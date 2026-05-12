רונאלדו חזר למדריד, ומשחקים בוטלו: האם חגיגת הספורט של המפרציות בסכנה?

השבוע אנו ממשיכים עם הסדרה החדשה בצוללת, "מגרש עסקי", והפעם נעסוק בקשר שבין המלחמה באיראן לספורט, דרך העיניים של מדינות המפרץ. מזה שנים מדינות המפרץ משקיעות הון עתק בספורט העולמי - מפריז סן ז’רמן ועד מנצ’סטר סיטי וניוקאסל - כדי לצבור השפעה דיפלומטית ותודעה חיובית במערב. אבל אחרי חודש וחצי של לחימה עם איראן, פגיעה במתקני אנרגיה, ביטול אירועים בינלאומיים ושחקנים שנמלטים הביתה - האם החגיגה בדרך להסתיים? שוחחנו על כך עם ד"ר אריאל אדמוני, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון המתמחה בקטאר. מגיש: אלון פרל.