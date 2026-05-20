בורסות עולם | סיקור שוטף

בורסות אסיה בירידות; 47 אלף עובדי סמסונג אלקטרוניקס צפויים לפתוח מחר בשביתה

47 אלף עובדי סמסונג אלקטרוניקס צפויים לפתוח מחר בשביתה • בורסת דרום קוריאה ובורסת יפן יורדות ב-1.6% כל אחת • וול סטריט ננעלה אמש בירידות • הערב יפורסמו דוחות אנבידיה

שירות גלובס פורסם: 07:28 עודכן: 07:52
עובדי סמסונג אלקטרוניקס מפגינים מחוץ למתחם החברה בדרום קוריאה / צילום: ap, Ahn Young-joon
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:45

הבוקר באסיה הבורסות המרכזיות נמצאות בירידות: בורסת דרום קוריאה ובורסת יפן יורדות ב-1.6% כל אחת, ההנג סנג מאבד כ-0.6%, ומדד שנגחאי יורד בכ-0.4%.

החוזים העתידיים בוול סטריט בירידות קלות של עד 0.2%.

אמש, המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.65%, S&P 500 ירד ב-0.64%, נאסד"ק ירד ב-0.84% וראסל 2000 ירד ב-1.02%. הירידות הושפעו מהחשש מחידוש הלחימה מול איראן והתייקרות מחירי האנרגיה בעקבות כך, ועקב העלייה בתשואות על האג"ח הממשלתי בארה"ב.

מניות הטכנולוגיה המשיכו לאבד גובה - אמזון ירדה 3.3%, טסלה נסגה 2.8%, אלפאבית (גוגל) ירדה 2%, מטא ירדה 1.2%, ומיקרוסופט איבדה 1%. אנבידיה ירדה רק 0.5% - פחות מהצפוי לפני הדוח הרבעוני שצפוי להתפרסם היום (ד').

שביתה בהשתתפות למעלה מ-47 אלף עובדי סמסונג אלקטרוניקס צפויה להתחיל מחר, לאחר שהמשא ומתן על השכר בין החברה לאיגוד העובדים התפוצץ - דבר שהוביל לירידה של קרוב ל-3% במניית ענקית השבבים הדרום-קוריאנית. ממועצת יחסי העבודה הלאומית של דרום קוריאה, גוף ממשלתי, נמסר כי איגוד העובדים הסכים להצעת הגישור שלה, אך סמסונג אלקטרוניקס דחתה אותה.

השביתה המתוכננת צפויה להיות מוגבלת, לאחר שבית המשפט בדרום קוריאה קבע בעבר כי השביתה לא תפגע במתקני בטיחות והגנה ולא תבשבש את העבודה השוטפת, זאת במטרה למנוע נזק לתשתיות. דרישות האיגוד התמקדו במערכת הבונוסים של סמסונג המבוססת על ביצועים; האיגוד דורש, בין היתר, מענקי ביצועים בגובה של 15% מהרווח התפעולי של סמסונג, ביטול תקרת הבונוסים ומיסוד מבנה המענקים.

על פי דיווחים דרום קוריאנים, ראש ממשלת דרום קוריאה קים מין-סוק רמז כי הממשלה עשויה לנקוט בצעדי חירום כדי לעצור את השביתה אם זו תצא לפועל.