משפחה קיבל את התנגדותו.

החבר והאחיינית ערערו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, אך ערעורם נדחה. בית המשפט הורה להעביר את הדירה לבן וחייב את המערערים בתשלום הוצאות משפט בסך 40 אלף שקל.

השופטים נפתלי שילה, סיגל יעקבי ויחזקאל אליהו קבעו כי המנוח היה אדם נוח להשפעה. לטענת הבן, אביו לא היה כשיר לערוך צוואה, והאחיינית והחבר השפיעו עליו באופן לא הוגן במטרה להדיר אותו כליל מהעיזבון, ואף נטלו חלק בעצמם בעריכת הצוואה.

בית המשפט קבע כי השניים גרמו למנוח לכעוס על בנו, זאת למרות שסכסוך ישן בין השניים כבר נפתר והם היו בקשר. לצד זאת, המומחה שמונה על ידי בית המשפט קבע כי חרף ליקויים קוגניטיביים ודמנציה קלה, סביר שהמנוח היה מסוגל לגבש רצון אותנטי בנוגע לאופן חלוקת רכושו.

עוד עלה כי הבן התגורר בחו"ל במשך עשרות שנים והגיע לישראל שלוש פעמים בלבד. בין השניים התקיים קשר טלפוני, אולם התברר כי הטלפון הנייד של המנוח לא תמיד היה תקין, והוא נאלץ לשוחח עם בנו ולעיתים עם צדדים שלישיים באמצעות מכשירי הטלפון של המערערים ובנוכחותם.

בית המשפט קבע כי האחיינית והחבר היו מעורבים באופן משמעותי בעריכת הצוואה. במועד עריכתה התגורר המנוח במוסד גריאטרי, והוא תואר כאדם נוח להשפעה. השניים "שלטו וניהלו נדבכים מרכזיים בחייו": הם סידרו את מעברו לדיור מוגן, השכירו את דירתו ותפקדו למעשה כאפוטרופסים, כך שהיה תלוי בהם.

בשל מעורבותם בניסוח הצוואה והתלות שנוצרה, קבע בית המשפט כי התקיימה השפעה בלתי הוגנת, והורה על ביטול הצוואה והעברת הדירה לבן.

62094-09-25