איזה אצטדיון יארח את מספר המשחקים הגבוה ביותר במונדיאל 2026?

מהו הסימן של היסוד זהב בטבלה המחזורית, מי כתב והלחין את השיר "שיבולת בשדה" וואיך נקרא המטבע בבולגריה לפני האירו? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 11:03
איזה אצטדיון יארח את מספר המשחקים הגבוה ביותר במונדיאל 2026? / צילום: Shutterstock
לחשיפת התשובות גללו למטה

1. איזה מועד בינלאומי, על פי האו"ם, מצוין בכל שנה ב-20 במאי?
2. מה מקור השם סיבוס?
3. השבוע הודיעה חברת OpenAI על עסקה ראשונה מסוגה, שבמסגרתה יקבלו תושבי מדינה שלמה גישה בחינם למינוי ChatGPT Plus4. איזו מדינה?
4. מהי המילה העברית לסטנד-אפ קומדי?
5. כמה מדינות קיבלו אפס נקודות מהקהל בתחרות האירוויזיון שהתקיימה השבוע?
6. מהו הסימן של היסוד זהב בטבלה המחזורית?
7. היכן ממוקם האי שיראגו?
8. איזו אימפריה הקימה את רכבת העמק המקורית בתחילת המאה ה-20?
9. מי כתב והלחין את השיר "שיבולת בשדה"?
10. באיזה אזור בארץ נמצאים היישובים שיבולים, שרשרת, גבעולים ומעגלים?
11. באיזו שנה קטעי הפתיחה של מרוץ אופני הכביש ג'ירו ד'איטליה התקיימו בישראל?
12. איזה אצטדיון יארח את מספר המשחקים הגבוה ביותר במונדיאל 2026?
13. באיזו עיר שוכן המטה המרכזי של נציבות האיחוד האירופי?
14. מתי הצטרפה לגוש היורו בולגריה, שזכתה במקום הראשון באירוויזיון השנה?
15. ואיך נקרא המטבע בבולגריה לפני האירו?

תשובה 1

יום הדבורים העולמי

תשובה 2

בלטינית מזון, ארוחה או הזנה

תשובה 3

מלטה 

תשובה 4

מִצְחָק 

תשובה 5

שלוש (גרמניה, בלגיה והממלכה המאוחדת)

תשובה 6

Au

תשובה 7

בפיליפינים, הוא מוכר כבירת הגלישה של המדינה

תשובה 8

האימפריה העות'מאנית

תשובה 9

מתתיהו שלם, איש העלייה השלישית ומחלוצי הזמר העברי

תשובה 10

בצפון־מערב הנגב

תשובה 11

בשנת 2018

תשובה 12

אצטדיון AT&T בטקסס, שיארח תשעה משחקים

תשובה 13

בריסל

תשובה 14

אחד בינואר 2026

תשובה 15

לב (Lev)