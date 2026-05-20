1. איזה מועד בינלאומי, על פי האו"ם, מצוין בכל שנה ב-20 במאי?

2. מה מקור השם סיבוס?

3. השבוע הודיעה חברת OpenAI על עסקה ראשונה מסוגה, שבמסגרתה יקבלו תושבי מדינה שלמה גישה בחינם למינוי ChatGPT Plus4. איזו מדינה?

4. מהי המילה העברית לסטנד-אפ קומדי?

5. כמה מדינות קיבלו אפס נקודות מהקהל בתחרות האירוויזיון שהתקיימה השבוע?

6. מהו הסימן של היסוד זהב בטבלה המחזורית?

7. היכן ממוקם האי שיראגו?

8. איזו אימפריה הקימה את רכבת העמק המקורית בתחילת המאה ה-20?

9. מי כתב והלחין את השיר "שיבולת בשדה"?

10. באיזה אזור בארץ נמצאים היישובים שיבולים, שרשרת, גבעולים ומעגלים?

11. באיזו שנה קטעי הפתיחה של מרוץ אופני הכביש ג'ירו ד'איטליה התקיימו בישראל?

12. איזה אצטדיון יארח את מספר המשחקים הגבוה ביותר במונדיאל 2026?

13. באיזו עיר שוכן המטה המרכזי של נציבות האיחוד האירופי?

14. מתי הצטרפה לגוש היורו בולגריה, שזכתה במקום הראשון באירוויזיון השנה?

15. ואיך נקרא המטבע בבולגריה לפני האירו?