הצוללת | פודקאסט

רונאלדו חזר למדריד, ומשחקים בוטלו: האם חגיגת הספורט של המפרציות בסכנה?


למרות שכטב"מים פוגעים במתקני התפלה וגז, והכלכלה המקומית דועכת, במפרציות לא ימהרו למשוך את ההשקעות מהספורט העולמי • מתי הפך הכדורגל למרכיב קריטי בתעשייה הביטחונית של קטאר וסעודיה, כיצד התדמית של המדינות נפגעה במלחמה, ולמה איראן לא תמהר לבטל את ההשתתפות במונדיאל שייערך בארה"ב? • האזינו

אלון פרל 14:08
פודקאסט הצוללת של גלובס - לעומק הסיפורים הכלכליים-חברתיים

השבוע אנו ממשיכים עם הסדרה החדשה בצוללת, "מגרש עסקי", והפעם נעסוק בקשר שבין המלחמה באיראן לספורט, דרך העיניים של מדינות המפרץ. מזה שנים מדינות המפרץ משקיעות הון עתק בספורט העולמי - מפריז סן ז’רמן ועד מנצ’סטר סיטי וניוקאסל - כדי לצבור השפעה דיפלומטית ותודעה חיובית במערב. אבל אחרי חודש וחצי של לחימה עם איראן, פגיעה במתקני אנרגיה, ביטול אירועים בינלאומיים ושחקנים שנמלטים הביתה - האם החגיגה בדרך להסתיים? שוחחנו על כך עם ד"ר אריאל אדמוני, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון המתמחה בקטאר. מגיש: אלון פרל.