16:05

המיזוג המוצע בהיקף של מיליארדי דולרים בין Puig Brands לאסתי לאודר נפל, לפי דיווחים, בעקבות דרישותיה של המאפרת שרלוט טילבורי בנוגע לתגמול שתקבל במסגרת העסקה. לפי גורמים המעורים בפרטים, המחלוקת סביב תנאי הפיצוי הייתה אחד הגורמים המרכזיים שהובילו לקריסת המגעים בין הצדדים.

15:19

מחירי הנפט חידשו את העליות היום לאחר שלושה ימי ירידות רצופים, כאשר המשקיעים מנסים לעכל מסרים סותרים סביב המגעים להסכם שלום מול איראן. חוזי ברנט עלו בכ־2.3% לרמה של 105 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג WTI טיפס בכ־1.6% ל־98 דולר.

המסחר בנפט ממשיך להיות תנודתי במיוחד, כאשר כל כותרת סביב המו״מ בין ארה״ב לאיראן מזיזה את השוק בחדות. מצד אחד, קיימות תקוות להסכם שיביא לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, אך מצד שני עדיין קיימים פערים משמעותיים סביב סוגיית האורניום והשליטה במצר.

15:06

עליות קלות בחוזים בוול סטריט בדרך לסכם שבוע חיובי נוסף, למרות תנודתיות גבוהה בשווקים.

נאסד"ק עולה כעת ב-0.2%, S&P 500 ב-0.2% ודאו ג'ונס ב-0.3%.

ה־S&P 500 נמצא בדרכו לשבוע שמיני רצוף של עליות, רצף העליות הארוך ביותר מאז סוף 2023, בעוד הדאו מתקדם לשבוע חיובי שלישי מתוך ארבעה, ונאסד"ק דרך לשבוע שביעי של עליות מתוך שמונה.

התנודתיות גברה השבוע בעקבות הזינוק בתשואות האג״ח הארוכות בארה״ב. תשואת האג״ח ל־30 שנה חצתה מוקדם יותר השבוע את רף ה־5.19%, הרמה הגבוהה ביותר מאז התקופה שלפני המשבר הפיננסי, לפני שנרגעה מעט ל־5.09%.

גם מחירי הנפט המשיכו להיות תנודתיים, כאשר הסוחרים מנסים להעריך את סיכויי ההסכם בין ארה״ב לאיראן. היום עלו בכ־2%.

האופטימיות בשוקי המניות נמשכת למרות חוסר הוודאות סביב המלחמה במזרח התיכון. דיווחים סותרים על אפשרות להסכם בין ארה״ב לאיראן הובילו לתנודות חדות בנפט ובאג״ח הממשלתיות ביממה האחרונה. עם זאת, ישנם סימנים לכך שחלק מהמשקיעים עדיין סקפטיים לגבי פתרון מהיר

דיווחים שונים העריכו כי הסכם מול איראן עדיין סביר יותר מאי־הסכם, אך השוק כבר מתמחר זאת, בעוד שהמלחמה צפויה להמשיך ליצור השפעות סטגפלציוניות, שילוב של אינפלציה גבוהה והאטה בצמיחה, לפחות בכמה הרבעונים הקרובים. ערוץ אל-ערביה הסעודי דיווח היום (שישי) על טיוטת הסכם המסגרת בין איראן לארה"ב, שממתינה לאישור של הצדדים.

בתוך כך, הנשיא טראמפ צפוי להשביע היום את קווין ווארש המועמד שלו להוביל את הפד במקומו של ג'רום פאוול.