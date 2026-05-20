אישי: בן 38, נשוי + 2, גר בניו יורק

מקצועי: מייסד משותף ומנכ"ל חברת הסייבר Zenity

ילדות ומשפחה: נולדתי וגדלתי ברמת גן, האמצעי בין שני אחים, אחד גדול ממני בעשור ואחד צעיר ממני בשנתיים. אבי יזם בתחום הנדל"ן, כך שצמחתי בתוך שיחות ביזנס בארוחת שישי. אמי עסקה ביחסי ציבור ובהמשך בעמותות פרו-בונו. בבית הספר הייתי חנון אבל דעתן מאוד. למדתי בכיתה מדעית והרחבתי כימיה, פיזיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב. השקעתי המון בלימודים, הבית דחף למצוינות.

ספורט ומוזיקה קלאסית: במקביל ניגנתי בפסנתר מוזיקה קלאסית, אהבתי במיוחד שופן ורחמנינוב. גם שיחקתי כדורסל בעירוני רמת גן ולאחר שנפצעתי עברתי לשחייה תחרותית וכדור מים.

צבא ולימודים: התגייסתי כמפעיל מערכות ל-8200 ואחרי כשנתיים התקדמתי לסייבר. הרגשתי שאני עוסק בביטחון המדינה ובהצלת חיים. חתמתי עוד שנת קבע, לא כקצין. הצוות שלי זכה בפרס מפקד 8200, שהעניק לנו נדב צפריר, כיום מנכ"ל צ'ק פוינט. השירות זכור לי כאחת התקופות הכי מספקות. מיד אחרי השחרור עברתי לעבוד כשנה במשרד ראש הממשלה. במקביל השלמתי תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב.

דלויט: ממשרד ראש הממשלה עברתי לפירמת הייעוץ וראיית החשבון דלויט. עסקתי בהטמעת מערכות אבטחת מידע ובדיקת חדירות בארגונים ישראליים וגלובליים. נחשפתי לסייבר בעולם האזרחי ולמדתי איך מנהלים סייבר בחברות גדולות. השנתיים שם היו קפיצת מדרגה.

• סטארט-אפ: ב-2014 התחלתי לעבוד כמנהל מוצר בסטארט-אפ Fortscale, שבדק התנהגות משתמשים וישויות לצורך זיהוי איומי סייבר. הייתי בין 20 העובדים הראשונים, ובמשך שנתיים, בשעות משוגעות ובסביבה תחרותית כאוטית, למדתי מה סטארט-אפים יכולים להציע כפתרונות סייבר.

מיקרוסופט: ידעתי שארצה להקים עסק, אבל הבנתי שאני צריך להשלים את התמונה עם עבודה בתאגיד אמריקאי גדול, והתקבלתי לתפקיד מנהל מוצר בעולם אבטחת הענן במיקרוסופט. התקדמתי לניהול קבוצה של מנהלי מוצר, והובלתי את אחד המוצרים הראשונים של החברה בתחום. זה היה בית ספר מטורף, ראיתי איך ארגון ענק זז בעולם משתנה. למדתי מהמנהלים שלי, בין השאר מאסף רפפורט וינון קוסטיקה (לימים מייסדי וויז - ד"א) איך מפקסים ארגון, איך מסמנים מטרה ומגיעים אליה. במקביל למדתי ל־MBA עם התמחות במימון, חשבונאות ויזמות טכנולוגית.

Zenity: ב־2021, לאחר חמש שנים וחצי במיקרוסופט, עזבתי, והתחלתי לחשוב עם מיכאל ברגורי, שעבד איתי, על הקמת חברה. זו הייתה שנה משוגעת בהייטק והכול קרה כל כך מהר. בתוך כמה חודשים קיבלנו מימון ויצאנו לדרך עם הגנה לאפליקציות Low code ו-No code (שלא דורשות תכנות - ד"א). משם הדרך למוצר של היום כבר הייתה קצרה.

המוצר: זניטי היא החברה הראשונה והמובילה בעולם לאבטחת סוכני AI, שמתחברים לכל המערכות ויכולים לפעול אוטונומית. רוב הארגונים הגדולים כבר עמוק בתהליך ההטמעה של הסוכנים, אבל מתקשים מאוד להשתלט עליהם. אנחנו פה כדי לוודא שהם לא משתגעים ושהאקרים תוקפים לא משתלטים עליהם וגורמים להם לעשות דברים שהם לא אמורים. זה מתפשט כמו אש בשדה קוצים. אנחנו נראה מיליוני אייג'נטים בכל ארגון.

המספרים: יש לנו כ-230 עובדים, מהם כ-150 בישראל. הפעילות המקומית מתמקדת בפיתוח, ניהול מוצר, מחקר של חולשות ומחקרי AI. בארה"ב יש עוד כ-80 עובדים, בעיקר בשיווק, מכירות ופיתוח עסקי. החברה רושמת הכנסות של עשרות מיליוני דולרים בשנה, ואנחנו עובדים בעיקר עם לקוחות פורצ'ן 500. גייסנו עד כה כ-60 מיליון דולר מאינטל קפיטל, אפווסט ונצ'רס, וורטקס, DTCP ו-Third Point Ventures.

רילוקיישן: ב־2023 עברתי לניו יורק כדי להיות קרוב ללקוחות הגדולים בחוף המזרחי. ההורים והחברים בארץ ובטוח נחזור. זו לא שאלה בכלל.

פנאי: אני לא מפספס משחק של מנצ'סטר יונייטד, אוהד את הפועל תל אביב, וכשיש לי זמן הולך למשחקים של הניקס. אני גם גיימר, למרות שעכשיו יש לי פחות זמן לזה. לתת בראש לחבריי בישראל בפיפ"א זה תמיד נחמד.

מבט לעתיד: המטרה היא לצלצל בפעמון בנאסד"ק. כשידברו בעוד חמש־עשר שנים על חברות סייבר שיצאו מישראל, אני רוצה שיזכירו אותנו באותה נשימה עם צ'ק פוינט, וויז וקייטו נטוורקס.