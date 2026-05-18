באיראן נערכים לחידוש הלחימה: "הכנו כבר תגובה"

07:02 - איראן רואה בתקיפה האחרונה נגד תשתיות אנרגיה באיחוד האמירויות, שבמהלכה שוגרו לפי הדיווחים שלושה כטב"מים לעבר תחנת כוח גרעינית במדינה, חלק ממאמץ רחב להעברת מסר לארצות הברית ולמדינות המפרץ. בטהראן מעריכים שמתקפה אמריקנית-ישראלית היא "רק עניין של זמן", ונערכים להסלמה אזורית קרובה

באיראן רואים במדינות המפרץ, ובייחוד באיחוד האמירויות, את "החוליה החלשה" באזור - ולכן סביר להניח שבמקרה שהמלחמה תתחדש, האש האיראנית תופנה בעיקר אליהן. לכתבה המלאה.

06:33 - דיווח ב-CNN: טראמפ נפגש ביום שבת עם בכירי ממשלו, כולל סגן הנשיא ג'יי-די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף והשליח המיוחד סטיב וויטקוף, כדי לדון בשאלה כיצד להתקדם במלחמה עם איראן. על פי הדיווח, טראמפ מאוד חסר סבלנות מהתנהלותה של איראן במשא ומתן ובהמשך השבוע ידון עימם שוב בתוכניות שהכין הפנטגון לתקיפה באיראן

00:05 - מארגני המשט לעזה טוענים שהם מוקפים משלושה כיוונים

ארבעה ימים עברו מאז יצא המשט החדש מטורקיה לכיוון עזה. במערכת הביטחון חששו מתרחיש "מרמרה 2" והזהירו מראש כי הוא עשוי להיות משט אלים יותר, עם כמות רבה של ספינות. מארגני משט ה"סומוד" לעזה טוענים כי נצפו כלי שיט לא מזוהים בקרבת המשט לעזה, שכביכול מקיפים אותם מ-3 כיוונים.

נזכיר כי משט ה-Global Sumud יצא ביום חמישי ממרמריס שבטורקיה בדרכו לרצועת עזה. המשט כולל 54 ספינות וקרוב ל-500 משתתפים מ-45 מדינות שונות. על פי ההבנה במערכת הביטחון, הספינות שיצאו מטורקיה צפויות להתחבר לסירות נוספות באזור כרתים. הארגון שמוביל את המשט הוא אותו ארגון שהרכיב את משט המרמרה במאי 2010. לקריאת הכתבה.

23:05 - משרד ההגנה הסעודי: הבוקר שוגרו והושמדו שלושה כטב"מים ששוגרו מעיראק. שומרים לעצמנו את הזכות להגיב בזמן ובמקום המתאים

22:58 - בתימן מדווחים: החות'ים הפילו מל"ט אמריקני מדגם MQ-9 במחוז מארב

