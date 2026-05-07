מה המילה העברית לדמנציה ואיך נקראת הביוגרפיה של צביקה פיק?

לחשיפת התשובות גללו מטה
1. מי פיתח את משחק הקופסה הפופולרי "אליאס"?
2. במה התפרסם סבסטיאן סאווה הקנייתי?
3. איפה נמצא המטה של קרטל הנפט הבינ"ל OPEC ממנו איחוד האמירויות פרשה בשבוע שעבר?
4. איך נקרא הספר הביוגרפי על צביקה פיק?
5. מי היו הסָבוֹרָאִים?
6. מה שמו המלא של כדורגלן העבר רונאלדיניו?
7. מהו טלריום?
8. מי האמן שכתב במוסף הסאטירי "דבר אחר" של עיתון "דבר" תחת שם העט 'י. פולני'
9. מי כתב את הספרים "עבריין צעצוע" ו"משה חוואטו והעורב"?
10. מה מקור השם טויוטה?
11. מה הייתה הסיבה הרשמית להחזרת גיוס החובה בשוודיה בשנת 2017, לאחר שבוטל מספר שנים קודם לכן?
12. על פי האקדמיה ללשון עברית מהי המילה העברית לדמנציה?
13. ומהי אחלמה?
14. מי האדריכל שטבע את הביטוי "פחות הוא יותר" (Less is more)?
15. באיזה רכס הרים זורם נחל ספונים?
תשובה 1
חברת המשחקים הפינית Tactic Games, משמעות המילה אליאס היא "באופן אחר" בלטינית
תשובה 2
הוא שיאן העולם בריצת מרתון, והרץ הראשון בהיסטוריה ששבר את מחסום השעתיים בריצת מרתון
תשובה 3
תשובה 4
"צביקה פיק - מלאך או שטן"
תשובה 5
חכמי ישיבות בבל - מסוף תקופת האמוראים והסתמאים (סוף המאה ה-5) ועד לתקופת הגאונים
תשובה 6
תשובה 7
יסוד כימי מסדרת המתכות למחצה
תשובה 8
יאיר גרבוז (שנפטר בשבוע שעבר)
תשובה 9
קובי אוז, סולן להקת טיפקס
תשובה 10
טויוטה הוא שם העיר בה ממוקם המפעל
תשובה 11
שינויים במצב הביטחוני באירופה (בעיקר התחזקות האיום מצד רוסיה)
תשובה 12
תשובה 13
מינרל בעל גבישים גדולים ממשפחת הקוורץ (ואחת מאבני החושן)
תשובה 14
תשובה 15
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.