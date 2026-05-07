ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G מה המילה העברית לדמנציה ואיך נקראת הביוגרפיה של צביקה פיק?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הטריוויה השבועית

מה המילה העברית לדמנציה ואיך נקראת הביוגרפיה של צביקה פיק?

איך נקרא הספר הביוגרפי על צביקה פיק, מה שמו המלא של כדורגלן העבר רונאלדיניו, ומהו טלריום? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 12:37
צביקה פיק / צילום: יח''צ-שוקה כהן
צביקה פיק / צילום: יח''צ-שוקה כהן

לחשיפת התשובות גללו מטה

1. מי פיתח את משחק הקופסה הפופולרי "אליאס"?
2. במה התפרסם סבסטיאן סאווה הקנייתי?
3. איפה נמצא המטה של קרטל הנפט הבינ"ל OPEC ממנו איחוד האמירויות פרשה בשבוע שעבר?
4. איך נקרא הספר הביוגרפי על צביקה פיק?
5. מי היו הסָבוֹרָאִים?
6. מה שמו המלא של כדורגלן העבר רונאלדיניו?
7. מהו טלריום?
8. מי האמן שכתב במוסף הסאטירי "דבר אחר" של עיתון "דבר" תחת שם העט 'י. פולני'
9. מי כתב את הספרים "עבריין צעצוע" ו"משה חוואטו והעורב"?
10. מה מקור השם טויוטה?
11. מה הייתה הסיבה הרשמית להחזרת גיוס החובה בשוודיה בשנת 2017, לאחר שבוטל מספר שנים קודם לכן?
12. על פי האקדמיה ללשון עברית מהי המילה העברית לדמנציה?
13. ומהי אחלמה?
14. מי האדריכל שטבע את הביטוי "פחות הוא יותר" (Less is more)?
15. באיזה רכס הרים זורם נחל ספונים?

תשובה 1

חברת המשחקים הפינית Tactic Games, משמעות המילה אליאס היא "באופן אחר" בלטינית

תשובה 2

הוא שיאן העולם בריצת מרתון, והרץ הראשון בהיסטוריה ששבר את מחסום השעתיים בריצת מרתון 

תשובה 3

בווינה, אוסטריה

תשובה 4

 "צביקה פיק - מלאך או שטן"

תשובה 5

חכמי ישיבות בבל - מסוף תקופת האמוראים והסתמאים (סוף המאה ה-5) ועד לתקופת הגאונים

תשובה 6

רונאלדו דה אסיס מוריירה

תשובה 7

יסוד כימי מסדרת המתכות למחצה

תשובה 8

 יאיר גרבוז (שנפטר בשבוע שעבר)

תשובה 9

קובי אוז, סולן להקת טיפקס

תשובה 10

 טויוטה הוא שם העיר בה ממוקם המפעל 

תשובה 11

שינויים במצב הביטחוני באירופה (בעיקר התחזקות האיום מצד רוסיה)

תשובה 12

קהיון

תשובה 13

 מינרל בעל גבישים גדולים ממשפחת הקוורץ (ואחת מאבני החושן)

תשובה 14

לודוויג מיס ון דר רוהה

תשובה 15

רכס הכרמל