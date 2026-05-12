נדל"ן: כסף בקיר | פודקאסט

איך להשיג חופש כלכלי בזכות נדל"ן?


חיסכון של 20% מההכנסה, מינוף נכסים משפחתיים ויציאה מאזור הנוחות: עידו נוימן משרטט בפרק מיוחד של "כסף בקיר" את מפת הדרכים ליצירת הון עצמי משמעותי • האם 5 מיליון שקל נזילים באמת מספיקים כדי לחיות מהריבית בלבד? • האזינו

גיא ליברמן 13:55
כסף בקיר - סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל''ן

"כסף בקיר" עם גיא ליברמן: כמה כסף באמת צריך כדי לצאת לפנסיה מוקדמת - ואיך נדל"ן יכול לקצר את הדרך? המתכנן הפיננסי עידו נוימן משרטט תוכנית של ארבעה צעדים: מחיסכון של 20% מההכנסה, דרך מינוף נכסים והשקעה באזורי התחדשות עירונית, ועד ליצירת מקורות הכנסה נוספים. כמה צריך בשורה התחתונה? לפחות 5 מיליון שקל נזילים.