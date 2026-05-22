בערב החג: מחבלים מלבנון ניסו לחדור לישראל - וחוסלו

08:01 - פיקוד העורף: האירוע בגליל המערבי הסתיים

07:52 - חשד לחדירת כטב"ם בגליל המערבי

07:14 - דיווח בניו יורק טיימס: איראן דנה באפשרות לשתף פעולה עם עומאן בהקמת מערכת לגביית אגרות מכלי שיט העוברים במצר הורמוז. עומאן, בעלת ברית של ארה"ב, דחתה בעבר פומבית שותפות עם איראן בנוגע למצר, אך כעת מנהלת דיונים על קבלת חלק מההכנסות. אתמול דחה טראמפ את עצם הרעיון של תשלום עבור מעבר במצר: "אנחנו רוצים שהוא יהיה חופשי, אנחנו לא רוצים אגרות. זה נתיב מים בין-לאומי"



05:17 - מחבלים חמושים מלבנון ניסו לחדור לישראל בערב החג - וחוסלו

תצפיות צה"ל זיהו במהלך הלילה שתי דמויות מתקרבות לגדר הגבול בגזרה המרכזית בלבנון. כלי טיס תקף את החשודים וחיסל אותם, ובמערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בניסיון חדירה לשטח ישראל לצורך ביצוע פיגוע. בעקבות האירוע הונחו תושבים בכמה יישובים סמוכים להישאר בבתים. לקריאת הכתבה

02:09 - הרפובליקנים בבית הנבחרים האמריקאי ביטלו ברגע האחרון הצבעה על הצעה שמטרתה לחייב את הנשיא טראמפ להסיג את הכוחות האמריקאיים מאיראן או לקבל את אישור הקונגרס להמשך הלחימה - לאחר שהתברר כי אין להם מספיק קולות כדי להפיל את ההצעה, כך לפי הניו-יורק טיימס

01:50 - לפי דיווח באל-ג'זירה: ארגון הטרור חיזבאללה קיבל אחריות ל-16 תקיפות נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון במהלך היום. לפי הודעת הארגון, התקיפות בוצעו באמצעות מטחי רקטות, כטב"מי תקיפה, רחפנים וירי ארטילרי לעבר ריכוזי כוחות, עמדות ארטילריה וכלי רכב משוריינים

00:37 - סוכנות הידיעות האיראנית איסנא דיווחה כי חילופי המסרים בין איראן לארצות הברית נמשכים בתיווך פקיסטן

00:30 - דיווח: "ארה"ב נשאה ברוב נטל היירוטים במהלך המלחמה מול איראן"

משרד ההגנה האמריקאי מביע חשש כבד ממחסור משמעותי במיירטי הגנה אווירית מתקדמים, לאחר שכוחות הצבא השתמשו בכמות חימושים גדולה בהרבה מזו שהפעילה ישראל במהלך הלחימה מול איראן. לפי הערכות הפנטגון שפורסמו בוושינגטון פוסט, הנתונים מדגישים את חלקה המכריע של וושינגטון בבלימת מתקפות הטילים הבליסטיים במהלך מבצע זעם אדיר.

גורמים אמריקאים וישראלים נוהגים להציג באופן קבוע את שיתוף הפעולה ההדוק בין המדינות ואת עוצמת מערך ההגנה הרב-שכבתי של ישראל, אולם הערכות משרד ההגנה האמריקני מצביעות לפי הדיווח על מערכת יחסים פחות מאוזנת.

למרות טענות הנשיא טראמפ כי ארסנל הטילים של איראן הושמד ברובו, המודיעין האמריקני מעריך כי טהרן עדיין מחזיקה בערך 70% מהמלאי המקורי שלה . בנוסף, חסימת מצר הורמוז בידי איראן פגעה באספקת האנרגיה העולמית והובילה לעליית האינפלציה. לפי הדיווח, גם חלק ניכר מהאורניום המועשר של איראן ככל הנראה עדיין נמצא במתקני הגרעין שהותקפו בידי ישראל וארצות הברית בשנה שעברה. לקריאת הכתבה