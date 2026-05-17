ארה"ב ויפן מחוץ לעשירייה: זאת המדינה שמדורגת כטובה בעולם

בדירוג 20 המדינות הטובות בעולם לשנת 2026 של U.S. News & World Report שוויץ מדורגת במקום הראשון ובולטת בחוזקות במדדים כלכליים, מוסדיים וחברתיים. דנמרק מדורגת במקום השני הכללי, עם ביצועים חזקים בבריאות אזרחית. במקום השלישי מדורגת שבדיה עם ציונים גבוהים בממשל, ובמקום הרביעי גרמניה.

● כשסיכוי של אחד למיליון מתממש: איך המשקיעים המבריקים בעולם פשטו רגל וכמעט הקריסו את השווקים

● עם רווח של מיליארדים: כך הפך טראמפ למשקיע אקטיביסט

שווייץ קוטפת את המקום הראשון זו השנה השנייה ברציפות. המדינה האירופית הובילה בדירוגים בקטגוריות כמו פיתוח כלכלי וממשל, והגיעה למקום השני בהזדמנויות, תרבות ותיירות. היא קיבלה ציונים גבוהים גם בכמה תחומים נוספים, בהם חינוך, יזמות, טיולי יחידים, נוודות דיגיטלית, איכות חיים מודרנית ואיכות חיים.

ישראל מדורגת במקום ה-26, ועליה נכתב בדוח "המדינה היהודית היחידה בעולם היא מדינה קטנה השוכנת על חופו המזרחי של הים התיכון. ביחס לגודלה הקטן יחסית, המדינה מילאה תפקיד גדול בזירה העולמית. למדינה יש כלכלה חזקה, אתרים בעלי חשיבות לכמה דתות, ויחסים מתוחים עם רבות משכנותיה הערביות".

הדוח שהתפרסם ביום חמישי שעבר על ידי הגוף העולמי המוביל בדירוגים ובייעוץ לצרכנים מעריך 100 מדינות לפי 100 מדדי נתונים, ומציג מתודולוגיה חדשה מבוססת נתונים, לעומת הדוח בשנים הקודמות שהתבסס על סקר בקרב מומחים. כדי לקבוע את הדירוג, חוקרים העריכו 100 מדינות לפי שמונה קטגוריות, בהן ממשל, תרבות ותיירות, בריאות, פיתוח כלכלי, תשתיות, הזדמנויות וסביבה. הדירוגים כללו גם 24 תתי־קטגוריות נוספות, בהן שירותי בריאות, ביטחון אישי, שוק עבודה, עוני ועושר. יש לציין כי השנה הקטגוריה בעלת המשקל הגבוה ביותר היא ממשל.

ארה"ב מחוץ לעשירייה

המדינות שדורגו כטובות ביותר הן שילוב של יעדים פופולריים ושל יעדים מוערכים פחות ברחבי אירופה. יש לציין כי כמה מהמדינות האהובות ביותר בעולם, כמו ארה"ב ויפן, לא נכנסו לעשירייה הראשונה. העורך הראשי, אריק ליטקה, שמוביל את הדירוג אמר כי "בעיצומן של מתיחויות גיאופוליטיות גוברות והתמקדות מחודשת ביציבות ובחוסן, דירוג המדינות הטובות ביותר לשנת 2026 מספק תמונה ברורה יותר של ביצועים לאומיים".

עורך הנתונים הבכיר של U.S. News, אוון קומן, אמר לביזנס אינסיידר כי הסיבה שארה"ב לא נכנסה לעשירייה הראשונה היא "הביצועים הלא אחידים שלה בשמונה הקטגוריות המרכזיות". לדבריו, "ארה"ב מדורגת במקום השני בפיתוח כלכלי ובמקום הראשון בתרבות ותיירות, אך היתרונות האלה מתקזזים עם ביצועים חלשים יותר בכמה מהקטגוריות המבוססות יותר על נתונים, דברים שלא בהכרח היו משתקפים בתפיסות, כמו בריאות, תשתיות ובריאות אזרחית".

להלן דירוג המדינות הטובות בעולם לשנת 2026:

1. שווייץ

2. דנמרק

3. שבדיה

4. גרמניה

5. הולנד

6. נורבגיה

7. בריטניה

8. פינלנד

9. לוקסמבורג

10. אוסטריה

11. בלגיה

12. צרפת

13. אירלנד

14. אוסטרליה

15. איסלנד

16. סינגפור

17. יפן

18. ארה"ב

19. קנדה

20. דרום קוריאה