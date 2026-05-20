בדרך לבחירות: הח"כים הצביעו על פיזור הכנסת בקריאה טרומית

מליאת הכנסת התכנסה היום (ד') לדון בלא פחות מ-13 הצעות לפיזור הכנסת. את ההצעות הגישו יו"ר הקואליציה אופיר כץ, וח"כים כמעט מכל סיעות האופוזיציה, וזה בניסיון של כל צד לשלוט בהליך. הבוקר נודע כי החרדים יחברו לאופוזיציה ויאפשרו רוב להצעת החוק של כחול לבן, בנוסף להצעת הקואליציה, וזה כדי שתהיה להם שליטה בהליך.

ההצעה הראשונה שעלתה לדיון היא של הקואליציה, והציג אותה יו"ר הקואליציה אופיר כץ: "אני לא מבין למה האופוזיציה עושה מסיבות עיתונאים, אתם גרמתם להגדלת הקואליציה מ-64 ל-68, אנחנו משלימים קדנציית ימין מלאה, מספר שיא של 9 תקציבים, 520 חוקים אושרו. 4 שנים שיחקנו מול שער ריק. מדובר על כמה שבועות לכאן או לכאן, הכנסת הזו מילאה את ימיה". ח"כים מכל סיעות הכנסת, מהקואליציה ומהאופוזיציה, תמכו בקריאה הטרומית בהצעת החוק של כץ לפיזור הכנסת, וזו אושרה.

התאריכים האפשריים לבחירות

בצל המשבר בין החרדים לקואליציה על רקע חוק הפטור מגיוס, עלתה האפשרות להקדים את הבחירות ל-1 בספטמבר, ל-9 בספטמבר או ל-15 בספטמבר. החרדים סבורים כי יוכלו להביא להישג גדול יותר בבחירות באמצעות הסמיכות לאירועי הסליחות ולפתיחת שנת הלימודים בישיבות באמצעות קיום הבחירות בחודש ספטמבר וסביב ראש השנה. התאריכים המסתמנים הם בעיקר 1 ו-15 בספטמבר, וזה מכיוון שהקרבה לראש השנה תקשה על ועדת הבחירות.

תאריך נוסף אפשרי לקיום הבחירות הוא 27 באוקטובר, המועד המקורי שבו תוכננו הבחירות. בצל המלחמה עם איראן שלא באמת הסתיימה, ובכלל המצב הביטחוני, החקיקה בכנסת שלא הסתיימה והמינויים שטרם אושרו, הממשלה תעדיף שהבחירות יתקיימו במועד רחוק כמה שיותר.

נוסיף כי תאריך נוסף שעלה כאפשרות הוא 6 באוקטובר, וזה בשל הכעס של החרדים על נתניהו. גם כאן, על רקע אי אישור חוק הפטור מגיוס וההיגררות בוועדת החוץ והביטחון, נמשך המשבר בין הצדדים, והחרדים איימו בקידום פיזור הכנסת בתאריך הסמוך ל-7 באוקטובר, מועד שבמכוון יפגע ברה"מ נתניהו ובקואליציה.

