בדרך לפיזור הכנסת? "אין לנו אמון יותר בנתניהו"

במפלגות החרדיות נערכים הערב (שלישי) לאפשרות ממשית של פירוק הקואליציה, לאחר שמנהיגה של דגל התורה הרב דב לנדו העביר מסר חריף לנציגיו בכנסת שלפיו "אין יותר אמון בנתניהו" וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע ההבנה בקרב הסיעות החרדיות כי חוק הפטור מגיוס לא יקודם לפני הבחירות - וכי הקדנציה הנוכחית צפויה להסתיים ללא החוק החשוב ביותר מבחינתן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר אתמול מסר למפלגות החרדיות שלפיו לא יקודם חוק גיוס לפני הבחירות, משום שאין לו רוב לכך בכנסת. נתניהו ביקש להיפגש עם יו"ר דגל התורה חה"כ משה גפני - אך סורב. גפני ביקש מחה"כ אורי מקלב להגיע לפגישה במקומו, ושם הועבר המסר מטעם ראש הממשלה: לא יהיה חוק גיוס לפני הבחירות.

בעקבות ההתפתחויות זומנו בשעה זו חברי הכנסת של דגל התורה לביתו של הרב לנדו, על רקע האפשרות שהמפלגה תקדם הצעת חוק לפיזור הכנסת כבר בימים הקרובים. גורם בדגל התורה אמר ל-N12 כי "תם הטקס".

בש"ס מנסים בינתיים לשדר תיאום עם יהדות התורה. בכיר במפלגה אמר: "אנחנו מתואמים עם דגל התורה וההחלטה על פיזור הכנסת תתקבל במשותף איתם ועם נתניהו".

מנגד, בקואליציה תקפו את האיומים של החרדים על פירוק הממשלה. בכיר בקואליציה טען: "האיומים של החרדים על פיזור הכנסת עוזרים רק למי שעשתה להם הכי הרבה נזק - היועמ"שית. שוב הם שומרים עליה ועוזרים לה למנוע את העברת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית".

במערכת הפוליטית מדגישים כי גם אם החרדים יחליטו לקדם פיזור כנסת, לקואליציה עדיין יש יכולת לעכב את התהליך באופן משמעותי - וקצב החקיקה נתון בפועל בידי הליכוד. לפי ההערכות, אם הכנסת לא תתפזר עד סוף החודש, ממילא לא ניתן יהיה לקיים בחירות בתחילת ספטמבר.

הזעם של יהדות התורה: "להביא כבר מחר חוק לפיזור הכנסת"

אחרי אין-ספור דחיות, עלו בשבוע שעבר חברי הכנסת של דגל התורה, המפלגה שדחפה את החוק, אל ביתו של מנהיג המפלגה הרב לנדו, כדי לשמוע ממנו הכרעה אם לדרוש מהקואליציה לסיים את החקיקה עוד בכנס הנוכחי. למרות שהח"כים ציפו להכרעה מהרב, הפגישה הייתה קצרה וערכה 8 דקות בלבד, ובסופה אמר הרב כי ייתן את הכרעתו בימים הקרובים.

מבית הרב נמסר לאחר הפגישה: "מרן הודה לחברי הכנסת על פעילותם ומסירותם להסדרת מעמדם של בני הישיבות בחוק המתגבש, והוסיף כי זה הדבר שהיה נצרך לעשות עד כה, ושלא יתפעלו מביקורת כזו או אחרת. לגבי קידום החוק בוועדת החוץ והביטחון לקראת הצבעתו בכנסת, הודיע מרן כי ייתן את החלטתו בתחילת השבוע, עם פתיחת כנס הקיץ, לאחר בדיקת כמה נושאים נוספים".

גורם בסביבת הרב הסביר ל-N12 כי הרב ביקש לבדוק אם יש סיכוי להעביר כעת את החוק מבחינה פוליטית, משום שמבחינת הרבנים רק עצם התמיכה בחוק היא סוג של "ויתור אידאולוגי" - הסכמה הצהרתית לכך שחרדים יתגייסו. הרב יהיה מוכן לכך רק אם יחוקק חוק הפטור מגיוס, או כפי שהרבנים מכנים אותו "החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות".

במקביל לפגישה השרים מהציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' ואופיר סופר, תקפו את הניסיון לקדם כעת את החוק, והציעו לגפני שהוא ורבותיו יקראו למי שאינם לומדים להתגייס.

אתמול נפתח כנס הקיץ ובמפלגות החרדיות מבינים שמה שלא נעשה במהלך קדנציה שלמה, כנראה לא יצא לפועל לקראת הבחירות. במילים אחרות - יהיה קשה לגייס רוב בכנסת לחוק כה לא פופולרי.

בכיר ביהדות התורה אמר ל-N12: "הבנו, אין חוק גיוס. אז למה יש לחכות? למה שביבי יחליט מתי טוב לו ללכת לבחירות? למה לתת לדרעי בינתיים למנות עוד ג'ובים? צריך לשקול כבר מחר להביא חוק לפיזור הכנסת".

במסדרונות הכנסת מדברים על בחירות בספטמבר - מועד שנחשב נוח גם לחרדים, משום שמדובר בחודש אלול, תחילת שנת הלימודים בישיבות ולפני החגים, זמן שנחשב קל יותר לגייס בו את דעת הקהל החרדית לפעול למען המפלגות החרדיות.

לפי ההערכות, הח"כים החרדים יודיעו כי בעקבות אי-העברת החוק הם פועלים להקדמת הבחירות. מנגד, נתניהו טרם קיבל החלטה בנושא, ובינתיים יו"ר ש"ס מנצל את הזמן למינויים - כך לדברי בכיר ביהדות התורה.

